В Казани представили боевой гексакоптер «Ночная ведьма»

Tекст: Мария Иванова

Группа компаний «Гроза» продемонстрировала боевой гексакоптер «Ночная ведьма» на выставке-форуме «Дрон экспо – 2026» в Казани, передает ТАСС.

Радиус применения аппарата при транспортировке груза массой 10 кг достигает 20 км.

«Основной наш флагман – это гексакоптер «Ночная ведьма». Он используется как для воздушного минирования, так и для бомбардировки позиций противника. Кроме того, его можно использовать для доставки провизии в труднодоступные места», – рассказал представитель разработчика.

По словам собеседника агентства, с максимальной нагрузкой в 15 кг дрон может пролететь семь километров и находиться в воздухе до 20 минут. При оптимальной нагрузке в 10 кг время полета увеличивается до 45 минут.

Выставка «Дрон экспо – 2026» проходит с 8 по 10 июля на площадке «Казань экспо». В мероприятии участвуют более 200 компаний из свыше 20 стран, представляющих новейшие разработки в сфере беспилотных систем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группа компаний «Гроза» представила на казанской выставке разведывательный беспилотник «Сова-55». Разработчики также показали на этом форуме ветроустойчивый аппарат «Одуванчик-3».

Российские военные уже применяют ударные дроны «Ночная ведьма» в связке с разведывательным комплексом «Сова».