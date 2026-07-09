Задержанная агент Киева призналась в подготовке убийства офицера в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Россиянка подозревала, что следит за высокопоставленным лицом ради его убийства, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

«Я арендовала квартиру в городе Москва… и установила камеру», – заявила задержанная на опубликованном спецслужбой видео.

Куратор 25-летней девушки завербовал ее под предлогом романтических отношений. Они познакомились шесть лет назад, а в 2024 году возобновили общение. Выяснилось, что мужчина переехал на Украину и занимался разведывательной деятельностью, после чего россиянка предложила ему свою помощь.

Сначала в качестве проверки она собирала данные в заведениях Петербурга. Затем куратор поручил ей переехать в столицу и организовать слежку за военным. Злоумышленницу задержали во время прогулки с собакой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники спецслужб предотвратили организованное Киевом убийство высокопоставленного военнослужащего. Украинский координатор завербовал исполнительницу преступления через мессенджер два года назад.

Ранее суд в Петербурге приговорил другую пособницу украинских спецслужб к 16 годам колонии за слежку за генералом.

Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.