В Госдуму внесли проект закона о запрете зачисления в школы не владеющих русским языком детей

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, направлен на улучшение качества образования и гармонизацию прав всех участников образовательного процесса.

Документ предусматривает обязательную проверку законности нахождения ребенка и его родителей на территории России, а также оценку уровня владения русским языком. Это обусловлено тем, что, по мнению авторов инициативы, низкий уровень знания русского языка или его полное отсутствие у детей мигрантов вызывает стресс и трудности в обучении как у самих учеников, так и у их одноклассников.

Согласно данным Министерства внутренних дел и Министерства просвещения, в прошлом учебном году в российских школах обучались более 200 тыс. детей мигрантов из 18 млн учеников. Учителя часто сталкиваются с проблемами в их обучении и коммуникации из-за недостаточного знания русского языка.

Предполагается, что принятие законопроекта обеспечит реализацию государственных гарантий на качество образования и позволит ученикам более эффективно осваивать образовательные программы на государственном языке.

Первое чтение законопроекта запланировано на 10 декабря.

Напомним, депутаты Госдумы предложили законопроект, запрещающий зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал обеспечить обучение детей мигрантов, которые являются гражданами России, несмотря на то, что они не владеют русским языком.