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Мадьяр заявил о планах Венгрии прекратить процедуру лишения голоса в ЕС
Венгрия хочет добиться прекращения процедуры лишения права голоса в ЕС, в этом страна рассчитывает на поддержку Ирландии, заявил премьер Петер Мадьяр.
Венгрия намерена добиться завершения начатой против нее процедуры, которая предусматривает лишение государства ряда полномочий, включая право голоса. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр, передает ТАСС.
По итогам встречи с ирландским коллегой Михолом Мартином глава венгерского правительства подчеркнул, что возлагает надежды на поддержку Дублина. Ирландия займет пост председателя в Совете ЕС во второй половине текущего года.
Предыдущий кабинет министров Виктора Орбана не смог отменить ограничения, применяемые при систематическом нарушении принципов сообщества. «Однако сейчас мы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы прекратить эту процедуру», – заявил премьер.
Мадьяр выразил уверенность, что евродепутатам следует пересмотреть свое решение. В ближайшее время политик намерен обсудить этот вопрос с председателем Европарламента Робертой Метсолой.
Процедура по седьмой статье стартовала восемь лет назад по инициативе Европарламента. Поводом стали слушания о состоянии демократии и борьбе с коррупцией в Венгрии. Часть претензий была снята после изменения местного законодательства, однако многие вопросы остаются нерешенными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной европейские чиновники намеревались лишить Будапешт права голоса из-за отказа согласовать кредит для украинских властей. Позже Мадьяр начал работу по восстановлению отношений с Евросоюзом для разблокировки замороженных фондов. Однако в мае новый глава венгерского правительства отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя.