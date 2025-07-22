А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Общественные штабы начали подготовку наблюдателей к выборам
В ряде регионов России стартовали первые образовательные семинары для подготовки общественных наблюдателей перед сентябрьскими выборами, включая участие представителей политических партий.
Одной из ключевых задач прошлой недели стало проведение первых образовательных семинаров для будущих наблюдателей, а также расширение сотрудничества с политическими партиями, которые выразили желание участвовать в независимом мониторинге, сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ). Эксперты подчеркивают, что наблюдение будет организовано даже там, где выборы будут проходить только на муниципальном уровне.
В Ростовской области уже состоялся первый обучающий семинар. Заместитель председателя Общественной палаты региона Александр Нечушкин заявил: «Мы не просто даем теоретические знания – наша цель научить наблюдателей принимать верные решения в реальных условиях. Это обучение – про ответственность, объективность и гражданскую зрелость. Мы уверены, что подготовленные таким образом наблюдатели смогут обеспечить прозрачность и открытость выборного процесса на Дону».
В Севастополе стартовала подготовка наблюдателей к выборам губернатора и депутатов муниципалитетов, которые пройдут 12–14 сентября. Член Общественной палаты Сергей Юхин отметил, что от работы наблюдателей во многом зависит доверие граждан к избирательной системе региона и государству. Обучение проводят эксперты общественного штаба, члены Общественной палаты и политологи.
В Псковской области цикл образовательных занятий охватил сразу несколько муниципальных округов, в том числе Куньинский, Великолукский и Новосокольнический. Здесь в единый день голосования пройдут 13 избирательных кампаний, 11 из которых – на новых муниципальных территориях. В Курской области будущие наблюдатели проходят семинары в Железногорске, после чего каждому предстоит пройти тестирование и получить сертификат.
В Архангельской области сразу пять парламентских партий заключили соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой для участия в независимом наблюдении, впервые в таком формате. Председатель палаты Юрий Сердюк подчеркнул, что традиция координации между общественными и политическими организациями при проведении выборов стала хорошей практикой. Партии смогут направлять своих наблюдателей на обучение – такие семинары проходят во всех муниципалитетах.
В Кемеровской области – Кузбассе председатель Ассоциации НОМ Александр Брод сообщил, что на базе местного госуниверситета начнет работу Центр избирательного права, где обучение пройдут студенты, будущие журналисты и представители молодежных НКО. Он отметил, что в сентябре в регионе пройдут четыре муниципальные кампании, значение которых особо подчеркнул руководитель областной Общественной палаты Владислав Овчинников.
В Югре хвалят зрелый и ответственный подход партий к этапу выдвижения кандидатов. Глава Общественной палаты ХМАО – Югры Алсу Маганова отметила, что все участники избирательного процесса демонстрируют высокую правовую культуру и вовлеченность, а гражданские институты и самовыдвиженцы активно включаются в подготовку к выборам.