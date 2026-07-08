Футболист Сафонов оспорил в Конституционном суде норму об алиментах

Tекст: Тимур Шайдуллин

Конституционный суд России принял к рассмотрению обращение спортсмена Матвея Сафонова, который усомнился в правомерности взыскания алиментов в долевом отношении к доходу, передает РИА «Новости».

В жалобе указано, что с января 2022 года бывший вратарь «Краснодара» обязан перечислять на содержание несовершеннолетнего ребенка четверть своего заработка.

Сафонов подчеркнул, что единовременно погасил долг за 3,5 года на сумму более 61 млн рублей. Общий объем выплаченных средств на ребенка уже превысил 90 млн рублей. Доход спортсмена, по его словам, нестабилен и зависит от множества факторов.

«Решение суда... вынесенное в результате применения п. 1 ст. 81 Семейного кодекса... привело к полномасштабному юридическому и финансовому коллапсу в моей жизни, превратив ответственного родителя в бесправного должника. В настоящее время никакой задолженности по уплате алиментов не имеется», – говорится в заявлении Сафонова.

Футболист просит признать оспариваемую норму не соответствующей конституции. Он считает, что текущее законодательство препятствует установлению алиментов в твердой денежной сумме, соразмерной реальным потребностям ребенка, если у плательщика нет постоянного дохода и соглашения об уплате.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд утвердил решение о взыскании с Матвея Сафонова четверти доходов на алименты.

Из-за долгов судебные приставы ограничили вратарю выезд из России.

Бывшая жена футболиста обратилась во французский клуб «Пари Сен-Жермен» для взыскания задолженности.