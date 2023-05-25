Бывшая жена обвинила футболиста Сафонова в попытках отобрать дочь

Бывшая жена футболиста Сафонова заявила, что муж пытается отобрать у нее дочь

Бывшая жена голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасия Казачек, заявила, что футболист пытается отобрать у нее двухлетнюю дочь и требует взыскать с нее алименты.

Казачек рассказала, что футболист обратился с иском в суд о проживании с ним двухлетней дочери. Кроме того, Сафонов намерен взыскать с экс-супруги алименты – 13 тыс. рублей в месяц, пишет «Спорт-Экспресс».

Кроме того, Казачек обвинила Сафонова в многочисленных изменах во время ее беременности и после родов. По ее словам, он также ранее инициировал споры по разделу автомобиля, который подарил ей на день рождения дочери, а также не приехал забирать ребенка из роддома.

Бывшая супруга объявила о расставании с Матвеем Сафоновым в октябре 2021 года.