  • Новость часаКремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400
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    У Франции проснулся колониальный аппетит к Сирии
    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы
    Эксперт объяснил быстрое усмирение львовских бунтовщиков
    Представлена обновленная сторублевка
    ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный»
    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины
    МЧС опровергло слухи об инциденте на Московском НПЗ
    Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400
    Получивший 300 баллов за три предмета ростовчанин раскрыл секрет успешной сдачи ЕГЭ
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    14 комментариев
    10 июля 2026, 13:19 • Новости дня

    В Казани представили боевой гексакоптер «Ночная ведьма»

    Tекст: Мария Иванова

    На международной выставке беспилотных систем в столице Татарстана продемонстрирован новый аппарат «Ночная ведьма», способный выполнять боевые и логистические задачи на значительных расстояниях.

    Группа компаний «Гроза» продемонстрировала боевой гексакоптер «Ночная ведьма» на выставке-форуме «Дрон экспо – 2026» в Казани, передает ТАСС.

    Радиус применения аппарата при транспортировке груза массой 10 кг достигает 20 км.

    «Основной наш флагман – это гексакоптер «Ночная ведьма». Он используется как для воздушного минирования, так и для бомбардировки позиций противника. Кроме того, его можно использовать для доставки провизии в труднодоступные места», – рассказал представитель разработчика.

    По словам собеседника агентства, с максимальной нагрузкой в 15 кг дрон может пролететь семь километров и находиться в воздухе до 20 минут. При оптимальной нагрузке в 10 кг время полета увеличивается до 45 минут.

    Выставка «Дрон экспо – 2026» проходит с 8 по 10 июля на площадке «Казань экспо». В мероприятии участвуют более 200 компаний из свыше 20 стран, представляющих новейшие разработки в сфере беспилотных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа компаний «Гроза» представила на казанской выставке разведывательный беспилотник «Сова-55». Разработчики также показали на этом форуме ветроустойчивый аппарат «Одуванчик-3».

    Российские военные уже применяют ударные дроны «Ночная ведьма» в связке с разведывательным комплексом «Сова».

    10 июля 2026, 07:28 • Новости дня
    Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400
    Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зенитные ракетные системы С-400, приобретенные в свое время Турцией у России, проданы одной из стран Персидского залива, сообщила турецкая проправительственная газета Hurriyet.

    Турецкое руководство реализовало зенитные ракетные системы С-400 третьей стороне, передает ТАСС. Покупателем выступило одно из государств Персидского залива – предположительно, Катар или Объединенные Арабские Эмираты.

    Обозреватель газеты Hurriyet Абдюлькадир Сельви отметил скорое завершение сделки. «По имеющимся у меня данным, С-400 проданы третьей стране», – написал журналист. Он уточнил, что официальное заявление ожидается в ближайшее время, а последние технические проблемы устранены накануне.

    Ранее пресса сообщала о попытках Анкары найти юридическую формулу для обхода американских санкций. Это необходимо для возвращения к совместному производству истребителей F-35. Президент Тайип Эрдоган обсуждал данный вопрос с Дональдом Трампом на недавнем саммите НАТО.

    Напомним, контракт на поставку четырех дивизионов стоимостью 2,5 млрд долларов был подписан в 2017 году. После получения техники Вашингтон исключил турецкую сторону из авиационной программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон потребовал от Анкары продать российские зенитные системы третьей стране ради получения истребителей F-35.

    Президент США Дональд Трамп анонсировал скорую передачу турецкой стороне современных боевых самолетов.

    Накануне источник в правительстве Турции назвал недостоверными сообщения о планах отправки комплексов в государства Персидского залива.

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    9 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие депутаты большинством голосов отказались одобрить инициативу об усилении военной поддержки украинской армии дальнобойным оружием и комплексами противовоздушной обороны.

    Парламентарии ФРГ не поддержали инициативу партии «Зеленые» о дополнительной военной и гуманитарной помощи Киеву. Документ содержал 20 пунктов, включая передачу вооружений, передает РИА «Новости». Второй пункт проекта предполагал «поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объеме». Пятый пункт предусматривал заказ новых комплексов Patriot PAC-2 для последующей отправки украинской стороне.

    По официальным данным немецкого парламента, инициативу поддержали 79 депутатов. Против высказались 510 человек, а один воздержался от голосования.

    Российские власти неоднократно заявляли, что поставки западного оружия мешают мирному урегулированию и напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для Киева станут законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительство Германии сохранило ограничения на поставки крылатых ракет Taurus Киеву. В Кремле назвали отказ Берлина от передачи дальнобойного оружия признаком здравого смысла.

    До этого бывший канцлер страны Олаф Шольц неоднократно выступал против использования немецких вооружений для ударов вглубь российской территории.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    10 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400

    Песков: Россия контактирует с Турцией по вопросу ЗРК С-400

    Кремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кремле назвали сверхчувствительной тему возможной перепродажи Анкарой зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о планах Анкары продать российские комплексы противовоздушной обороны С-400.

    По словам представителя Кремля, Москва и Анкара продолжают обсуждать дальнейшую судьбу поставленных ранее вооружений, передает РИА «Новости».

    «Здесь я могу сказать одно, что эта тема относится к области сверхчувствительных», – подчеркнул Песков. Он добавил, что диалог между двумя государствами по этому вопросу велся ранее и будет продолжаться в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу турецкая пресса сообщила о продаже зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    Причем накануне источник в правительстве Турции опровергал информацию о передаче комплексов третьим государствам.

    Ранее власти США потребовали от Анкары избавиться от российских вооружений ради возобновления поставок истребителей F-35.

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    10 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы

    Депутат Колесник призвал выработать критерии незаконной сборки дронов

    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Растущая угроза атак дронами говорит о необходимости обсуждения создания в России закона о БПЛА. Нормы должны быть тщательно проработаны, поэтому к законотворческой работе нужно привлечь парламентариев, сотрудников спецслужб и участников СВО, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный».

    «Действующая правоприменительная практика позволяет правильно квалифицировать террористические действия, в том числе с применением дронов. В этом же ключе работают, например, нормы о запрете незаконного хранения взрывчатки. Тем не менее нынешняя ситуация с серьезнейшими угрозами российским гражданам и инфраструктуре диктует обсуждение возможности создания отдельного закона о БПЛА», – сказал Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Собеседник допустил, что на законодательном уровне необходимо определить критерии незаконной сборки дронов, а также предусмотреть административную и уголовную ответственность. «На мой взгляд, это нужно было сделать еще, что называется, вчера», – подчеркнул политик.

    Парламентарий напомнил, что ущерб от деструктивного применения даже одного гражданского дрона может быть сопоставим с оружейным воздействием. «Думаю, в этой связи уместно поднять вопрос об изменении правил продажи БПЛА, приблизив процесс к получению разрешения на оружие. Например, можно обязать покупателей проходить соответствующее лицензирование, а затем в обязательном порядке закреплять ID беспилотника в реестре Росавиации», – указал он.

    При этом, уточнил Колесник, данные нормы должны быть проработаны максимально ясно и не допускать двойственных толкований. «В законодательной работе применяется медицинский принцип: «Не навреди». Нововведения не должны мешать развитию гражданской сферы БПЛА . Кроме того, в них не должно быть лакун для привлечения людей к ответственности по спорным основаниям», – уточнил депутат.

    Поэтому, по его словам, для создания тщательной нормативной базы к законотворческой работе должны быть привлечены не только юристы и парламентарии, но также технические специалисты, сотрудники спецслужб, общественные деятели и участники СВО.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов в России, которые готовили спецслужбы Украины при участии западных кураторов. Атаки должны были быть проведены с помощью БПЛА на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны.

    Одним из объектов были инфраструктура, авиапарк и личный состав военного аэродрома «Ростов-Центральный». Для атаки были подготовлены 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого БПЛА – свыше одного кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. ГУР Украины хотели провести теракт силами россиянина, которому обещали денежное вознаграждение.

    Однако мужчина сообщил об украинских планах в территориальные органы госбезопасности. «Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – говорится в сообщении правоохранителей. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России.

    Видео спецслужбы о предотвращении теракта смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    9 июля 2026, 16:44 • Новости дня
    Польский политик передал партию медицинской помощи бойцам ВС России

    Глава польской партии Толвиньский передал медпомощь российским бойцам

    Польский политик передал партию медицинской помощи бойцам ВС России
    @ @KTolwinski

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель политического объединения Front в Польше Кшиштоф Толвиньский отправил на линию соприкосновения медикаменты для солдат Вооруженных сил России.

    Председатель партии Front в Польше Кшиштоф Толвиньский решил поддержать участников спецоперации на Украине. Он приобрел комплекты первой медицинской помощи на частные средства, передает ТАСС.

    «Политическая партия Front от своего имени, а также от имени тех немногих, кто, инстинктивно чувствуя угрозу, испытывает прилив здравомыслия, символически из собственных - частных - средств передала в знак того, что не все безрассудны, унижены и безответственны, пакет медицинской помощи ребятам из окопов – солдатам Российской Федерации, сражающимся на фронте», – написал политик в соцсетях.

    Толвиньский предупредил о негативных последствиях безвозмездной поддержки Варшавой украинской стороны. По его мнению, граждане Украины никогда не простят полякам втягивания в конфликт, а россияне обязательно предъявят Польше свои претензии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши рассекретили данные о переданном украинской армии вооружении.

    Ранее президент страны Кароль Навроцкий захотел лишить правительство прав на отправку военной техники Киеву. А официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о негативных последствиях поддержки нынешнего киевского режима для Варшавы.

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    10 июля 2026, 07:08 • Новости дня
    Боец ВС России раскрыл тактику новых украинских дронов

    Боец ВС России Лебедь раскрыл тактику новых украинских дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские дроны Hornet и «Марсианин» пытаются зайти на цель с тыла, но военнослужащие ВС РФ знают, как с этим бороться, рассказал водитель 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» с позывным Лебедь, который участвовал в освобождении Василевки в ДНР.

    Украинские беспилотники Hornet и «Марсианин» стараются заходить на цель с тыла, однако российские военные знают методы борьбы с ними, передает РИА «Новости». Об этом рассказал водитель 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» с позывным Лебедь, принимавший участие в освобождении Василевки в ДНР.

    По словам военнослужащего, новые аппараты появились у противника недавно, но бойцы его подразделения уже сбили несколько таких дронов. «Идут они всегда все ровно, с птицей не перепутаешь. И заходят всегда с тыла, пытаются зайти сзади бить. Но сзади у нас есть пулеметчик - зоркий глаз - он всегда контролит наш тыл», – отметил боец в видео, опубликованном Минобороны России.

    Российское оборонное ведомство сообщило об освобождении Василевки 4 июля. Населенный пункт перешел под контроль десантников гвардейского Торуньского полка Псковского соединения ВДВ и военнослужащих 30-й отдельной мотострелковой бригады.

    Штурмовые группы проникали в укрепленный район противника малыми отрядами по два-три человека, координируя действия с помощью беспилотной авиации. По позициям украинских войск наносились массированные удары артиллерией, дронами и фугасными авиабомбами, после чего десантники зачистили каждый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пулеметчик группировки «Центр» показал фрагменты сбитого американского беспилотника «Марсианин».

    Российские артиллеристы научились эффективно противостоять дронам «Хорнет» при помощи систем радиоэлектронной борьбы.

    Военнослужащие морской пехоты на Добропольском направлении ликвидировали за сутки сразу 12 таких аппаратов.

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    9 июля 2026, 17:36 • Новости дня
    В Казани представили комплекс обнаружения дронов на 50 км

    В Казани показали комплекс обнаружения беспилотников «Гадалка»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Казани представили инновационную радиоэлектронную станцию, способную незаметно обнаруживать вражеские беспилотники на расстоянии до 50 километров и мгновенно передавать координаты бойцам.

    На Международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем «Дрон Экспо – 2026» в Казани впервые продемонстрировали новейшую радиоэлектронную станцию «Гадалка». Устройство способно выявлять дроны на расстоянии до 50 километров и оперативно передавать данные военнослужащим, отмечает ТАСС.

    Комплекс интегрирован с системой управления боем «Глаз/Гроза», что позволяет делиться информацией в режиме реального времени. Официальный представитель компании-разработчика подчеркнул: ««Гадалка» действует в пассивном режиме – ничего не излучает, а только принимает сигнал».

    Станция сканирует пространство площадью 8,5 тыс. кв. километров. Она ищет беспилотники в частотном диапазоне от 890 до 6000 МГц, одновременно охватывая до пяти диапазонов. Вся информация, включая обнаруженные точки и позиции, выводится на единый закрытый сервер подразделения, мгновенно отображая местоположение воздушной цели у всех пользователей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на выставке «Дрон Экспо – 2026» в Казани разработчики представили новейший беспилотник-перехватчик «Малютка».

    В середине июня специалисты установили на дрон-разведчик Supercam S180 систему раннего предупреждения об атаках. Немногим ранее концерн «Алмаз-Антей» продемонстрировал портативную радиолокационную станцию «Сокол» для выявления беспилотников.

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    10 июля 2026, 09:10 • Новости дня
    В США признали полную неэффективность систем Patriot против России

    Экс-помощник главы Пентагона Фриман счел системы Patriot бесполезными для Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зенитно-ракетные комплексы Patriot, лицензию на производство ракет для которых США могут предоставить Киеву, уже показали свою неэффективность в противодействии российскому оружию, заявил отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.

    Отставной дипломат и бывший помощник министра обороны США Час Фриман раскритиковал идею поставок зенитных технологий, передает РИА «Новости».

    Накануне глава Белого дома допустил возможность предоставления украинской стороне лицензии на выпуск ракет-перехватчиков. Предполагалось, что местный военно-промышленный комплекс сможет быстро освоить сборку боеприпасов.

    Однако эксперт выразил серьезные сомнения в целесообразности таких шагов. «Может системы Patriot и могут помочь украинскому моральному духу, но у них явно невпечатляющий послужной список, если речь идет о противодействии российским... ракетам», – сказал Фриман.

    Кроме того, остается неясным вопрос передачи интеллектуальной собственности. Компании RTX и Lockheed Martin, выступающие разработчиками вооружения, пока не озвучили готовность делиться секретными технологиями на приемлемых условиях.

    Российские власти неоднократно подчеркивали опасность подобной эскалации. Позиция Москвы заключается в том, что поставки западного оружия на Украину лишь отдаляют мирное урегулирование и делают любые военные грузы законной целью для ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США озвучил решение о передаче Киеву лицензии на создание зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Журналисты издания Responsible Statecraft назвали подобную попытку усиления украинской системы ПВО бесполезной.

    Эксперты Bloomberg указали на необходимость многолетних сроков для организации выпуска перехватчиков.

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    9 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Песков сообщил о принятии всех мер для защиты России от Patriot

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство страны и отечественные ведомства предпринимают исчерпывающие шаги для обеспечения безопасности государства на фоне планов передачи лицензии на выпуск американских зенитных комплексов Киеву, заявили в Кремле.

    Руководство страны и профильные министерства реализуют необходимые меры для отражения любых угроз,. Особое внимание уделяется противодействию зенитным ракетным комплексам Patriot.

    «Наши все соответствующие ведомства и верховный главнокомандующий прекрасно знают, что делать. И поверьте мне, для защиты наших интересов делается все, что нужно», – подчеркнул в интервью «Вестям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    В то же время эксперты Bloomberg указали на многолетние сроки для запуска выпуска этих перехватчиков. Месяцем ранее украинское командование сосредоточило оставшиеся системы противовоздушной обороны вокруг Киева.

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    9 июля 2026, 15:44 • Новости дня
    Украинские дроны начали транслировать угрозы жителям Энергодара

    ВСУ при помощи дронов начали транслировать угрозы жителям Энергодара

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные применили беспилотники с установленными динамиками для ночной трансляции запугивающих сообщений жителям города-спутника Запорожской АЭС Энергодара.

    Украинские вооруженные силы использовали беспилотные летательные аппараты, оснащенные звуковыми колонками, для трансляции угроз жителям Энергодара. Город является спутником Запорожской атомной электростанции.

    «ВСУ продолжают оказывать психологическое давление на жителей Энергодара. В этот раз ночью они также транслировали различные угрозы», – заявил РИА «Новости» мэр города Максим Пухов.

    По словам градоначальника, украинская сторона систематически применяет дроны для распространения ложной информации. В частности, противник тиражирует фейки о якобы готовящейся эвакуации населения. Целью таких действий является запугивание местных жителей и создание панических настроений в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня украинские беспилотники транслировали ложную информацию об эвакуации города. Представители Запорожской АЭС назвали подобные действия серьезным психологическим давлением на местных жителей.

    На днях мэр Энергодара Максим Пухов рассказал об опасности передвижения по ведущим к городу трассам.

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    10 июля 2026, 07:45 • Новости дня
    В Казани представили сверхзащищенный от ветра беспилотник «Одуванчик-3»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотник вертолетного типа «Одуванчик-3», способный сохранять устойчивость под сильным ветровым потоком от вертолета Ми-8, показали на международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем «Дрон экспо – 2026» в Казани.

    Разработку представили на форуме беспилотных авиационных систем «Дрон экспо – 2026», передает ТАСС. Аппарат отличается высокой устойчивостью благодаря соосному расположению винтов.

    «Особенность данной модели в соосном расположении винтов. У беспилотника данной схемы есть только одна точка опоры. Это дает ему большую ветроустойчивость и минимизирует его зависимость от ливневых осадков. Мы заявляем ветровую нагрузку до 18 м/с, но лабораторные испытания, которые мы проводили, позволили установить, что «Одуванчик» сохраняет стабильность и при скорости ветра в 40 м/с. Натурные испытания мы проводили совместно с вертолетом Ми-8, и в струе воздушного потока от него БПЛА нормально взлетел и работал. Хотя стоящую сзади палатку сдуло порывом от вертолета», – рассказал заместитель генерального директора компании АО «Атри» Руслан Ляпин.

    По словам представителя компании, дрон предназначен для комплексного наблюдения за лесами, фиксации возгораний и незаконных вырубок. Оснащение тепловизором позволяет использовать аппарат для поиска заблудившихся людей. Выставка проходит с 8 по 10 июля в международном центре «Казань Экспо» с участием более 200 компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке «Дрон экспо-2026» в Казани разработчики представили новейшую радиоэлектронную станцию обнаружения беспилотников «Гадалка».

    На этом же мероприятии специалисты продемонстрировали гибридный разведывательный аппарат самолетного типа «Сова-55».

    Отечественная компания «Передовые авиационные системы» презентовала уникальный дрон-перехватчик «Малютка» с функцией автоматического захвата цели.

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    10 июля 2026, 12:17 • Новости дня
    Российские Су-34 авиабомбами разгромили переправу ВСУ в Донбассе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экипажи отечественных истребителей-бомбардировщиков поразили логистический узел и пункты дислокации украинских войск, применив современные тяжелые боеприпасы с модулями планирования.

    Воздушно-космические силы нанесли точный удар по логистике и позициям противника. Для атаки применялись боевые самолеты Су-34, оснащенные тяжелыми снарядами, сообщает Минобороны.

    В оборонном ведомстве раскрыли подробности успешной операции. «Пятью авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), был нанесен удар по насыпной переправе, использовавшейся подразделениями ВСУ в районе населенного пункта Маяки Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

    Кроме того, еще четыре аналогичных боеприпаса поразили место временного размещения личного состава 159-й отдельной механизированной бригады украинской армии в селе Захаровка Харьковской области. Также мощный авиаудар полностью уничтожил вражеский пункт управления беспилотниками в лесополосе около харьковского поселка Рубленое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 июля Воздушно-космические силы России уничтожили пункт управления беспилотниками в Харьковской области.

    1 июля российская авиация атаковала военные объекты украинской армии в Донецкой народной республике. А в конце июня экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили насыпной мост в районе населенного пункта Маяки.

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    10 июля 2026, 06:47 • Новости дня
    Корабли России и Китая вышли в Желтое море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи кораблей Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышли в Желтое море для проведения морского этапа учения «Морское взаимодействие-2026», сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

    «Экипажи кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая вышли из порта Циндао в Желтое море для проведения морского этапа учения «Морское взаимодействие-2026»», – сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, передает РИА «Новости». Перед выходом в море командиры и штабные офицеры провели планирование на картах, а моряки приняли участие в спортивных и культурных мероприятиях.

    В ходе учений военные отработают задачи по противовоздушной обороне и поиску подводных лодок. Также запланированы совместные артиллерийские стрельбы и тренировки по проведению спасательных операций. Особое внимание будет уделено защите от роботизированных комплексов и других современных морских угроз.

    На одном из этапов моряки проведут спасательную операцию, в ходе которой с помощью подводного аппарата эвакуируют экипаж условно аварийной субмарины. Учения начались 6 июля.

    С российской стороны в маневрах задействован отряд кораблей Тихоокеанского флота: крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». Китайский флот представляют эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», подводная лодка типа «Юань», транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные российско-китайские маневры стартовали на военно-морской базе в Циндао шестого июля.

    Руководитель учения от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько анонсировал применение безэкипажных катеров в акватории Желтого моря.

    Накануне экипажи боевых кораблей двух стран завершили береговую часть подготовки.

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    10 июля 2026, 13:01 • Новости дня
    Российские войска развили наступление западнее Красного Лимана

    Российские штурмовые отряды развили наступление западнее Красного Лимана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подразделения закрепления провели разминирование территории и социально значимых объектов в освобожденном населенном пункте ДНР Красный Лиман, сообщает Минобороны.

    Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии продолжили продвижение в западном направлении от Красного Лимана, сообщает Минобороны.

    В течение минувшей недели российские подразделения закрепления 25-й армии осуществляли поиск и ликвидацию одиночных украинских боевиков. Также проводилось разминирование городской инфраструктуры.

    За прошедшие семь дней потери Вооруженных сил Украины на данном участке фронта составили свыше 110 военнослужащих. Кроме того, противник потерял шесть боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники и 31 наземный роботизированный комплекс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разрушила переправу ВСУ через реку Северский Донец.

    Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Запад» ликвидировали до 20 украинских военнослужащих в Красном Лимане. А штурмовые отряды 25-й армии приступили к стадии разминирования данного населенного пункта.

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    10 июля 2026, 08:20 • Новости дня
    США и Япония решили перебросить F-35 в Австралию для учений

    Kyodo: ВВС США, Японии и Австралии проведут совместные учения с F-35

    Tекст: Мария Иванова

    Около тысячи военнослужащих и десятки новейших истребителей F-35 принимают участие в совместных маневрах Австралии, США и Японии, которые продлятся до 17 июля.

    Учения ВВС Австралии, США и Японии развернулись в районе города Дарвин на севере Австралии и продлятся до 17 июля, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

    В маневрах задействованы примерно тысяча военнослужащих трех стран и до 40 самолетов, большинство из которых составляют новейшие истребители шестого поколения F-35.

    Главной задачей названо отработку боевого взаимодействия при переброске однотипных F-35 на большие расстояния в зоне Тихого океана. В 2025 году аналогичные тренировки проходили в районе принадлежащего США острова Гуам, а также у японской авиабазы Мисава на севере острова Хонсю. По данным Kyodo, сценарии нынешних полетов учитывают активность вооруженных сил Китая в регионе.

    Кроме того, с 20 июля по 7 августа на севере Австралии пройдут международные учения Pitch Black 2026. В них примут участие военнослужащие из 19 стран, включая Британию, Канаду, Малайзию, Республику Корею, США, Таиланд, Финляндию, Францию и Японию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австралийское минобороны анонсировало проведение в северной части страны крупных международных воздушных учений Pitch Black 2026 с участием 19 государств.

    В конце июня на островах Окинава и Кюсю стартовали масштабные американо-японские маневры Resolute Dragon-26 с задействованием около 9,6 тыс. военнослужащих и 23 полигонов.

    Япония и США договорились о размещении на авиабазе Мисава 48 истребителей F-35A для усиления возможностей совместной обороны.

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