Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.10 комментариев
Вступили в силу новые правила сдачи экзаменов по русскому языку для мигрантов
В России вступили в силу ужесточения правил сдачи экзаменов по русскому языку для мигрантов
В России с 10 декабря запрещено участие посредников в приеме экзаменов у мигрантов, сертификаты будут выдавать только госучреждения из специального перечня.
С 10 декабря право выдачи сертификатов о владении русским языком будет предоставлено исключительно государственным учреждениям, которые включены в специальный перечень, говорится в Telegram-канале председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Эти изменения затронут процесс сертификации иностранных граждан, стремящихся подтвердить свои языковые навыки для проживания и работы в России. Цель нововведений – усиление контроля и исключение недобросовестных посредников из процесса сертификации.
Напомним, 9 ноября президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает полный запрет для посреднических организаций на участие в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов. С 23 ноября в России начали действовать повышенные штрафы за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции. Эти меры направлены на борьбу с фальсификацией документов и предотвращение нелегальной миграции.
Ранее российское правительство одобрило идею запрета на зачисление детей мигрантов в школы без знания языка.