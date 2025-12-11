В Якутске обсудили перспективы пространственного развития российских территорий

Tекст: Елизавета Шишкова

Темы пространственного развития территорий стали ключевыми для обсуждения на региональном дне III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – Сила России» в Якутске, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мероприятие собрало около 400 человек из разных муниципалитетов страны, среди них представители федеральных, региональных и муниципальных властей, бизнеса и экспертного сообщества. Якутию выбрали площадкой не случайно – здесь накоплен значительный опыт интеграции арктических и удаленных территорий в общенациональные стратегии.

Заместитель начальника управления президента по внутренней политике Евгений Грачев, приветствуя гостей форума, заявил: «Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что именно к местной власти граждане в первую очередь обращаются со своими вопросами. Наша задача выстроить работу так, чтобы они решались быстро и эффективно». По его мнению, наработки Якутии могут быть полезны всем регионам страны.

Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что Якутия успешно сочетает экономический рост на базе богатых природных ресурсов с сохранением культурных традиций, а также реализует национальные цели развития несмотря на огромную площадь и сложные климатические условия.

Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул. что регион стабильно наращивает добычу угля, золота, нефти и газа, развивает креативную экономику и цифровые сервисы. Он выделил Ленский мост как уникальный инфраструктурный проект и рассказал о поддержке традиционных отраслей коренных народов Севера.

В тематических сессиях деловой программы участники форума обсуждали комплексные планы развития, сокращение социально-экономических разрывов, инновации и цифровизацию территорий, а также роль туризма. Итоговые предложения станут частью единой программы муниципального развития, которую представят на итоговом форуме в апреле 2026 года. Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления (ВАРМСУ) поддерживает Администрация президента РФ, а цикл региональных дней охватит восемь субъектов страны и более 5 тыс. участников.