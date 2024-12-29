Зурабишвили уехала молиться

Гастроэнтеролог рассказал, какие блюда не стоит сочетать в Новый год

Tекст: Татьяна Косолапова

«Традиция новогоднего стола давняя, и блюда на нем в большинстве случаев примерно одинаковые: жирные салаты с майонезом, запеченные или жареные куры, утки, индейки, маринованные или соленые овощи и грибы, картошка в разных видах, мясная и рыбная гастрономия, кондитерские изделия и алкоголь. Считается, что всего этого должно быть много, иначе какой праздник. Однако стоит попробовать посмотреть на все эти яства критически и понять, что может навредить здоровью и что лучше не сочетать», – говорит Парамонов.



Про огурцы с молоком, наверное, знают все, и это актуально не только в новогоднюю ночь, продолжает собеседник. Хотя есть счастливцы, которым и такая смесь нипочем. Также многие думают, что нельзя сочетать белки с углеводами, запивать пищу напитками, есть экзотические фрукты, а можно только региональные, но все это предрассудки. Если посмотреть на короля стола – оливье, то можно увидеть, что в нем все уже намешано и прекрасно сочетается не всегда сочетаемое. Из этого можно сделать вывод, что не бывает очевидно несочетаемых продуктов. При этом, продолжает врач, бывает злоупотребление имеющимися и неправильная эксплуатация собственного организма.

«Я не буду в новогоднюю ночь советовать лечь пораньше и голодным, вы не послушаете. Но что надо делать, чтобы дожить до утра сохранным и в относительном здравии? Жирными и тяжелыми блюдами надо управлять и выстраивать процедуру их употребления», – делится гастроэнтеролог.

Если во время празднования Нового года человек собирается есть и пить много, то ему следует придерживаться ряда советов. Во-первых, не стоит пить алкоголь на пустой желудок. Поэтому даже до первого бокала шампанского лучше поесть, пусть и не плотно. Шампанское – обязательный атрибут, но лучше им встретить Новый год и этим ограничиться. Газированный напиток совместно с жирной пищей практически неизбежно вызовет рефлюкс – обратный заброс из желудка в пищевод. Поэтому, безусловно, после одного бокала под куранты лучше перейти на тихие напитки. Причем чем выше градус, тем лучше нужно поесть, чтобы сохранить ясность ума.

«То, что в Новый год все блюда жирные, – это хорошо, поскольку они лучше нейтрализуют алкоголь, и плохо, потому что они долго перевариваются и дают нагрузку на желудок, желчный пузырь и поджелудочную железу. Эти органы стоит пожалеть, в новом году они тоже пригодятся. Поэтому важны перерывы. Нельзя не отходить от стола. Нужно давать время переварить очередную порцию, ускоряя процесс теплыми безалкогольными напитками, например, чаем», – рекомендует специалист.

С холодными напитками и холодными фруктами и овощами жирные блюда сочетаются плохо, предупреждает врач, поскольку это заставляет некоторые виды тугоплавких жиров, например, говяжий, бараний, становиться твердыми внутри живота. Такая нагрузка – риск для желчного пузыря, сфинктера Одди, отпускающего желчь, и поджелудочной железы.

Также хорошо пройтись в перерывах между переменой блюд, выйти на улицу, посмотреть на праздничный двор и походить ногами. Ноги ходят – пища опускается, нагрузка на органы меньше.

Он обращает внимание на то, что пока желудок полный, ни в коем случае лежать нельзя, будет рефлюкс. В такие моменты следует либо сидеть, либо, что лучше, выйти на прогулку до тех пор, пока не почувствуете приятную легкость в животе.

«Я не надеюсь, что это возможно, но все же постарайтесь не перевыполнять план по жирам, может, часть блюд сможем сделать менее нагрузочными, например, использовать заправку для салатов из йогурта или на основе хумуса, делать стейки и шашлыки из белого мяса, которое вовсе не более сухое, чем красное, просто его нужно уметь правильно готовить, а торт с маслом и сливками заменить на пряник или пирог с ягодами», – рассуждает Парамонов.

Кроме того, он советует ставить перед собой реальные цели: все съесть невозможно, а больницы в связи с праздниками работают 1 января немного иначе, нежели в остальной год.

«И еще, если вы твердо намерены злоупотребить жирным, наверное, с первой ложкой лучше принять хорошую дозу микрогранулированных ферментов. А если хотите съесть много по объему – ингибитор протонной помпы. Если ингибитор и прокинетик можно принять и потом, когда уже в желудке тяжесть и изжога, ферменты нужно принимать заранее, так как они действуют в тонкой кишке и просто не пробьются к ней через переполненный желудок», – заключил гастроэнтеролог.

Ранее заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская рассказала, что основу новогоднего стола россиян составляют салаты из советского прошлого, такие как оливье и сельдь под шубой.

Историк кулинарии Павел Сюткин в беседе с газетой ВЗГЛЯД также отметил популярность этих салатов и объяснил моду на добавление в них кислого яблока. По его словам, это давняя традиция, которая была в том числе показана в фильме «Служебный роман».