Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.3 комментария
Утвержден эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при въезде в Россию
Правительство утвердило проведение эксперимента по сдаче биометрии иностранцами для пересечения границы России
С 1 декабря в России начнется эксперимент по сдаче биометрии иностранцами и лицами без гражданства, которые будут пересекать границу России, говорится в постановлении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Эксперимент планируется проводить в два этапа. На первом этапе (с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года) иностранцы, въезжающие в Россию через международные аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, а также через автомобильный пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области, должны будут предоставить биометрические данные в пунктах пропуска.
На втором этапе, который пройдет с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года, иностранцы смогут сдавать биометрию заранее через специальное приложение и подавать заявление с информацией о целях визита, передает ТАСС.
Изменения не затронут граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в России, и членов их семей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе сообщалось, что Минцифры предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами и лицами без гражданства для получения возможности пересечь границу, а весной Минцифры обязало иностранцев регистрировать биометрию при покупке SIM-карт.