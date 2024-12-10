Госдума одобрила запрет школам принимать детей мигрантов без знания языка

Госдума одобрила запрет принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком, сообщает ТАСС. Законопроект был предложен группой депутатов из всех пяти фракций во главе с Вячеславом Володиным и Ириной Яровой и ранее одобрен правительством РФ с учетом ряда замечаний.

Согласно документу, иностранные граждане могут быть приняты на обучение по основным общеобразовательным программам только после успешного прохождения тестирования на знание русского языка. Тестирование будет бесплатным и проводиться в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях. Порядок проведения определит Минпросвещения РФ.

Рособрнадзор будет отвечать за методическое обеспечение тестирования, разработку диагностических материалов и определение минимального количества баллов, необходимых для успешного прохождения. Лица, не прошедшие экзамен, не будут допущены к обучению по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования. Новые нормы начнут действовать с 1 апреля 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуму внесли проект закона о запрете зачисления в школы не владеющих русским языком детей, Кабмин поддержал эту идею, а также вступили в силу новые правила сдачи экзаменов по русскому языку для мигрантов.