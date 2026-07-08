Минобороны впервые сообщило об уничтожении британского ЗРК Rapid Ranger

Tекст: Мария Иванова

Группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Щурово ДНР, Подлимана, Курочкино, Нечволодовки и Касьяновки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

В целом за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение логистическим центрам, используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.

Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, отчитались в Минобороны.

Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 903 беспилотника.

Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 177 206 беспилотников, 665 ЗРК, 30 070 танков и других бронемашин, 1 755 боевых машин РСЗО, 35 683 орудия полевой артиллерии и миномета, 65 935 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее ВС России поразили объекты топливной и транспортной инфраструктуры ВСУ.

За минувшую неделю ВС России нанесли массированный и пять групповых ударов по логистическим центрам ВСУ.