Глава СПЧ предложил создать центры обучения русскому языку для детей мигрантов

Глава СПЧ Фадеев предложил открыть центры для обучения детей мигрантов русскому языку

Tекст: Дмитрий Зубарев

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с президентом РФ Владимиром Путиным, председатель СПЧ Валерий Фадеев подчеркнул необходимость создания центров обучения русскому языку для детей мигрантов. Это предложение, как передает РИА Новости, вызвано желанием обеспечить социальную интеграцию мигрантов в российское общество.

Фадеев отметил, что необходимо решить ряд вопросов, касающихся организации таких центров. В частности, требуется определить, кто будет преподавать в этих учреждениях и за чей счет будет осуществляться финансирование.

Он также сообщил, что в Госдуму уже направлено письмо с предложениями СПЧ по данному вопросу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуму внесли проект закона о запрете зачисления в школы детей, не владеющих русским языком, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что около 41% обучающихся в российских школах детей мигрантов не владеют русским языком, и Госдума одобрила этот запрет для школ.