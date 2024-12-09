Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.7 комментариев
Школы и детсады в Абхазии решили закрыть из-за нехватки электричества
Валерий Бганба сообщил, что школы и детские сады в Абхазии будут закрыты со вторника из-за ухудшившейся ситуации с энергоснабжением в регионе.
Валерий Бганба, исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии, объявил на заседании штаба по ситуации в энергоотрасли, что с начала следующей недели все школы и детские сады в республике будут закрыты. Об этом передает ТАСС.
«К сожалению, ситуация с энергообеспечением в Абхазии ухудшилась, и мы вынуждены были сегодня принять ряд решений. Одно из них – со вторника останавливаем работу школ и детских садов», – заявил Бганба. Он не уточнил, сколько продлится данная мера.
С начала недели в Абхазии введен особый режим подачи электроэнергии. В дневное время свет включают дважды по 2 часа 20 минут, а в ночное, с 21:00 до 07:00, электричество не выключают. Эти меры введены в связи с текущим дефицитом электроэнергии, который отрицательно влияет на жизнедеятельность республики.
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