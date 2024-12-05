В Абхазии приостановили выплаты зарплат бюджетникам

Финансирование бюджетных организаций в Абхазии приостановили из-за нехватки средств

Tекст: Евгения Караваева

Финансирование расходов бюджетных организаций в Абхазии, включая выплату заработных плат, приостановлено из-за дефицита и необходимости поиска средств на покупку электроэнергии, сообщает ТАСС. И. о. министра финансов Владимир Делба на совещании с и. о. президента Бадрой Гунбой отметил, что правоохранительные органы также остаются без финансирования.

«Прежде всего, конечно, обращаю внимание сразу же на силовой блок. Сегодня они находятся без финансирования как заработной платы, так и, разумеется, других обязательных расходов, которые предусмотрены нашим законом. Если мы будем консолидировать и дальше усилия на поиск средств для приобретения электроэнергии, то надо, наверное, смело сказать об этом, что заработной платы мы не будем выплачивать», – заявил Делба, цитируемый республиканским информационным агентством «Апсныпресс».

Министерство по налогам и сборам Абхазии активно взыскивает недоимки, и в начислении таможенных платежей задержек нет, однако этих доходов может не хватить для обеспечения социальных обязательств государства, добавил Делба.

Ранее и. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба назвал ситуацию с энергетикой чрезвычайной и сообщил о возможности введения режима ЧС в энергетической сфере. По его словам, потребление значительно возросло за последние годы, что связано с неэффективной борьбой с майнингом криптовалюты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в руководстве Абхазии заявили о частичной приостановке Россией финансовой помощи республике на суммы в сотни млн рублей. В стране возникла необходимость поиска средств для оплаты коммерческого перетока электроэнергии из России, который покрывает дефицит в республике.

Ранее абхазский парламент проголосовал против ратификации соглашения с Россией, касающегося инвестиционной деятельности, на фоне протестов оппозиции около здания парламента.