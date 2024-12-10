Вступили в силу новые правила сдачи экзаменов по русскому языку для мигрантов

В России вступили в силу ужесточения правил сдачи экзаменов по русскому языку для мигрантов

Tекст: Максим Попов

С 10 декабря право выдачи сертификатов о владении русским языком будет предоставлено исключительно государственным учреждениям, которые включены в специальный перечень, говорится в Telegram-канале председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Эти изменения затронут процесс сертификации иностранных граждан, стремящихся подтвердить свои языковые навыки для проживания и работы в России. Цель нововведений – усиление контроля и исключение недобросовестных посредников из процесса сертификации.

Напомним, 9 ноября президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает полный запрет для посреднических организаций на участие в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов. С 23 ноября в России начали действовать повышенные штрафы за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции. Эти меры направлены на борьбу с фальсификацией документов и предотвращение нелегальной миграции.

Ранее российское правительство одобрило идею запрета на зачисление детей мигрантов в школы без знания языка.



