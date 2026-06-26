И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.0 комментариев
Главу Якутии Николаева избрали сопрезидентом Всемирной организации ОГМВ
Глава Якутии Айсен Николаев после нескольких дней конкурентной борьбы избран сопрезидентом Всемирной организации «Объединенных городов и местных властей» (ОГМВ).
Глава Якутии Айсен Николаев занял пост сопрезидента Всемирной организации «Объединенных городов и местных властей» (ОГМВ), передает ВАРМСУ.
Решение было принято после нескольких дней серьезной конкурентной борьбы. Российская сторона выдвинула кандидатуру Николаева, который представил подробную программу работы России в составе организации.
Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева поздравила Николаева с избранием.
«На конгресс приехали мэры со всего мира, в том числе из Африки, Латинской Америки, Китая, Аргентины, Турции. Голосование шло несколько дней. Заместителями руководителя организации стали представители всего пяти стран – в их числе Россия. Это признание нашего опыта: несмотря на непростую международную обстановку, к российскому местному самоуправлению есть интерес, в нас видят сильных партнеров. Айсен Сергеевич сам из муниципального сообщества, и мы поздравляем его от всех муниципалов страны», – заявила Гусева.
Гусева добавила, что в России уделяется особое внимание развитию местного самоуправления. По поручению президента реализуются образовательные и кадровые программы для команд на местах. ВАРМСУ совместно с администрацией президента помогает муниципалитетам решать актуальные вопросы, выстраивать связи и развивать сотрудничество с международными организациями.