Кроме того, российские войска отразили контратаку штурмовой группы 408-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе Тернов ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-20, гаубица Д-30, артустановка «Гвоздика» и американская радиолокационная станция AN/TPQ-36.
Южная группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям 5-й штурмовой, 41-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Максимильяновки, Катериновки, Парасковиевки, Часова Яра, Ступочек, Константиновки и Красногоровки ДНР.
Российские военнослужащие также отразили атаку штурмовой группы 10-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ в районе Невельского ДНР.
ВСУ потеряли до 430 военнослужащих, две бронемашины и пункт управления беспилотниками.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица Д-20, орудие Д-30, гаубица М102 производства США, две станции РЭБ «Анклав», радиолокационная станция AN/TPQ-50 и четыре полевых склада с боеприпасами.
Подразделения Центральной группировки улучшили тактическое положение и поразили живую силу и технику 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ около Новоалександровки, Карловки, Новгородского и Архангельского ДНР.
Отражено восемь контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах Новокалиново, Шумов, Бердычей, Семеновки, Очеретино и Нетайлово ДНР.
Потери противника составили до 415 военнослужащих, боевая машина пехоты, восемь бронетранспортеров, 13 бронемашин и три гаубицы Д-30.
Восточная группировка заняла более выгодные рубежи и нанесла огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 1-й отдельной бригаде нацгвардии Украины поблизости от Урожайного ДНР.
Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, три автомобиля и две гаубицы М777 американского производства.
Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки поразили живую силу и технику 117-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах Новоданиловки Запорожской области, Республиканца и Червоного Маяка Херсонской области.
Украинская сторона потеряла до 35 военнослужащих, два автомобиля, британскую гаубицу FH-70, три орудия М777 производства США, гаубицу Д-30 и гаубицу М102.
Ранее сообщалось, что российские войска поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР.