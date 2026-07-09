Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней всё более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а всё же он говорил про «священные камни Европы».0 комментариев
Задержанная агент Киева призналась в подготовке убийства офицера в Москве
Девушка, задержанная по подозрению в подготовке убийства российского военного, призналась, что по заданию украинских спецслужб арендовала квартиру на Новом Арбате для наблюдения за жертвой.
Россиянка подозревала, что следит за высокопоставленным лицом ради его убийства, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
«Я арендовала квартиру в городе Москва… и установила камеру», – заявила задержанная на опубликованном спецслужбой видео.
Куратор 25-летней девушки завербовал ее под предлогом романтических отношений. Они познакомились шесть лет назад, а в 2024 году возобновили общение. Выяснилось, что мужчина переехал на Украину и занимался разведывательной деятельностью, после чего россиянка предложила ему свою помощь.
Сначала в качестве проверки она собирала данные в заведениях Петербурга. Затем куратор поручил ей переехать в столицу и организовать слежку за военным. Злоумышленницу задержали во время прогулки с собакой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники спецслужб предотвратили организованное Киевом убийство высокопоставленного военнослужащего. Украинский координатор завербовал исполнительницу преступления через мессенджер два года назад.
Ранее суд в Петербурге приговорил другую пособницу украинских спецслужб к 16 годам колонии за слежку за генералом.
Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.