Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
Суд обязал футболиста Сафонова выплачивать четверть дохода на алименты
Мосгорсуд утвердил решение Никулинского районного суда, который обязал голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонов выплачивать алименты своей дочери в размере четверти доходов, сообщили в суде.
Так, спортсмен попытался обжаловать постановление Никулинского суда Москвы, который постановил выплачивать 1/4 доходов на содержание дочери. Мосгорсуд утвердил прежнее решение, оно вступило в законную силу, передает РИА «Новости».
Четырнадцатого июня «ПСЖ» объявил о подписании пятилетнего контракта с голкипером. По информации ряда СМИ, сумма трансфера составила 20 млн евро.
Напомним, бывшая жена Сафонова Анастасия Казачек заявила, что футболист пытается отобрать у нее двухлетнюю дочь и требует взыскать с нее алименты.
Позже Сафонов написал заявление в полицию на бывшую супругу о краже денег с его банковской карты.