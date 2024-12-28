Европа поменяла мнение об Украине и России

Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.

Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

Что сделали с Россией десять лет западных санкций В 2024 году исполнилось десять лет с тех пор, как Запад ввел первые антироссийские санкции – это произошло после воссоединения Крыма с Россией. Затем были введены еще десятки тысяч ограничений в расчете на полный крах российской экономики и стратегическое поражение нашей страны. Но итоговый эффект оказался совсем другим. Подробности Перейти в раздел

Россия подобрала новый метод ядерного сдерживания НАТО Изменения в ядерной доктрине, разработка и испытание ракеты «Орешник». Перечисленные действия России в 2024 году изменили реальность ядерного сдерживания в Европе и в мире в целом. Москва послала четкий сигнал Вашингтону и Брюсселю: попирать ее интересы в сфере безопасности безнаказанно не удастся. Важно, что сделать это удалось без продвижения по лестнице эскалации. О чем идет речь? Подробности Перейти в раздел

«Народный ВПК» за 2024 год вырос в настоящую силу Воздушные и наземные беспилотники, средства защиты, разведки, системы радиоэлектронной борьбы – лишь малая часть того, что производят предприятия «народного ВПК». Основанные группами энтузиастов, они превращаются в серьезные производства, поставляющие в войска десятки тысяч беспилотников и других изделий. В 2024 году этот сектор получил признание на высшем уровне. Подробности Перейти в раздел

2024 год перевернул Ближний Восток 2024 год стал временем потрясений для Ближнего Востока. Радикальным образом изменилась ситуация в Сирии, положение Сирии, Турции и Ирана. Кто больше всего выиграл и проиграл в ходе этих событий и каким становится в этом контексте российское присутствие в регионе? Подробности Перейти в раздел

Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности Перейти в раздел

Европа поменяла мнение об Украине и России Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

Илон Маск будет менять власть в Германии Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

Трамп решил увеличить США в два раза Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен! Перейти в раздел