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    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

    3 комментария
    14 декабря 2024, 13:39 • Новости дня

    В Москве задержали разыскиваемого Интерполом бизнесмена из США

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 74-летнего бизнесмена из США Брайана Букера Нельсона, который находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали Нельсона 12 декабря на Варшавском шоссе, передает РИАМО со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    В розыск американца объявил Интерпол по запросу Панамы. Московские правоохранители поделились с коллегами информацией о том, что им удалось задержать Нельсона.

    В России у него была временная регистрация. Нельсон – беглый бизнесмен из Соединенных Штатов. До 2016 года он проживал во Флориде и занимался управлением фирмой, продающей какао.

    Компания располагалась в Венесуэле и была весьма успешной. Часть дохода Нельсон пытался скрыть от американской налоговой. Так, в 2008–2010 годах мужчина не декларировал несколько млн долларов на счетах в панамских и швейцарских банках. Через некоторое время американские налоговики начали присматриваться к Нельсону и его делам.

    В 2016 году мужчине пришлось бежать из США – его обвиняли в подделке деклараций и утаивании информации о счетах в банках других государств. За совершенные преступления Нельсона могут посадить в тюрьму на пять лет и оштрафовать на 250 тыс. долларов.

    13 декабря 2024, 10:36 • Новости дня
    США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности

    Армия и флот США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты LRHW на базе в Кап-Канаверал

    США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности
    @ defense.gov

    Tекст: Вера Басилая

    Американская армия и флот успешно завершили испытание гиперзвуковой ракеты Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), запущенной с космической станции на мысе Канаверал, сообщило Министерство обороны США.

    Армия и ВМФ США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты на базе в Кап-Канаверал. Это второе успешное испытание All Up Round (AUR) в этом году и первая живая стрельба для системы дальнобойного гиперзвукового оружия, следует из сообщения Минобороны США.

    По словам представителя Минобороны Кристин Вормут, разработка гиперзвукового оружия позволяет достигать гиперзвуковых скоростей на дальних дистанциях.

    Испытание имеет стратегическое значение для ВМФ США. Секретарь флота Карлос Дель Торо отметил, что «испытание знаменует важный этап в развитии передовых систем оружия». Он подчеркнул, что Navy продолжит интеграцию гиперзвуковых систем в свои надводные и подводные корабли.

    Собранная информация будет использоваться для первого оперативного развертывания армии и морского базирования гиперзвукового AUR. Разработка поддерживает стратегию национальной обороны, предоставляя командующим разнообразные возможности для поддержания и укрепления интегрированного сдерживания.

    «Гиперзвуковое оружие обеспечивает несравненную маневренность и выживаемость для точного наведения в зонах с ограниченным доступом», – заявил генерал Роберт А. Раш и подчеркнул, что сотрудничество между RCCTO и SSP помогает США сохранять решающее преимущество на поле боя.

    Программы RCCTO армии США и программы SSP ВМС США сотрудничают с целью быстрого развертывания наземных и морских вариантов системы гиперзвукового оружия, которая будет отвечать критическим потребностям совместных боевых действий. Использование общей гиперзвуковой ракеты и возможности совместных испытаний позволяют вооруженным силам придерживаться более жестких сроков поставки и добиться экономии средств. Сотрудничество между RCCTO и SSP позволяет службам опережать возникающие угрозы и сохранять решающее преимущество на поле боя.

    Ранее США в 2020 году представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW), развертывание первой батареи которого планировалось к 2023 финансовому году, но было перенесено из-за проблем с интеграцией.

    Президент России Владимир Путин указывал, что на данный момент ни одна из стран не имеет аналогов гиперзвукового «Орешника» и Россия занялась серийным производством таких МБР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США активно пытаются наверстать гиперзвуковое отставание от России и Китая.

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    12 декабря 2024, 01:29 • Новости дня
    Пентагон заявил о возможном новом ударе России «Орешником» по Украине

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила о возможном ударе России «Орешником» по Украине в ближайшие дни

    Пентагон заявил о возможном новом ударе России «Орешником» по Украине
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Россия может нанести удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Украине в ближайшие дни, заявила замглавы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх.

    «Возможно, Россия сделает это в ближайшие дни», – приводит слова Сингх ТАСС.

    Она отметила, что не располагает точной датой возможного запуска.

    Сингх заявила, что использование «Орешника», по ее мнению, не окажет стратегического влияния на конфликт на Украине. Она добавила, что Россия применяет «Орешник» преимущественно для «запугивания Украины».

    Кроме того, представитель Пентагона заверила, что Вашингтон и его союзники продолжат оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что запуск «Орешника» по объекту на Украине стал ответом на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «испытание «Орешника» носило тестовый характер, и канал связи с США по таким запускам функционирует».

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    11 декабря 2024, 20:48 • Новости дня
    AP: Байден одобрил секретный меморандум по России, Китаю и Ирану
    AP: Байден одобрил секретный меморандум по России, Китаю и Ирану
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден якобы одобрил меморандум, направленный на противодействие сближению России, Китая, Ирана и КНДР, сообщили источники в Белом доме.

    Документ содержит стратегические рекомендации по противодействию сближению России, Китая, Ирана и КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

    Меморандум не будут публиковать из-за чувствительности выводов. В него входит несколько предложений. Основное внимание уделяется улучшению межведомственного взаимодействия и ускорению обмена информацией с союзниками о планах противников. Включены также рекомендации по использованию экономических инструментов, таких как санкции.

    Также документ предусматривает усиление подготовки к управлению одновременными кризисами с участием обозначенных стран.

    Взгляды Байдена и Трампа на международную политику существенно различаются, но текущие и будущие чиновники пытаются координировать усилия в области национальной безопасности в период перехода, указало агентство.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что администрация действующего президента США Джо Байдена предпримет новые российские шаги, которые оставят тяжелое наследство в отношениях с Россией.

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    11 декабря 2024, 17:46 • Новости дня
    Россия и Венгрия ввели новый механизм платежей за газ из-за санкций

    РФ и Венгрия ввели новый механизм платежей за газ из-за санкций против Газпромбанка

    Россия и Венгрия ввели новый механизм платежей за газ из-за санкций
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгрия и Россия нашли выход из ситуации с платежами за газ и ядерное топливо для АЭС в Пакше, возникшей из-за санкций США против Газпромбанка, благодаря переговорам Орбана и Путина.

    Венгрия и Россия договорились о новом механизме платежей за российский газ и ядерное топливо для АЭС в Пакше. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС. Санкции США против Газпромбанка создали финансовые трудности для расчетов, но лидеры двух стран в ходе телефонного разговора нашли решение.

    Петер Сийярто отметил, что до недавнего времени платежи проходили через Газпромбанк, однако из-за санкций потребовалось найти альтернативный путь. «Решение уже найдено, все в порядке, работа продолжается», – заявил он в видеообращении, которое транслировал венгерский телеканал М1.

    Министр добавил, что после разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом РФ Владимиром Путиным он обсудил детали сотрудничества с главой Росатома Алексеем Лихачевым и вице-премьером РФ Александром Новаком. Обсуждались вопросы порядка платежей за российский газ и топливо для АЭС, что является ключевым элементом энергетического сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии заявил о необходимости пересмотра санкций против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы. Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ. Ранее Россия обновила порядок расчетов за газ, разрешив учитывать встречные требования при оплате иностранными покупателями, например, проведение платежа через третьих лиц.

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    11 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Трамп намерен «произвести фурор» в первый день президентства

    Трамп планировал изменить политику США, подписав более 25 указов в первый день

    Трамп намерен «произвести фурор» в первый день президентства
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп собирается кардинально изменить политику страны, подписав более 25 указов в первый день своего возвращения в Белый дом, включая меры в миграционной и энергетической сферах.

    Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп планирует подписать более 25 указов в первый день своего президентства 20 января, пишет Reuters. Эти меры направлены на кардинальное изменение государственной политики США в таких сферах, как миграция, энергетика и образование. По словам источников, Трамп намерен произвести «фурор» с помощью этих указов.

    Одной из ключевых инициатив станет ужесточение миграционной политики. Планируется расширение полномочий сотрудников иммиграционной службы, возобновление строительства стены на границе с Мексикой и отправка дополнительных военных на южную границу, что соответствует предвыборным обещаниям Трампа. В энергетической сфере акцент будет сделан на увеличение добычи нефти и газа.

    Что касается образовательной сферы, предполагается запрет на финансирование школ, которые преподают критическую расовую теорию, а также отмена антидискриминационных мер для трансгендерных студентов. Также рассматриваются изменения в отношении федеральных подрядчиков, включая ограничения на тренинги по разнообразию.

    Работа над указами координируется давним советником Трампа Стивеном Миллером и рядом аналитических центров, включая America First Policy Institute и Heritage Foundation. Источники отмечают, что часть указов будет подписана в последующие дни и недели после инаугурации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подчеркнул приоритетность урегулирования конфликта на Украине, отметив его сложность по сравнению с другими мировыми кризисами. Во время встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский настаивал на предоставлении Киеву гарантий безопасности от Запада после окончания конфликта.

    Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал карикатуру, высмеивающую политику Джо Байдена в отношении финансирования Украины, подразумевая участие Хантера Байдена в присвоении денег.

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    11 декабря 2024, 23:48 • Новости дня
    МИД назвал кредит Украине за счет активов России грабежом

    МИД назвал американский кредит Киеву на 20 млрд долларов за счет активов России «банальным грабежом»

    МИД назвал кредит Украине за счет активов России грабежом
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Кредит США режиму на Украине в 20 млрд долларов за счет замороженных активов России Москва расценивает как «банальный грабеж», у России есть возможности для ответного изъятия западных активов, заявил российский МИД.

    «Объявленное министерством финансов США 10 декабря выделение режиму в Киеве очередного кредита для поддержания обанкротившейся клики Зеленского, которая должна получить от американцев 20 млрд долларов под гарантии доходов от управления «замороженными», а по сути – украденными странами «Группы семи» у России суверенными активами, представляет собой банальный грабеж», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

    По мнению Москвы, такие действия не помогут Украине исправить ее экономическое положение. Министерство также отметило, что такие действия наносят ущерб мировой финансовой системе, зависящей от доллара как глобальной резервной валюты.

    Россия подчеркнула, что имеет достаточные возможности и рычаги для ответного изъятия западных активов, находящихся в ее юрисдикции, с целью их использования для развития промышленного потенциала и инфраструктурных проектов.

    В МИД России также критически оценили политику администрации Джо Байдена, которая, по их мнению, в стремлении ввести антироссийские санкции, игнорирует негативные экономические последствия для США, такие как рост государственного долга и финансовых пузырей.

    МИД подчеркнул, что планы Запада нанести России стратегическое поражение обречены на провал. В заявлении отмечается, что «воровство российских активов» лишь усилит дестабилизацию и так уже уходящего в прошлое «миропорядка, основанного на правилах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита на сумму 20 млрд долларов, который планируется погасить за счет доходов от замороженных российских активов; Украина озвучила условия получения Киевом кредита; The New York Times предполагает, что Дональд Трамп может отменить кредит Украине на 20 млрд долларов после вступления в должность президента США.

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    13 декабря 2024, 19:25 • Новости дня
    FT: В США ожидают удара «Орешником» по Украине в ближайшие дни

    Financial Times сообщила о возможном ударе ракетой «Орешник» по Украине в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом ожидает, что Россия может в ближайшие дни запустить ракету «Орешник» по Украине, что рассматривается как инструмент устрашения, сообщил Financial Times сотрудник Совета нацбезопасности США.

    Предполагается, что это может произойти в ответ на удар, нанесенный вооруженными силами Украины по военному аэродрому в Таганроге, пишет Financial Times. Сотрудник Совета нацбезопасности США отметил: «Вполне возможно, что Россия сделает это в ближайшие дни».

    До этого в четверг заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила о возможном ударе России «Орешником» по Украине в ближайшие дни.

    Ранее юристы НАТО выразили беспокойство после боевого применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Беспокойство НАТО связано по поводу возможных обвинений со стороны Москвы в связи с ударами дальнобойным оружием вглубь России, которые могут рассматриваться как агрессия.

    Напомним, российские военные нанесли ответный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что удар по энергообъектам Украины стал частью ответа на атаку ATACMS по Таганрогу.

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    12 декабря 2024, 14:44 • Новости дня
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Евгений Поздняков

    Расследование о растрате американских средств Владимиром Зеленским сыграет на руку Дональду Трампу. С его помощью он сможет не только полностью переложить ответственность за провалы ВСУ на Киев, но и вернуть часть украденных денег в казну США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в США заявили о планах расследовать действия Зеленского при использовании американских средств.

    «Заявления Кэша Патела станут прологом к выталкиванию Владимира Зеленского на историческую свалку. В настоящий момент Дональд Трамп кажется человеком, готовым продолжать политику Джо Байдена по поддержке Украины, однако для этого ему необходимо появление качественно новой власти в Киеве», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Встреча с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже показала республиканцу, что последний является безнадежным коррупционером и казнокрадом. Собственно, угрозы со стороны будущего главы ФБР и должны послужить сигналом для Украины о неприятии Дональдом Трампом текущего положения дел», – отмечает он.

    «С большой вероятностью расследование действительно состоится. Это позволит США переложить значительную долю ответственности за провалы ВСУ на Киев. Американцам подробно, со ссылкой на важные документы, расскажут, что Вашингтон делал все правильно, но коррумпированность офиса Зеленского не позволила достичь удовлетворительных результатов», – считает собеседник.

    «Для текущей украинской власти это станет началом конца. Разумеется, встанет вопрос о смене руководства, и на руководящие позиции выдвинутся люди, с которыми Трампу будет попросту легче договариваться. Кроме того, Штаты получат возможность вернуть часть украденных денег», – полагает он.

    «Разумеется, большую долю полученного капитала Зеленский и его прихвостни вывозят за границу и растасовывают по офшорным счетам. Но если прегрешения действующего украинского руководства будут доказаны, Вашингтон сможет их забрать. Разумеется, простым американцам это очень понравится», – заключил Скачко.

    Ранее в США заявили о планах расследования действий Владимира Зеленского по использованию средств американских налогоплательщиков. Будущий директор ФБР Кэш Пател в подкасте Kash's Corner сообщил, что лично инициирует данное разбирательство сразу после вступления в должность.

    По его словам, принципиально важно выяснить, не создавала ли Украина видимость угроз безопасности для получения больших выплат со стороны Вашингтона. В частности, он напомнил о прилете ракеты на территорию Польши. Тогда Зеленский поспешил обвинить в произошедшем Россию, однако, как выяснилось позже, боеприпас принадлежал ВСУ.

    В связи с этим Пател добавил, что США необходимо с большой осторожностью подходить к взаимодействию с украинским властями. По его мнению, передача миллиардов долларов офису Зеленского должна сопровождаться детальными отчетами о расходовании полученных средств.

    Ранее в американской прессе сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает возможность отмены недавно выделенного Украине кредита на сумму 20 млрд долларов. Однако для этого ему придется снять санкции с замороженных активов России, с помощью которых и планируется погашение данной суммы.

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    13 декабря 2024, 09:36 • Новости дня
    Сенатор США призвал прекратить финансировать Украину

    Сенатор США Майк Ли потребовал прекратить финансирование Украины

    Сенатор США призвал прекратить финансировать Украину
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор-республиканец Майк Ли из Юты выступил против дальнейшей финансовой поддержки Украины со стороны США.

    Американский сенатор Майк Ли, представляющий республиканцев от штата Юта, обратился с призывом к прекращению финансовой помощи Украине, передает ТАСС.

    «Больше никаких чертовых денег Украине», – написал политик в соцсети.

    Эта эмоциональная реакция сенатора последовала после объявления Белым домом о выделении очередного пакета помощи Киеву.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США предоставляют Украине очередной пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов, который включает боеприпасы, бронемашины и средства защиты.

    До этого президент США Джо Байден утвердил 72-й пакет военной помощи для Украины, включающий средства ПВО, дроны и артиллерию.

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    13 декабря 2024, 13:49 • Новости дня
    CNN: США до конца января поставят Украине сотни тысяч снарядов и ракет

    CNN сообщил о поставках США Украине до середины января сотен тысяч снарядов и бронетехники

    CNN: США до конца января поставят Украине сотни тысяч снарядов и ракет
    @ Senior Airman Faith Barron/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    До середины января США планируют доставить на Украину значительные партии вооружений, включая сотни тысяч снарядов, чтобы завершить поставки до окончания президентства Джо Байдена, сообщил канал CNN.

    США планируют до середины января доставить на Украину сотни тысяч снарядов, ракеты и бронетехнику, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Это является частью усилий администрации Джо Байдена по поддержке Украины в рамках ранее объявленной военной помощи. Вся программа должна быть реализована до того, как Байден покинет пост президента США.

    Высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил телеканалу, что «с настоящего момента и до середины января США поставят Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства».

    По данным СМИ, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан руководит этими поставками. Он поручил министру обороны Ллойду Остину ускорить процесс доставки. Салливан на прошлой неделе проинформировал главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о деталях предстоящих морских и воздушных перевозок.

    Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США передают Украине очередной пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов, который включает боеприпасы, бронемашины, а также средства защиты от радиации и химического оружия.

    До этого избранный президент США Джо Байден утвердил 72-й пакет военной помощи для Украины, включающий средства ПВО, дроны и артиллерию.

    Также США заверили, что готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

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    12 декабря 2024, 16:46 • Новости дня
    Трамп стал «Человеком года» по версии Time, обойдя Маска и Цукерберга
    Трамп стал «Человеком года» по версии Time, обойдя Маска и Цукерберга
    @ time.com

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-президент США Дональд Трамп был признан «Человеком года» журналом Time, обойдя известных политиков и предпринимателей, включая Маска и Цукерберга.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, был назван «Человеком года» по версии журнала Time. Он обошел таких известных личностей, как предприниматель Илон Маск, вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и основатель корпорации Meta Марк Цукерберг.

    «Дональд Трамп – «Человек года» по версии Time», – говорится в сообщении журнала.

    В число претендентов на звание также входили президент Мексики Клаудия Шейнбаум, супруга британского принца Кейт Миддлтон и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Также на это звание претендовали популярный американский комик Джо Роган и Юлия Навальная.

    Начиная с 1927 года Time публикует обложку с «Человеком года», которым может стать человек, группа лиц или явление, оказавшие наибольшее влияние на заголовки прессы в уходящем году. В 2023 году звания «Человек года» была удостоена певица Тейлор Свифт.


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    12 декабря 2024, 16:20 • Новости дня
    Трамп раскритиковал Киев за использование американских ракет против России

    Трамп осудил запуск Киевом американских ракет по России и эскалацию конфликта

    Трамп раскритиковал Киев за использование американских ракет против России
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Дональд Трамп выразил недовольство действиями Киева, обвинив его в эскалации конфликта из-за использования ракет американского производства против России и подчеркнув, что ситуация на Украине сложнее, чем на Ближнем Востоке.

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Киева, который использовал американские ракеты ATACMS для ударов по России, сообщает ТАСС.

    В интервью журналу Time Трамп подчеркнул, что категорически не согласен с подобными действиями и заявил, что данный шаг лишь ведет к эскалации конфликта. Он задался вопросом, почему такой подход избран, если это приводит к обострению ситуации. Трамп высказал мнение, что конфликт на Украине является более сложным, чем проблемы на Ближнем Востоке.

    Напомним, 24 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о безрассудных шагах США в конфликте на Украине. Он также обратил внимание на недавнее обновление ядерной доктрины России. По словам Пескова, эти изменения следует рассматривать как сигнал Западу и что в этом нет случайностей, а есть определенная закономерность.

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    12 декабря 2024, 15:07 • Новости дня
    Медведев назвал Трампа талантливым победителем

    Медведев оценил Трампа как талантливого человека и предостерег от лозунгов

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев назвал Дональда Трампа талантливым человеком, отметив его успех на выборах и предупреждая о предвыборных обещаниях по урегулированию кризиса на Украине.

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о своем впечатлении от избранного президента США Дональда Трампа как от талантливого человека, сообщает ТАСС.

    Медведев подчеркнул, что Трамп смог одержать победу над своими политическими противниками, что, по его мнению, является свидетельством его таланта. «Трамп – человек талантливый. Он это доказал в ходе прошедших выборов. Никто не ожидал, а он положил своих противников на лопатки. Это определенным образом характеризует его и его команду», – заявил Медведев.

    Кроме того, Медведев выразил мнение, что обещания Трампа урегулировать украинский кризис «за день» следует воспринимать как предвыборный лозунг. Он подчеркнул, что урегулирование такого сложного конфликта невозможно за столь короткий срок, что делает заявления Трампа частью его предвыборной риторики. «О возможности урегулировать такой сложнейший кризис за один день я умолчу. Думаю, что это все-таки из набора предвыборных лозунгов», – отметил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрации Дональда Трампа предстоят трудные переговоры с Киевом из-за позиции Владимира Зеленского, настроенного продолжать войну и откладывать выборы. Дмитрий Медведев считает, что Трамп не станет сразу отменять санкции против России, так как они выгодны США. Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине.

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    12 декабря 2024, 06:58 • Новости дня
    Встреча ядерной пятерки на уровне экспертов прошла в Дубае

    МИД Китая сообщил о встрече ядерной пятерки на уровне экспертов в Дубае

    Tекст: Антон Антонов

    Китай организовал встречу пяти ядерных держав на уровне экспертов в Дубае, где обсуждались ядерная стратегия и политика, сообщил китайский МИД.

    Министерство иностранных дел Китая сообщило, что встреча прошла 4 декабря и была организована Китаем в качестве председательствующей стороны. На встрече присутствовали представители России, США, Британии, Франции и Китая, передает ТАСС.

    В ходе мероприятия участники вели откровенные дискуссии по ядерной стратегии и политике, пояснили в МИД. МИД Китая подчеркнул важность встречи, отметив ее своевременность и пользу для углубленного понимания ядерной политики стран-участниц. Благодаря встрече удалось «избежать недопонимания и просчетов», говорится в заявлении.

    Китай заявил о намерении продолжать координировать дискуссии между государствами ядерной пятерки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что его страна должна войти в военный альянс или обладать ядерным оружием. Однако позднее он заверил, что Украина не будет создавать ядерное оружие и в вопросах безопасности нацелена только на вступление в НАТО.

    В конце ноября СМИ сообщали, что в США и Европе обсуждают как возможную гарантию безопасности возвращение Киеву ядерного оружия. Times сообщало, что Украина может разработать ядерную бомбу за несколько месяцев без помощи США.

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    11 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    МИД заявил о готовности контактировать с Трампом по ситуации на Украине

    Захарова: Москва готова к контактам с Трампом по урегулированию украинского кризиса

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности России к контактам с Дональдом Трампом и его командой, включая вопросы украинского кризиса, при этом подчеркнув отсутствие предложений, учитывающих безопасность и права русскоязычного населения.

    Москва готова установить контакты с Дональдом Трампом и его командой по вопросам урегулирования кризиса на Украине, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия пока не получала «серьезных, работающих вариантов», которые бы устраняли ее озабоченность в сфере безопасности и защиты прав русскоязычного населения. Она отметила, что Москва готова обсуждать эти вопросы с новоизбранной американской администрацией.

    Во время этого же брифинга Захарова заявила, что реализация предложений президента РФ Владимира Путина может помочь завершить конфликт на Украине. Она отметила, что предложения Путина направлены на всеобъемлющее и долгосрочное решение, которое учитывает национальные интересы России. Это предполагает учет текущей ситуации на Украине и формирование новой геополитической конфигурации, исключающей вмешательство третьих стран.

    Захарова также напомнила, что на Украине на законодательном уровне запрещены переговоры с Россией. Это создает дополнительные сложности в урегулировании конфликта и требует от всех сторон учитывать реалии на земле. Однако, несмотря на эти ограничения, российская сторона готова к диалогу с целью достижения справедливого и взаимоприемлемого решения.

    Сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отмены санкций, замораживающих активы Центрального банка России, чтобы пересмотреть условия кредита, выделенного Украине.

    Между тем во время встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский настаивал на предоставлении Киеву гарантий безопасности от Запада после окончания конфликта, подчеркивая их важность вне зависимости от исхода переговоров с Россией, сообщают СМИ.

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