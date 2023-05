Бывшая жена обвинила футболиста Сафонова в попытках отобрать дочь

Умерла певица Тина Тернер

В возрасте 83 лет умерла американская и швейцарская певица Тина Тернер, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление ее представителя.

Сообщается, что «королева рок-н-ролла» умерла в среду, 24 мая, после продолжительной болезни. Она скончалась в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии, передает ТАСС.

Гражданство Швейцарии исполнительница получила в 2013 году, при этом утратив гражданство США, передает РИА «Новости».

В тексте заявления сообщается, что мир потерял «легенду музыки и образец для подражания».

Анна Мэй Буллок, будущая Тина Тернер, родилась в 1939 году в штате Теннесси в семье заводских рабочих. Ее отец также был баптистским дьяконом. В 18 лет она стала выступать вместе с ритм-н-блюзовым музыкантом Айком Тернером. Они поженились в 1962 году. У них было четверо сыновей: один общий, два сына Айка Тернера от предыдущих отношений и сын Буллок от предыдущих отношений.

После падения популярности, проблем мужа с наркотиками и побоев Тина Тернер уходит от него. Она принимает буддизм, начинает сольную карьеру и повторно добивается успеха.

В 2013 году Тернер вышла замуж за музыкального продюсера Эрвина Баха после 27 лет отношений. Через три недели после свадьбы Тернер перенесла инсульт, позднее у нее обнаружили рак кишечника. Она выбрала гомеопатические средства для лечения, в результате произошло повреждение почек, которое привело к почечной недостаточности.

Тернер известна по таким песням, как Golden Eye, What’s Love Got To Do With It и Private Dancer. Она включена в список «100 величайших певцов всех времен» по версии журнала Rolling Stone, в 2021 году была включена в Зал славы рок-н-ролла в американском городе Кливленд (штат Огайо). Тернер является обладательницей восьми премий «Грэмми».