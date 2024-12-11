Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.4 комментария
Госдума запретила принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка
В Государственной думе во втором и третьем чтениях одобрили проект закона, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка.
Законопроект внесен на рассмотрение депутатами от всех пяти фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой, передает ТАСС.
Согласно новому закону, дети иностранных граждан смогут быть зачислены на обучение по основным общеобразовательным программам только при наличии документа, подтверждающего законность их пребывания в России.
Помимо этого, необходимо будет успешно пройти тестирование на знание русского языка при приеме в школу.
Ранее Володин заявлял, что около 41% обучающихся в российских школах детей мигрантов не владеют русским языком.
Глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе заседания с президентом Владимиром Путиным указывал на необходимость создания центров обучения русскому языку для детей мигрантов. Он пояснял, что письмо с соответствующими предложениями направлено в Госдуму.
Также с 10 декабря в стране вступили новые правила сдачи экзаменов по русскому языку для мигрантов. Теперь сертификаты будут выдавать только госучреждения из специального перечня.