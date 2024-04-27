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    Почему рост экономики мешает Банку России снижать ставку
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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран преподает уроки выживания

    Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

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    27 апреля 2024, 12:06 • Новости дня

    Минцифры обязало иностранцев регистрировать биометрию при покупке SIM-карт

    Tекст: Александра Юдина

    Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало и ввело новые требования к регистрации SIM-карт для иностранных граждан и лиц без гражданства.

    В Telegram-канале ведомства указано, что, согласно новым правилам, для заключения договора на услуги связи иностранцам теперь необходимо пройти регистрацию биометрии в Единой биометрической системе.

    Помимо этого, законопроект ограничивает количество SIM-карт, которые может оформить один иностранец, десятью. Приобрести SIM-карту можно будет только в салонах связи или точках продаж, а не через интернет.

    Ранее в Минцифры предложили создать региональный сегмент биометрической системы в Москве.

    26 апреля 2024, 20:59 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Британии из-за поджога в Лондоне
    Посла России вызвали в МИД Британии из-за поджога в Лондоне
    @ Qian Yi/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Британии вызвало посла России в Лондоне Андрея Келина в связи с ранее выдвинутыми обвинениями в «организованной Россией враждебной деятельности» на территории страны.

    В частности, речь шла о поджоге связанного с Украиной коммерческого объекта в британской столице лицами, которые якобы контактировали с российскими разведслужбами, передает РИА «Новости».

    Посольство России в Лондоне отвергло эти обвинения, назвав их «абсурдными и заведомо бездоказательными». Они являются «очередной наспех состряпанной британским истеблишментом информационной фальшивкой», подчеркнули в диппредставительстве.

    Посол Келин также отметил, что Россия, в отличие от Британии и других западных стран, не осуществляет и не поощряет диверсии против гражданских объектов. «Британской стороне был адресован призыв перестать на пустом месте нагнетать антироссийский психоз», – следует из комментария посольства.

    Ранее МИД ФРГ вызвал посла России из-за задержания подозреваемых в шпионаже.

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    25 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    Мединский: Украина согласовывала переговоры с Россией с «тремя начальниками»
    Мединский: Украина согласовывала переговоры с Россией с «тремя начальниками»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона вынуждена была согласовывать свои действия во время переговоров с Россией в 2022 году в Турции с «тремя начальниками», заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

    Об этом представители Киева сами рассказали во время переговоров, сообщил Мединский, который возглавлял делегацию России в Стамбуле, в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС.

    «И в этом трагедия несуверенного государства. Очень тяжело вести переговоры с тем, кто не может принять решение, кто даже хочет, но не может принять решение, а является при этом стороной тяжелого конфликта», – отметил он.

    Ранее Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной.

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    24 апреля 2024, 13:28 • Новости дня
    Эксперт объяснил значимость ареста замминистра обороны Иванова

    Военный эксперт: Борьба с коррупцией в армии положительно скажется на СВО

    Эксперт объяснил значимость ареста замминистра обороны Иванова
    @ Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Замминистра обороны России Тимур Иванов курировал сферу строительства в армии. Его арест никак не помешает деятельности подконтрольных ему департаментов, но в перспективе положительно скажется на их работе и на обстановке в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее Басманный суд арестовал Тимура Иванова по подозрению во взяточничестве.

    «Важность ареста Иванова отмечают многие. Безусловно, борьбу с коррупцией в армии можно оценивать только позитивно, так как этот процесс помогает обеспечивать порядок в войсках. Кроме того, в перспективе это положительно скажется на ситуации в зоне СВО», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Иванов курировал строительство объектов для пользования Минобороны, например, казарм или аэродромов. И к этим департаментам давно возникали вопросы. В частности, на себя обращали внимание защитные укрытия на некоторых авиабазах. Сейчас у правоохранительных органов есть основания для дополнительной проверки объектов», – считает он.

    «Следует ожидать, что силовики проведут следственные мероприятия в департаментах, курируемых Ивановым. На деятельность ведомства данный процесс никак не повлияет. Честные люди продолжат работать, а замешанным в сомнительных схемах следует начать беспокоиться. Кроме того, структура управления армии предполагает наличие замены на случай выхода из строя какого-либо руководящего лица», – заключил Климов.

    В среду Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова. Он отправлен в СИЗО на два месяца – до 23 июня. На такой же срок помещен под стражу еще один фигурант дела – его знакомый Сергей Бородин. Каждому из них предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.

    По версии следствия, Иванов и Бородин «вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления». В суде указали, что взятка была получена в виде «оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». На время предварительного следствия Иванов будет содержаться в СИЗО «Лефортово».


    Замминистра вину в получении взятки не признает, сообщили в правоохранительных органах. «Иванов категорически отрицает свою причастность к инкриминируемому ему преступлению и настаивает на своей невиновности», – приводит «Интерфакс» заявление источника. По мнению обвиняемого и стороны защиты, его действия носили гражданско-правовой характер.

    Иванов был задержан сотрудниками ФСБ во вторник в 17.00. Несколькими часами ранее проходила коллегия Минобороны, на которой он присутствовал. Как сообщал «Коммерсант», эту ночь задержанный провел в изоляторе временного содержания (ИВС). По информации ТАСС, обвиняемый давно находился в оперативной разработке. Источник агентства сообщил, что материалы дела основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий. Представитель правоохранительных органов уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.

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    26 апреля 2024, 21:18 • Новости дня
    Военный эксперт: Рушится вторая линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки

    Военный эксперт Рожин рассказал о новых позиционных потерях украинской армии за Авдеевкой

    Военный эксперт: Рушится вторая линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в пятницу освободили населенные пункты Соловьево и Семеновка, завешается освобождение Бердычей, таким образом ВСУ утратили первую линию обороны к западу от Авдеевки, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    Он отметил, что у украинской армии рушится и вторая линия обороны, включавшая Очеретино. «Под угрозой Новокалиново (которую штурмуют российские войска), Керамик и Архангельское. К югу от Очеретино противник будет постепенно откатываться на линии водоемов и Карловского водохранилища», – подчеркнул Рожин. Освобождение населенных пунктов подтверждается соответствующими видеозаписями, указал эксперт в своем Telegram-канале.

    По мнению эксперта, украинская сторона пока не способна стабилизировать фронт.

    В украинских социальных сетях распространяются слухи о том, что ситуация для ВСУ у поселка Бердычи становится все хуже, украинские военные уже не пытаются удержать позиции: они думают о том, как правильно отступить, при этом не растеряв остатки боевого духа.

    «Ситуация продолжает ухудшаться. В нынешних условиях главное нормально отойти на новый рубеж, при этом сохранив людей. И, конечно, не допускать окружения наблюдательных пунктов, потому что за событиями следят сейчас все военные, деморализация никому не нужна», – пишут украинские паблики.

    Ранее сообщалось, что ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области.

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    26 апреля 2024, 16:36 • Новости дня
    Немецкий журналист рассказал о необычной защите российских танков

    Немецкий журналист Репке: ВС России придумали необычный и эффективный способ защитить танки от БПЛА

    Немецкий журналист рассказал о необычной защите российских танков
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необычное, но эффективное приспособление для защиты танков от дронов создали российские военные, сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.

    По словам Репке, танки Т-72, оснащенные огромной навесной броней, сначала вызывали смех, однако, как оказалось, эта защита настолько сильна, что не дает FPV дронам ВСУ ни единого шанса пробиться через нее, передает РИА «Новости».

    Помимо необычной брони, танки оснащены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые установлены прямо на них, отметил журналист. Они не подпускают дроны противника близко к танку, а их эффективность подтверждают украинские военные, сообщил Репке.

    В прошлом году для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который танкисты назвали «мангалом»,

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие.

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    25 апреля 2024, 16:45 • Новости дня
    МИД: Украинцы просят Россию помочь в возвращении изъятых спецслужбами ЕС детей
    МИД: Украинцы просят Россию помочь в возвращении изъятых спецслужбами ЕС детей
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Свыше тысячи обращений от украинских беженок с просьбой спасти их детей, отнятых представителями так называемой ювенальной юстиции стран Евросоюза, поступило в постпредство России при ООН, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, российской стороне известно о 255 случаях изъятия спецслужбами европейских стран украинских детей у их родителей, из них 71 случай зафиксирован в Германии, 33 – в Польше, 25 – в Италии, 24 – в Чехии и 17 – в Швеции, передает ТАСС.

    «Украинские граждане, которые отчаялись вернуть своих детей, буквально утраченных на территории ЕС, обращаются за помощью в российские загранучреждения, так как посольства Украины отказывают им в содействии», – отметила дипломат.

    Она также напомнила, как в Германии было найдено более 160 украинских детей, которые ранее считались «вывезенными в Россию».

    «Это должно стать буквально набатом для всех стран, которые солидаризировались с так называемым псевдорешением Международного уголовного суда», – подчеркнула Захарова. Она призвала эти страны осудить «подобный политизированный и неправовой, антизаконный подход».

    Захарова также отметила усилия уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которая действует в интересах российских и украинских детей.

    В прошлом году МУС выписал ордер на арест уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей». В документе на сайте суда указывалось, что она якобы могла быть причастна к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию, а действия предположительно были совершены на территории Украины после 24 февраля 2022 года.

    В российском МИД тогда  заявилили, что это решение Международного уголовного суда (МУС) не имеет никакого значения с правовой точки зрения для России и является юридически ничтожным.

    Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели очные переговоры по вопросу воссоединения семей.

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    24 апреля 2024, 14:01 • Новости дня
    Песков объяснил, почему не отмечалось столетие СССР

    Песков: Столетие СССР не отмечалось на государственном уровне, так как такой страны больше нет

    Песков объяснил, почему не отмечалось столетие СССР
    @ Ведомости/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Представитель Кремля пояснил, что в 2022 году на государственном уровне не отмечалось столетие со дня образования СССР ввиду отсутствия такой страны.

    По его словам, СССР больше не существует, есть Российская Федерация, а также есть Байкало-Амурская магистраль (БАМ), которая развивается и увеличивает свой потенциал, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как БАМ связал пространство и время России.

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    26 апреля 2024, 10:59 • Новости дня
    ФСБ обнаружила у задержанных в Волжском неонацистов список расценок на диверсии
    ФСБ обнаружила у задержанных в Волжском неонацистов список расценок на диверсии
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудники ФСБ обнаружили у задержанной группы сторонников проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP) в Волжском список расценок на диверсии.

    В ходе обысков сотрудники обнаружили компьютер, на котором нашли таблицу с расценками за различные диверсионные действия, передает ТАСС.

    В частности, за разведку стратегического объекта предлагалось от 100 долларов, за слежку – от 100 долларов, за диверсию на железной дороге или ЛЭП – от 500 долларов, за поджог релейного шкафа – от 200 долларов, за поджог военкомата – от 1 тыс. долларов, за поджог автомобиля – 300 долларов, за поджог частного дома – 500 долларов.

    Также один из задержанных рассказал, что в начале прошлого года он вступил в чат NS/WP, где получил инструкции по изготовлению бомбы, а также пистолет для переделки в боевое оружие.

    По его словам, группа планировала взрывать отделы полиции, военкоматы и другие объекты государственной власти.

    Как уточнили в ФСБ, в вербовку несовершеннолетних в террористическую деятельность через интернет был вовлечен один из лидеров NS/WP Роман Железнов.

    Ранее ФСБ задержала двух готовивших теракты 17-летних неонацистов в Волгоградской области.

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    26 апреля 2024, 10:21 • Новости дня
    В Киеве подтвердили вывод Abrams с поля боя из-за российских беспилотников
    В Киеве подтвердили вывод Abrams с поля боя из-за российских беспилотников
    @ Roberts Ratuts/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные перестали использовать на передовой американские танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками, заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.

    По его словам, Abrams отвели с первой линии из-за изменения характера войны, бронетехника за миллионы долларов становится легкой добычей беспилотника за несколько тысяч, передает ТАСС.

    Бужанский отметил, что беспилотники позволяют России легко обнаруживать и уничтожать танки Abrams на поле боя.

    По его словам, в данный момент ВСУ сейчас ищут новые способы противодействия российским беспилотникам.

    Ранее Associated Press рассказала, что ВСУ вывели танки Abrams с линии фронта из-за российских беспилотников.

    До этого газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

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    24 апреля 2024, 14:49 • Новости дня
    Генпрокурор рассказал о призывах провокаторов отбирать оружие у военных и полиции

    Генпрокурор Краснов рассказал о призывах провокаторов отбирать оружие у военных и полиции

    Tекст: Александра Юдина

    Провокаторы используют социальные сети и мессенджеры для рассылки гражданам инструкций по проведению диверсий, а также отъему оружия у сотрудников полиции и военных, рассказал генпрокурор России Игорь Краснов.

    По его словам, для распространения радикальной идеологии и ложных сведений активно используются социальные сети, популярные Telegram-каналы нередко получают информацию с призывами к осуществлению деструктивной деятельности, в том числе инструкции по проведению диверсий, отъему оружия у сотрудников полиции и военных, передает РИА «Новости».

    Ранее Генпрокурор предложил ввести требования к защите объектов после теракта в «Крокусе».

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    24 апреля 2024, 21:19 • Новости дня
    Эксперт: Путин указал на допущенные в ходе борьбы с паводком ошибки

    Политолог Мартынов: Действия президента направлены на оптимизацию борьбы с последствиямипаводком

    Эксперт: Путин указал на допущенные в ходе борьбы с паводком ошибки
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    «Президент фактически взял под личный контроль решение проблем регионов, пострадавших от паводка. Такое внимание к ситуации говорит о том, что координация всех уровней власти и ведомств, призванных устранять последствия ЧС, выйдет на качественно новый уровень», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка.

    «Владимир Путин прошелся по всем наболевшим вопросам. Обсуждалась ситуация с временным перемещением людей, выплатами компенсаций, восстановлением жилья и медицинским сопровождением субъектов. Он четко и конструктивно указывал на допущенные в ходе борьбы со стихией ошибки. Думаю, уже в ближайшее время они будут устранены», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Действия главы государства направлены на максимальную оптимизацию работы всех лиц, вовлеченных в устранение последствий паводка. Его задача – создать эффективную, слаженную систему, которая будет трудиться на благо пострадавших граждан. Особо ценно то, что президент уделил много внимания проблемам простых людей», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, после победы над текущим паводком будет проведена тщательная работа над ошибками. «Владимир Путин всегда отличался хорошими способностями совершенствовать имеющиеся институты, поэтому уже сейчас он заострил внимание на важности предотвращения в будущем столь разрушительных последствий», – резюмирует Мартынов.

    В среду Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка. Президент подчеркнул, что наиболее сложная ситуация сохраняется в Оренбургской области, где ряд населенных пунктов до сих пор подтоплен.

    «Для граждан не важно, абсолютно безразлично, какой уровень власти за какую проблему отвечает, где чьи полномочия. Главное, чтобы проблемы, с которыми люди сталкиваются, в том числе чрезвычайного характера, эффективно решались, чтобы к людям прислушивались, на их обращения своевременно и по делу реагировали, чтобы вся система публичной власти страны работала слаженно и четко», – заявил президент.

    Кроме того, глава государства потребовал проиндексировать компенсации пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и решить вопрос с дополнительными отпусками. По его словам, в настоящий момент размер выплат составляет лишь 10, 50 или 100 тыс. рублей. Путин также дал указание регулярно докладывать ему о ходе восстановления пострадавшего жилья.

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    26 апреля 2024, 14:53 • Новости дня
    ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки подразделения Западной группировки войск улучшили свои позиции и поразили живую силу и технику украинских штурмовиков 3-й бригады ВСУ в районе Боровой Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, российские войска отразили контратаку штурмовой группы 408-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе Тернов ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-20, гаубица Д-30, артустановка «Гвоздика» и американская радиолокационная станция AN/TPQ-36.

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям 5-й штурмовой, 41-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Максимильяновки, Катериновки, Парасковиевки, Часова Яра, Ступочек, Константиновки и Красногоровки ДНР.

    Российские военнослужащие также отразили атаку штурмовой группы 10-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ в районе Невельского ДНР.

    ВСУ потеряли до 430 военнослужащих, две бронемашины и пункт управления беспилотниками.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица Д-20, орудие Д-30, гаубица М102 производства США, две станции РЭБ «Анклав», радиолокационная станция AN/TPQ-50 и четыре полевых склада с боеприпасами.

    Подразделения Центральной группировки улучшили тактическое положение и поразили живую силу и технику 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ около Новоалександровки, Карловки, Новгородского и Архангельского ДНР.

    Отражено восемь контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах Новокалиново, Шумов, Бердычей, Семеновки, Очеретино и Нетайлово ДНР.

    Потери противника составили до 415 военнослужащих, боевая машина пехоты, восемь бронетранспортеров, 13 бронемашин и три гаубицы Д-30.

    Восточная группировка заняла более выгодные рубежи и нанесла огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 1-й отдельной бригаде нацгвардии Украины поблизости от Урожайного ДНР.

    Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, три автомобиля и две гаубицы М777 американского производства.

    Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки поразили живую силу и технику 117-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах Новоданиловки Запорожской области, Республиканца и Червоного Маяка Херсонской области.

    Украинская сторона потеряла до 35 военнослужащих, два автомобиля, британскую гаубицу FH-70, три орудия М777 производства США, гаубицу Д-30 и гаубицу М102.

    Ранее сообщалось, что российские войска поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР.

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    25 апреля 2024, 18:25 • Новости дня
    Путин рассказал о планах посетить Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин намерен в мае посетить Китай, об этом сам глава государства сообщил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «У меня планируется визит в мае [в Китай]», – сказал он, не уточнив, на какие именно даты запланирована поездка, передает ТАСС.

    Этот визит российского лидера в КНР может стать первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост президента.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Пекин своевременно объявят сроки визита Владимира Путина в Китай.

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    25 апреля 2024, 14:18 • Новости дня
    КНДР приняла приглашение на Игры дружбы в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    КНДР примет участие во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в России с 27 по 30 августа этого года, сообщили в северокорейском посольстве в Москве.

    «На Игры дружбы приедут наши спортсмены, команды, будет представительная делегация Министерства спорта КНДР», – сообщили в диппредставительстве, передает ТАСС.

    Кроме того, делегация республики примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о Всемирных играх дружбы в России.

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    25 апреля 2024, 12:54 • Новости дня
    Полицейских обвинили в организации незаконной миграции в Подмосковье

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемым в организации незаконной миграции в Московской области четверым сотрудникам полиции предъявлено обвинение, сообщили в региональном ГСУ СК.

    Обвинение предъявлено 14 гражданам, четверо из них – сотрудники органов внутренних дел, указало ведомство на своем сайте.

    Их обвиняют в организации незаконной миграции и в получении и даче взяток.

    Согласно данным следствия, с января 2022 года по март 2024-го организованная группа из числа десяти жителей Балашихи, действующих от несуществующего «Бюро миграционных услуг», а также начальника территориального пункта ОВМ МУ МВД «Балашихинское», двух его подчиненных и стажера, за деньги фиктивно поставили на миграционный учет свыше 1,5 тыс. иностранцев.

    Их вознаграждение составило свыше 1 млн рублей. Нелегалов регистрировали в жилых помещениях Реутова и Балашихи. Фактически они там не жили.

    Мигрантов также обеспечили фиктивными сертификатами о якобы владении русским языком, знании истории России и основ российского законодательства. Также им дали другие документы, нужные для дальнейшей легализации.

    Из всей группы 12 человек арестовали, а двух поместили под домашний арест.

    Ранее в апреле в Брянской и Смоленской областях задержали подозреваемых в участии в преступном сообществе, занимающейся незаконной миграцией.

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    Почему рост экономики мешает Банку России снижать ставку

    Центробанк третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%, чем одновременно раздражает бизнес и сдерживает инфляцию. Однако ситуация такова, что долгожданного снижения ставки в этом году можно так и не дождаться. В худшем случае может потребоваться даже повышение ставки. Что мешает Банку России смягчиться? Подробности

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    Небензя разоблачил западный спектакль в Совбезе ООН

    США в очередной раз обвинили Россию в разработке вооружений, способных уничтожать спутники в космосе. «Доказательством» Вашингтон считает тот факт, что Москва заблокировала резолюцию Совбеза ООН о запрете размещать ядерное оружие в космосе. На самом деле в Совбезе разыграли спектакль. И наши смотрелись достойно. Подробности

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    Abrams уехали с линии фронта за «мангалами»

    ВСУ выводят американские танки Abrams с линии фронта. И Украина, и Штаты признают их неэффективность на поле боя: из 31 машины, поставленных США в зону СВО, российским военным удалось ликвидировать пять. Бронетехника фактически не обладает средствами защиты от беспилотников ВС РФ. Какой будет судьба Abrams на Украине и сможет ли противник модернизировать их для дальнейшего использования? Подробности

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    Дружественные России страны унизили США в Африке

    Весьма обидную пощечину получили США в Африке: одна из стран региона Сахеля, Чад, приказала вывести со своей территории американский военный контингент, а другая, Нигер, ведет об этом переговоры. Причем Чад обставил вывод американских солдат в максимально унизительной форме. Что означает происходящее с точки зрения интересов России? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Макрон против Урсулы. Чья возьмет?

      Под главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая стала главной опорой Украины в Европе, зашаталось кресло. Против ее переизбрания на свой пост теперь выступают не только евроскептики, но и страны Западной Европы. В атаку пошел даже президент Франции Эммануэль Макрон. Что это с ним?

    • Маразм Байдена дошел до каннибалов

      Манера Джо Байдена выдумывать несуществующие детали своей биографии привела к международному скандалу. Байден обвинил папуасов в том, что они съели его дядю, а папуасы обиделись. Казалось бы, мелочь. Однако у руководства Китая из-за этого праздник.

    • Зеленского обидело, что он не еврей

      Владимир Зеленский продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. «Я в шоке», – говорит Зеленский. Так почему Украина не Израиль?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

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      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

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    • Украинские женщины остались без мужчин

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    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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