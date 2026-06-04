Мадьяр заявил о планах Венгрии прекратить процедуру лишения голоса в ЕС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Венгрия намерена добиться завершения начатой против нее процедуры, которая предусматривает лишение государства ряда полномочий, включая право голоса. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр, передает ТАСС.

По итогам встречи с ирландским коллегой Михолом Мартином глава венгерского правительства подчеркнул, что возлагает надежды на поддержку Дублина. Ирландия займет пост председателя в Совете ЕС во второй половине текущего года.

Предыдущий кабинет министров Виктора Орбана не смог отменить ограничения, применяемые при систематическом нарушении принципов сообщества. «Однако сейчас мы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы прекратить эту процедуру», – заявил премьер.

Мадьяр выразил уверенность, что евродепутатам следует пересмотреть свое решение. В ближайшее время политик намерен обсудить этот вопрос с председателем Европарламента Робертой Метсолой.

Процедура по седьмой статье стартовала восемь лет назад по инициативе Европарламента. Поводом стали слушания о состоянии демократии и борьбе с коррупцией в Венгрии. Часть претензий была снята после изменения местного законодательства, однако многие вопросы остаются нерешенными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной европейские чиновники намеревались лишить Будапешт права голоса из-за отказа согласовать кредит для украинских властей. Позже Мадьяр начал работу по восстановлению отношений с Евросоюзом для разблокировки замороженных фондов. Однако в мае новый глава венгерского правительства отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя.