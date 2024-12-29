Французский политик увидел провал ЦРУ в уходе Зурабишвили

  • Новость часаАзербайджан решил приостановить полеты в десять городов России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России
    Баку потребовал от Москвы признать вину в катастрофе самолета AZAL
    Эксперт назвал вероятные причины авиакатастрофы в Муане
    Зурабишвили уехала молиться
    Путин и Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines
    Лавров: Россию не устраивают предложения команды Трампа по Украине
    Алиев: Самолет в Актау получил повреждения из-за обстрела с земли
    Премьер Грузии объяснил проблемы страны отказом воевать с Россией
    Гатилов: Трюк с конференцией по Украине в Швейцарии провалился
    Мнения
    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    8 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

    4 комментария
    29 декабря 2024, 18:06 • Новости дня

    Французский политик увидел провал ЦРУ в уходе Зурабишвили

    Французский политик Филиппо увидел провал ЦРУ в уходе Зурабишвили

    Французский политик увидел провал ЦРУ в уходе Зурабишвили
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Размахивание флагом США сторонниками экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили при ее уходе из президентского дворца говорит о провале ЦРУ в стране, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Флориан Филиппо заявил о провале ЦРУ в связи с уходом бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили из президентского дворца, сообщает РИА «Новости».

    По его мнению, демонстрация американского флага ее сторонниками символизирует неудачу американских спецслужб в регионе.

    Политик отметил, что несмотря на громкие заявления о непризнании результатов прошедших в Грузии выборов, Зурабишвили была вынуждена оставить свой пост после избрания нового президента страны.

    «Агент ЕС и НАТО не смогла остаться во дворце», – написал Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили угрожала, что не покинет президентский дворец после завершения срока полномочий, однако в воскресенье она покинула резиденцию и направилась молиться в один из главных храмов страны – Светицховели.

    Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили в воскресенье принес клятву президента Грузии.

    29 декабря 2024, 11:30 • Новости дня
    Премьер Грузии объяснил проблемы страны отказом воевать с Россией
    Премьер Грузии объяснил проблемы страны отказом воевать с Россией
    @ Lorenz Huter/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в воскресенье объяснил все сложности страны отказом открыть в 2022 году «второй фронт» против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Главная причина всех сложностей нашего государства, в том числе (санкционированного США почетного председателя «Грузинской мечты») Бидзины Иванишвили, состоит в том, что мы в феврале 2022 года не присоединились к войне и не открыли «второй фронт», – заявил он журналистам.

    «Все проблемы у Грузии начались с момента военных действий на Украине», – сказал глава правительства Грузии.

    «Войну мы не начнем», – заявил Ираклий Кобахидзе.

    «Силы, которые мы называем «глобальной партией войны», а в Америке называют «глубинным государством», активно требовали от Грузии открытия «второго фронта», - сказал он.

    «У нас тоже есть маленькое «глубинное государство». Это - коллективное «Нацдвижение» (радикальная оппозиция), – отметил премьер-министр. – Грузия должна от него освободиться также, как это анонсировал (избранный президент США) Дональд Трамп в своей стране».

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден свой последний удар нанес по Грузии.

    Как отмечали в Грузии, реальной причиной введения США санкций против почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили стал его отказ пожертвовать Грузией и открыть «второй фронт» против России.

    Коментарии (12)
    29 декабря 2024, 10:17 • Новости дня
    Зурабишвили решила покинуть резиденцию президента Грузии

    Саломе Зурабишвили решила покинуть резиденцию президента Грузии

    Зурабишвили решила покинуть резиденцию президента Грузии
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Саломе Зурабишвили, избранная президентом Грузии в 2018 году, заявила, что покинет резиденцию после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Я ухожу к вам и буду с вами», – обратилась она к собравшимся у резиденции сторонникам.

    «Здесь общество, а там – пустота, – указала она на здание парламента, где проходит церемония инаугурации нового президента. – Но мы ничего не боимся, в том числе решеток».

    Напомним, в воскресенье Михаил Кавелашвили принес клятву президента Грузии.

    До этого Зурабишвили напомнили, что дворец президента не принадлежит ей.

    Накануне Зурабишвили осталась ночевать в резиденции перед инаугурацией Кавелашвили.

    Ранее она грозила, что не покинет президентский дворец после завершения срока полномочий.

    Коментарии (17)
    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    Коментарии (0)
    29 декабря 2024, 12:39 • Новости дня
    Зурабишвили уехала молиться
    Зурабишвили уехала молиться
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, чья каденция истекла в воскресенье, направилась молиться в один из главных храмов страны – Светицховели (животворящий столп), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На службе в храме она присутствует с сыном Теймуразом, сообщило Общественное ТВ – «Первый канал».

    До этого экс-президент, ставшая одним из лидеров радикальной оппозиции, пообещала бороться за новые выборы в парламент и ездить за рубеж, чтобы рассказывать там о якобы создаваемых правящей «Грузинской мечтой» проблемах.

    Ранее Зурабишвили решила покинуть резиденцию президента Грузии после того, как Михаил Кавелашвили принес клятву президента Грузии.

    Коментарии (20)
    29 декабря 2024, 11:05 • Новости дня
    Михаил Кавелашвили обратился с мирными призывами к абхазам и осетинам
    Михаил Кавелашвили обратился с мирными призывами к абхазам и осетинам
    @ Irakli Gedenidze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили в воскресенье выразил уверенность в скором примирении с абхазами и осетинами, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В своей инаугурационной речи он сказал, что «уверен, что очень скоро мы сможем залечить раны, нанесенные войнами, продолжив жить вместе, как это было веками, основываясь на традициях и взаимном уважении и любви».

    «Для народа Грузии эти раны, разделившие нас с абхазами и осетинами, особенно болезненные», – отметил президент.

    «Мы веками совместно писали историю Грузию, плечом к плечу защищали нашу родину от внешнего врага, дружили и любили, создавали грузино-абхазские и грузино-осетинские семьи», – сказал Михаил Кавелашвили.

    В воскресенье Михаил Кавелашвили принес клятву президента Грузии.

    Коментарии (11)
    29 декабря 2024, 10:10 • Новости дня
    Михаил Кавелашвили принес клятву президента Грузии
    Михаил Кавелашвили принес клятву президента Грузии
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Михаил Кавелашвили в воскресенье на церемонии инаугурации в здании парламента принес клятву президента Грузии, положив руку на Библию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он поклялся «перед народом и Богом защищать Конституцию, независимость и единство страны».

    Ранее в воскресенье Зурабишвили напомнили, что дворец президента не принадлежит ей.

    Коментарии (6)
    27 декабря 2024, 20:42 • Новости дня
    Премьер Грузии назвал санкции против Иванишвили «наградой»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    «Наградой за защиту национальных интересов» назвал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе санкции США против почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Бидзина Иванишвили и до сегодняшнего дня де-факто находился под санкциями, и его шантажировали в течение трех лет формальным их введением. Теперь исчезли основания для этого шантажа, – сказал глава правительства. – Таким образом, ничего не меняется».

    По его словам, «де-факто санкции действовали потому, что этот человек (экс-премьер) не сдал интересы страны».

    «Вы знаете, какими были вызовы для нашей страны в 2022 году, чего требовали от команды и конкретно от Бидзины Иванишвили, однако он не противопоставил себя главным интересам Грузии. Поэтому сначала ввели де-факто санкции, а сейчас уже приняли такое решение, у которого нет никакого существенного содержания», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    По его словам, «шантажом занималась сила, которую мы называем глобальной партией войны».

    «Мы надеемся, что все изменится в другом направлении», – заявил премьер-министр, который ранее неоднократно говорил о надеждах на перезагрузку отношений Грузии с Западом после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

    «Я говорил сейчас с Бидзиной Иванишвили, и его позиция аналогичная – ничего особенного», – заявил он. «В реальности это награда за защиту национальных интересов нашей страны», – сказал глава правительства.

    Власти США ввели санкции в отношении Бидзины Иванишвили. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. По его словам, США обвиняют Иванишвили в том, что он «подрывал демократическое и евроатлантическое будущее Грузии в интересах Российской Федерации».

    Включение в санкционный список означает заморозку активов Иванишвили в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.

    Коментарии (7)
    28 декабря 2024, 12:18 • Новости дня
    В Тбилиси прокомментировали «торопливую радость» Зеленского от санкций США против Иванишвили

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    В грузинских политических кругах резко отреагировали на «торопливую радость» украинского лидера Владимира Зеленского, который поблагодарил Вашингтон за санкции против почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Конечно, Зеленский выразит благодарность, его же за войну представили на Нобелевскую премию мира, а Бидзину Иванишвили санкционируют за мир», – заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

    Депутат от партии «Сила народа» Дмитрий Хундадзе отметил, что «Бидзине Иванишвили не могут простить, что Грузия не разделила судьбу Украины».

    «Это – политическое преследование за любовь к Родине. Зеленский торопится радоваться, что подтверждает желание вовлечь Грузию в войну», – сказал парламентарий из партии, которая перешла в конструктивную оппозицию к «Грузинской мечте».

    Один из лидеров движения «Единая нейтральная Грузия» Вато Шакаришвили напомнил, что «Зеленский втянул свою страну в войну и обрек на разрушение, а его представили на Нобелевскую премию мира».

    «Санкции против Бидзины Иванишвили, который защитил Грузию от разрушительной войны, это – евро-американский стандарт!» – заявил Шакаришвили.

    Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал санкции США против Бидзины Иванишвили «наградой за защиту национальных интересов».

    Власти США ввели санкции в отношении Бидзины Иванишвили. США обвиняют Иванишвили в том, что он «подрывал демократическое и евроатлантическое будущее Грузии в интересах Российской Федерации».

    Включение в санкционный список означает заморозку активов Иванишвили в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.

    Коментарии (0)
    28 декабря 2024, 22:38 • Новости дня
    Зурабишвили осталась ночевать в резиденции перед инаугурацией Кавелашвили

    Зурабишвили осталась в резиденции на ночь перед инаугурацией нового президента Грузии Кавелашвили

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что останется ночевать в президентской резиденции накануне инаугурации нового главы государства Михаила Кавелашвили.

    В видеообращении Зурабишвили заявила: «Приветствую вас из дворца Орбелиани (резиденция президента). Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь», – передает ТАСС.

    Зурабишвили обратилась к своим сторонникам с призывом собраться у резиденции в 10.00 в воскресенье (09.00 мск), чтобы она могла сообщить о своих дальнейших планах.

    Церемония инаугурации Михаила Кавелашвили состоится в то же воскресенье в 11.00 (10.00 мск) в здании парламента, расположенном неподалеку от резиденции.

    Как указано в Конституции Грузии, после принесения присяги новый президент официально вступит в полномочия, а прежний автоматически сложит их.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зурабишвили назвала результаты выборов нелегитимными. Она заявила, что не покинет президентский дворец после завершения срока полномочий. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили может грозить многолетнее тюремное заключение. Зурабишвили заявила о необходимости новых парламентских выборов до 29 декабря, угрожая правящей партии «Грузинская мечта» возможным «свержением режима». Грузинская оппозиция собралась защищать Зурабишвили от выселения из резиденции.

    Коментарии (5)
    27 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    Грузинская оппозиция ради денег фактически признала итоги выборов

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Три из четырех грузинских оппозиционных партий, которые преодолели пятипроцентный барьер на выборах в парламент 26 октября, но не соглашаются признавать их итоги, не отказались от бюджетного финансирования, что вызвало раскол в их рядах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «реально все уверены в легитимности выборов, просто по заданию хозяев играют в какие-то игры».

    Он предположил, что оппозиционеры, которые бойкотируют работу парламента и ежедневно выводят сторонников на акции протеста, примут участие в весенней сессии.

    Как сказал Ираклий Кобахидзе, «между четырьмя оппозиционными партиями налицо полная несогласованность».

    «Они хотели революцию, у них не получилось, поэтому сейчас (радикальная оппозиция) абсолютно дезориентирована».

    Накануне истек срок подачи заявлений в ЦИК на отказ от бюджетного финансирования, что сделала только партия «Ахлеби» («Новые»). Три остальные партии будут получать ежегодно в целом 4,2 млн лари (1,5 млн долларов). Деньги выделяются в соответствии с полученными голосами.

    Председатели оппозиционных партий «Единое национальное движение» Тинатин Бокучава и «Лело» Мамука Хазарадзе объяснили свое решение получать деньги от государства необходимостью поддержки сторонников.

    При этом они заявили, что не знают, откуда берет деньги раскритиковавший их лидер «Новых» Николоз Гварамия, хотя задавали ему этот вопрос.

    Гварамия в свою очередь заявил, что оппозиция «призывает к забастовкам, отказу от выплаты налогов, а потом сама не отказывается от финансирования».

    Теперь лидеры оппозиции обвиняют друг друга в подыгрывании правящей «Грузинской мечте».

    Коментарии (0)
    29 декабря 2024, 09:36 • Новости дня
    Зурабишвили напомнили, что дворец президента не принадлежит ей

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили, чья инаугурация состоится в воскресенье, займет президентский дворец, заявил председатель парламента Шалва Папкашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Зурабишвили должна сегодня покинуть резиденцию, которая принадлежит народу Грузии, а не является предметом ее роскоши. Его займет Михаил Кавелашвили», – отметил Шалва Папуашвили.

    «Дворец не достался Зурабишвили по наследству», – сказал он.

    Накануне мэр Тбилиси, Генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе напомнил, что Зурабишвили грозит от трех до 15 лет лишения свободы, если она незаконно продолжит занимать государственное учреждение.

    У дворца президента собралось несколько сот сторонников Зурабишвили с флагами Грузии, США и ЕС. Они скандируют: «Сакартвело!» («Грузия!») и ждут появления Зурабишвили, которая всю ночь провела в резиденции.

    Тем временем в парламенте готовятся к инаугурации 53-летнего Михаила Кавелашвили. После того, как он принесет клятву, Зурабишвили не будет считаться президентом.

    Напомним, накануне Зурабишвили осталась ночевать в резиденции перед инаугурацией Кавелашвили.

    Ранее она заявляла, что не покинет президентский дворец после завершения срока полномочий. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили может грозить многолетнее тюремное заключение.

    Коментарии (0)
    27 декабря 2024, 13:25 • Новости дня
    Премьер Грузии рассказал о катастрофе Украины после «искусственного «Майдана»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Эмоции украинского «Майдана» были искусственными, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, напомнивший сторонникам оппозиции о печальных последствиях событий 2013-2014 годов в Киеве для Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Эмоции украинского «Майдана» были искусственными, – сказал он журналистам. – Такими же они были сейчас в Грузии (на акциях оппозиции). Это координированные действия с целью распространения идеологии либерального фашизма, беспорядков, смены властей».

    «Что это все принесло Украине? До «Майдана» Украина была государством с суверенитетом, территориальной целостностью, развивалась экономика... Сегодня Украина потеряла 20 процентов территорий, в такой тяжелой ситуации полностью нарушен ее суверенитет, в экономике тяжелейшее положение», – сказал председатель правительства Грузии.

    По словам Ираклия Кобахидзе, «разрушена украинская инфраструктура, в том числе с точки зрения энергетики, 20 процентов территорий оккупировано, погибли сотни тысяч человек, о чем говорит и (избранный президент США Дональд) Трамп».

    «Вот к чему обычно приводят искуственно навязанные извне эмоции», – сказал он.

    Коментарии (0)
    28 декабря 2024, 14:58 • Новости дня
    Грузинская партия привезла подарки детям из Курской области

    Грузинская партия «Солидарность во имя мира» привезла подарки детям в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Грузинская партия «Солидарность во имя мира» привезла гуманитарную помощь в Курск и поздравила детей с Новым годом, вручив подарки от грузинских детей.

    Грузинская партия «Солидарность во имя мира» привезла в Курск партию гуманитарной помощи, представители партии поздравили детей курского приграничья с Новым годом, вручили им подарки, полученные от грузинских детей, передает Sputnik.

    Секретарь партии Мамука Пипия подчеркнул, что целью визита было поддержание дружбы и сотрудничества между народами России и Грузии.

    «Мы приехали из Грузии, чтобы поддержать маленьких детей и взрослых. Мы привезли подарки от наших грузинских детей для детей курского приграничья. Грузия стоит рядом со своими братьями-россиянами и будет всегда оказывать им необходимую помощь», – заявил Пипия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российско-грузинские отношения вошли в новую фазу, которая может быть отмечена улучшением дипломатических связей между странами.

    До этого фонд «Защитников Отечества» отправил 10 тыс. подарков с Кремлевской елки для детей из семи регионов России, где из-за обстрелов ВСУ сохраняется напряженная обстановка.

    Коментарии (2)
    28 декабря 2024, 17:46 • Новости дня
    В Грузии назвали причины американских санкций против Иванишвили

    Причиной американских санкций против Иванишвили назван отказ открыть «второй фронт» против России

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Правящая «Грузинская мечта» заявила, что реальной причиной введения США санкций против ее почетного председателя Бидзины Иванишвили стал его отказ пожертвовать Грузией и открыть «второй фронт» против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Депутат от «Грузинской мечты» Владимир Божадзе напомнил, что в самом начале СВО тогдашняя посол США в Грузии Келли Дегнан провела встречу с Бидзиной Иванишвили и предложила «включить Грузию в разные процессы, в том числе ввести двусторонние санкции против России и открыть против нее «второй фронт».

    «Ни тогда, ни сейчас и ни в будущем Иванишвили не уступил интересы своей страны», – сказал парламентарий.

    «Вот в чем реальная причина, по которой наказан Бидзина Иванишвили», – сказал Владимир Божадзе. По его словам, «никого в «Грузинской мечте» санкциями не испугать, так как правящая партия отстаивает интересы государства и народа».

    «Лучше быть наказанными за мир и стабильность, чем допустить «украинизацию» Грузии. Лучше так, чем красные ковровые дорожки, которыми встречают (лидера украины Владимира) Зеленского», – сказал депутат.

    Его коллега из «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия сказал, что Бидзина Иванишвили «отвел от Грузии огромную опасность», не согласившись на «второй фронт» и прямые санкции против России.

    «Уходящая администрация США, наряду со многими вредными делами, санкционирует патриота Грузии якобы за пророссийскую позицию. Это необъективность и это двойные стандарты, так как не существует ни единого факта пророссийских действий со стороны Бидзины Иванишвили. Это трагикомедия!» – заявил этот парламентарий от правящей партии.

    Также, по его словам, официальный Тбилиси «максимально сдерживается, чтобы не ответить как следует Зеленскому, который поблагодарил США за эти санкции».

    «Эта благодарность Зеленского подтверждает, чего хотели от Грузии в 2022 году все эти люди в США, ЕС и их грузинские агенты, – сказал Ираклий Кирцхалия. – Что касается Зеленского, его страну сровняли с землей, там миллионы беженцев и сотни тысяч погибших. И на этом фоне вводятся санкции против Иванишвили, который уберег Грузию от такого сценария».

    Власти США ввели санкции в отношении Бидзины Иванишвили. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. По его словам, США обвиняют Иванишвили в том, что он «подрывал демократическое и евроатлантическое будущее Грузии в интересах Российской Федерации». Включение в санкционный список означает заморозку активов Иванишвили в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.

    Коментарии (0)
    28 декабря 2024, 16:15 • Новости дня
    В Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2

    Армянские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Грузии близ Дманиси

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Армянские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2 на глубине 10 километров близ города Дманиси в Грузии.

    Землетрясение произошло в 15.44 по местному времени 28 декабря, сообщает РИА «Новости».

    Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 5-6 баллов, отмечает спасательная служба МВД Армении. Подземные толчки ощущались также на территории Армении – в Ширакской и Лорийской областях, где интенсивность составила 3-4 балла.

    На Рождество в Хельсинки произошло самое мощное в истории города землетрясение магнитудой 1,1.

    Коментарии (0)
    29 декабря 2024, 15:16 • Новости дня
    В Тбилиси задержали шестерых участников акции протеста против нового президента

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Полиция задержала шестерых участников акции протеста в Тбилиси перед зданием парламента за попытку перекрыть проспект Руставели в знак протеста против избрания в воскресенье нового президента Грузии Михаила Кавелашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Задержаны шесть человек по административному кодексу», –  заявили в МВД.

    Полиция сначала обратилась к участникам акции не перекрывать проспект, те не выполнили это требование, после чего начались задержания.

    Напомним, Михаил Кавелашвили в воскресенье на церемонии инаугурации в здании парламента принес клятву президента Грузии. Между тем, экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, чья каденция истекла в воскресенье, и которая не хотела покидать президентский дворец, направилась молиться в один из главных храмов страны – Светицховели (животворящий столп).

    Коментарии (0)
    Главное
    Лавров заявил, что России придется отказаться от моратория на РСМД
    Французский политик увидел провал ЦРУ в уходе Зурабишвили
    ФСБ показала кадры задержания передававшего Киеву фото объектов ТЭК россиянина
    Азербайджан ужесточил правила пребывания для граждан России
    Погибшие под Красноярском дети более десяти часов дышали токсинами
    Российские бойцы обратились к сбросившим украинский флаг в Работино солдатам ВСУ
    Обвиняемый в организации ЛГБТ-туров Котов найден мертвым в СИЗО

    Что сделали с Россией десять лет западных санкций

    В 2024 году исполнилось десять лет с тех пор, как Запад ввел первые антироссийские санкции – это произошло после воссоединения Крыма с Россией. Затем были введены еще десятки тысяч ограничений в расчете на полный крах российской экономики и стратегическое поражение нашей страны. Но итоговый эффект оказался совсем другим. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский душит ближайшего соседа в угоду интересам Америки

    Конфликт Словакии и Украины по вопросу газового транзита получил новое развитие. Братислава пригрозила Киеву остановкой поставок электричества, если транзит российского топлива будет остановлен. В экспертном сообществе отмечают, что Владимир Зеленский намеренно обостряет противоречия со Словакией в угоду США. Какими могут быть последствия этого конфликта и как он отразится на энергосистеме Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    «Отпразднуем – и за лопаты». Как волонтеры спасают Анапу от мазута

    Режим ЧС федерального уровня введен в Краснодарском крае, где полторы недели назад в Керченском проливе затонули два танкера с мазутом. Все это время – наряду со спасателями – основной силой по очистке десятков километров пляжей и отмывке тысяч птиц были волонтеры. В одном строю за чистоту природы Анапы и окрестностей боролись как местные жители, так и люди, приехавшие на побережье – из разных концов России. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел с ними несколько дней накануне Нового года. Подробности

    Перейти в раздел

    Провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России

    Финляндия фактически взяла на абордаж и захватила танкер, перевозящий российские нефтепродукты. Запад утверждает, что корабль является частью так называемого теневого флота России и подозревается в повреждении электрокабеля на дне Балтийского моря. Эксперты объяснили, почему подобные обвинения абсурдны и чего на самом деле хотят добиться подобными мерами НАТО и страны Прибалтики. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    • Илон Маск будет менять власть в Германии

      Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............