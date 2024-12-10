Абхазия обратилась к России с просьбой о возобновлении соцвыплат

И. о. премьера Абхазии Бганба попросил правительство России возобновить соцвыплаты

Tекст: Вера Басилая

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты в республике, передает ТАСС.

Бганба отметил, что направил письмо с просьбой разморозить софинансирование заработных плат и другие социальные выплаты.

По его словам, что значительные средства уходят на оплату перетока электроэнергии из России. На заседании штаба по энергетике было отмечено, что это оказывает существенное воздействие на экономическую ситуацию в республике.

С сентября Россия приостановила, а с ноября прекратила все социальные выплаты в Абхазии, за исключением пенсий. Это создало сложные финансовые условия для многих граждан республики, что и стало причиной обращения Бганбы к российскому правительству.

Ранее стало известно, что школы и детские сады в Абхазии будут закрыты со вторника из-за ухудшившейся ситуации с энергоснабжением.

Финансирование бюджетных организаций в Абхазии, включая выплату зарплат, приостановлено из-за дефицита бюджета и поиска средств на электроэнергию. В руководстве Абхазии заявили о частичной приостановке Россией финансовой помощи республике на суммы в сотни млн рублей.

Напомним, абхазский парламент проголосовал против ратификации соглашения с Россией, касающегося инвестиционной деятельности, на фоне протестов оппозиции около здания парламента.