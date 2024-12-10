Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Володин оценил в 41% долю детей мигрантов, которые плохо знают русский язык
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что около 41% обучающихся в российских школах детей мигрантов не владеют русским языком, что стало основанием для рассмотрения законопроекта о запрете их зачисления без знания языка.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин привел данные о том, что около 41% детей мигрантов, обучающихся в российских школах, не знают или плохо знают русский язык. Эти результаты были получены в ходе выборочного контроля и анализа. Володин отметил, что проблема касается российских школ и требует быстрого решения, передает ТАСС.
В связи с этим на пленарном заседании Госдумы рассматривается законопроект о запрете зачисления в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Володин подчеркнул, что 11 декабря законопроект необходимо рассмотреть сразу во втором и третьем чтениях, отметив: «Правильно было бы не откладывать в долгий ящик и рассмотреть его уже завтра».
Кроме того, Володин выразил мнение, что принятие такого законопроекта будет способствовать улучшению качества образования и интеграции детей мигрантов в российское общество.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуму внесли проект закона о запрете зачисления в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, правительство поддержало эту инициативу, а также вступили в силу новые правила сдачи экзаменов по русскому языку для мигрантов.