В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Парламент Абхазии отверг ратификацию соглашения с Россией об инвестициях
Парламент Абхазии отказался ратифицировать соглашение о российских инвестициях
Абхазский парламент проголосовал против ратификации соглашения с Россией, касающегося инвестиционной деятельности.
Решение было принято на фоне напряженной обстановки около здания парламента, где собрались сторонники оппозиции с требованием отклонить документ, передает РИА «Новости».
Соглашение, подписанное 30 октября в Москве вице-премьером Абхазии Кристиной Озган и главой российского Минэкономразвития Максимом Решетниковым, предусматривало условия для инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. Однако, несмотря на официальное подписание, ратификация документа вызвала протесты со стороны оппозиции, которая организовала акции и беспорядки с целью помешать принятию соглашения.
Массовые беспорядки в Сухуме были связаны с противостоянием оппозиции против ратификации инвестиционного соглашения Абхазии с Россией.
После протестов президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку.