Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.13 комментариев
Французский политик увидел провал ЦРУ в уходе Зурабишвили
Французский политик Филиппо увидел провал ЦРУ в уходе Зурабишвили
Размахивание флагом США сторонниками экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили при ее уходе из президентского дворца говорит о провале ЦРУ в стране, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Флориан Филиппо заявил о провале ЦРУ в связи с уходом бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили из президентского дворца, сообщает РИА «Новости».
По его мнению, демонстрация американского флага ее сторонниками символизирует неудачу американских спецслужб в регионе.
Политик отметил, что несмотря на громкие заявления о непризнании результатов прошедших в Грузии выборов, Зурабишвили была вынуждена оставить свой пост после избрания нового президента страны.
«Агент ЕС и НАТО не смогла остаться во дворце», – написал Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Ранее экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили угрожала, что не покинет президентский дворец после завершения срока полномочий, однако в воскресенье она покинула резиденцию и направилась молиться в один из главных храмов страны – Светицховели.
Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили в воскресенье принес клятву президента Грузии.