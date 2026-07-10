В регионах России стартовала подготовка наблюдателей к выборам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Образовательные семинары для будущих наблюдателей на выборах уже прошли в 38 субъектах страны, сообщается в материалах центра НОМ.

До начала осенних выборов обновленная программа охватит все регионы и позволит обучить порядка 100 тыс. человек. Также запускается специальный курс повышения квалификации для электоральных экспертов.

Сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин отметил важность этого этапа. «Огромная часть общества, становясь участниками этого процесса, понимает, как формируется государственная власть», – подчеркнул он. По его мнению, общественное наблюдение постепенно становится профессиональной и ответственной деятельностью.

Председатель Ассоциации НОМ Александр Брод пояснил, что участники изучают законодательство, основы конфликтологии и медиаграмотности. Специалистам предстоит не только фиксировать явку, но и выявлять фейки, а также оценивать общую обстановку на участках.

Представитель Общественной палаты Алексей Песков добавил, что программа адаптируется под специфику каждого региона. В свою очередь эксперты РГГУ готовят квалифицированных специалистов для электоральной экспертизы. Учебный курс учитывает современные вызовы, включая кибератаки и дипфейки.

Доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД, член Общественной палаты РФ, эксперт НОМ Владимир Шаповалов отметил, что программы подготовки наблюдателей учитывают серьезные вызовы этого года, на фоне которых пройдут избирательные кампании. «Наблюдатель готовится к тому, чтобы быть во всеоружии. Он должен понимать, как развивается избирательная система, какие могут быть риски, связанные с дипфейками, атаками на информационные системы, с попытками деструктивно повлиять на избирательный процесс, и образовательный процесс полностью учитывает возможные вызовы», – подчеркнул он.

В прошлом году в Ростовской области состоялся первый обучающий семинар для будущих наблюдателей.