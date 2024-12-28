Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.3 комментария
В России запретили брать в школы детей мигрантов без знания русского языка
Президент России Владимир Путин утвердил закон, запрещающий зачисление детей мигрантов в школы без теста на знание русского, который можно будет бесплатно сдать в госучреждениях.
Путин подписал закон, по которому дети мигрантов без знания русского языка не смогут быть зачислены в школы, передает ТАСС.
Закон предусматривает необходимость предоставления документа, подтверждающего законность нахождения в стране, а также успешное прохождение теста на знание русского языка. Тестирование будет доступно бесплатно в государственных или муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Те, кто не пройдет тестирование, не смогут приступить к обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
За методическое обеспечение экзамена, организацию разработки диагностических материалов и определение критериев оценивания будет отвечать Рособрнадзор.
Порядок тестирования установит Министерство просвещения России, которое также определит минимальное количество баллов для подтверждения знания языка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал проработать тестирование детей мигрантов по русскому языку; сообщалось, что в российских школах обучаются более 200 тыс. детей мигрантов, и более 40% из них имеют недостаточный уровень владения русским языком.
Напомним, в Госдуме одобрили проект закона, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка, а председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что около 41% обучающихся в российских школах детей мигрантов не владеют русским языком.