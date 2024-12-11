Госдума запретила принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка

Tекст: Алексей Дегтярев

Законопроект внесен на рассмотрение депутатами от всех пяти фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой, передает ТАСС.

Согласно новому закону, дети иностранных граждан смогут быть зачислены на обучение по основным общеобразовательным программам только при наличии документа, подтверждающего законность их пребывания в России.

Помимо этого, необходимо будет успешно пройти тестирование на знание русского языка при приеме в школу.

Ранее Володин заявлял, что около 41% обучающихся в российских школах детей мигрантов не владеют русским языком.

Глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе заседания с президентом Владимиром Путиным указывал на необходимость создания центров обучения русскому языку для детей мигрантов. Он пояснял, что письмо с соответствующими предложениями направлено в Госдуму.

Также с 10 декабря в стране вступили новые правила сдачи экзаменов по русскому языку для мигрантов. Теперь сертификаты будут выдавать только госучреждения из специального перечня.