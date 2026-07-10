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Премьер Венгрии сообщил о присоединении страны к Европейской прокуратуре
Премьер Венгрии Мадьяр сообщил о присоединении страны к Европейской прокуратуре
Будапешт официально стал 25-м участником европейского надзорного ведомства ради получения доступа к ранее замороженным финансовым средствам объединения.
Европейская комиссия поддержала заявку Будапешта на участие в работе надзорного органа ЕС, передает РИА «Новости».
Премьер-министр государства Петер Мадьяр подтвердил успешное завершение процедуры. «Я подал заявку на вступление 28 мая, а сегодня Европейская комиссия одобрила, что Венгрия станет 25-й страной – членом Европейской прокуратуры», – подчеркнул политик.
В конце мая во время официального визита в Брюссель глава правительства передал соответствующее заявление председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Он отмечал, что этот шаг является одним из ключевых условий для снятия блокировки с причитающихся государству европейских фондов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пообещал присоединить страну к Европейской прокуратуре ради разблокировки финансирования.
В конце мая руководство Евросоюза согласилось выделить Будапешту 14,2 млрд евро при условии проведения масштабных антикоррупционных реформ.
В начале июня глава венгерского правительства заявил о намерении добиться прекращения процедуры лишения государства права голоса в ЕС.