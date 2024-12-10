Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Глава СПЧ предложил создать центры обучения русскому языку для детей мигрантов
Глава СПЧ Фадеев предложил открыть центры для обучения детей мигрантов русскому языку
Председатель СПЧ Валерий Фадеев на заседании с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул необходимость создания центров обучения русскому языку для детей мигрантов и отметил, что уже направлено письмо в Госдуму с предложениями.
На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с президентом РФ Владимиром Путиным, председатель СПЧ Валерий Фадеев подчеркнул необходимость создания центров обучения русскому языку для детей мигрантов. Это предложение, как передает РИА Новости, вызвано желанием обеспечить социальную интеграцию мигрантов в российское общество.
Фадеев отметил, что необходимо решить ряд вопросов, касающихся организации таких центров. В частности, требуется определить, кто будет преподавать в этих учреждениях и за чей счет будет осуществляться финансирование.
Он также сообщил, что в Госдуму уже направлено письмо с предложениями СПЧ по данному вопросу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуму внесли проект закона о запрете зачисления в школы детей, не владеющих русским языком, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что около 41% обучающихся в российских школах детей мигрантов не владеют русским языком, и Госдума одобрила этот запрет для школ.