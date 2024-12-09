Школы и детсады в Абхазии решили закрыть из-за нехватки электричества

Tекст: Денис Тельманов

Валерий Бганба, исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии, объявил на заседании штаба по ситуации в энергоотрасли, что с начала следующей недели все школы и детские сады в республике будут закрыты. Об этом передает ТАСС.



«К сожалению, ситуация с энергообеспечением в Абхазии ухудшилась, и мы вынуждены были сегодня принять ряд решений. Одно из них – со вторника останавливаем работу школ и детских садов», – заявил Бганба. Он не уточнил, сколько продлится данная мера.

С начала недели в Абхазии введен особый режим подачи электроэнергии. В дневное время свет включают дважды по 2 часа 20 минут, а в ночное, с 21:00 до 07:00, электричество не выключают. Эти меры введены в связи с текущим дефицитом электроэнергии, который отрицательно влияет на жизнедеятельность республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финансирование бюджетных организаций в Абхазии, включая выплату зарплат, приостановлено из-за дефицита бюджета и поиска средств на электроэнергию.

Абхазский парламент постановил провести досрочные выборы президента 15 февраля 2025 года, соответствующее решение депутаты вынесли в ходе заседания в четверг.

Россельхознадзор опроверг информацию о запрете ввоза мандаринов из Абхазии, заявив, что досмотр продукции ведется в штатном режиме без ажиотажа.