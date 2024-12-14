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В Москве задержали разыскиваемого Интерполом бизнесмена из США
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 74-летнего бизнесмена из США Брайана Букера Нельсона, который находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Нельсона 12 декабря на Варшавском шоссе, передает РИАМО со ссылкой на Telegram-канал Baza.
В розыск американца объявил Интерпол по запросу Панамы. Московские правоохранители поделились с коллегами информацией о том, что им удалось задержать Нельсона.
В России у него была временная регистрация. Нельсон – беглый бизнесмен из Соединенных Штатов. До 2016 года он проживал во Флориде и занимался управлением фирмой, продающей какао.
Компания располагалась в Венесуэле и была весьма успешной. Часть дохода Нельсон пытался скрыть от американской налоговой. Так, в 2008–2010 годах мужчина не декларировал несколько млн долларов на счетах в панамских и швейцарских банках. Через некоторое время американские налоговики начали присматриваться к Нельсону и его делам.
В 2016 году мужчине пришлось бежать из США – его обвиняли в подделке деклараций и утаивании информации о счетах в банках других государств. За совершенные преступления Нельсона могут посадить в тюрьму на пять лет и оштрафовать на 250 тыс. долларов.