В Минцифры предложили создать региональный сегмент биометрической системы в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отметили в пресс-службе Минцифры, региональный сегмент – это часть ЕБС, он может быть создан решением правительства по желанию субъекта России, передает ТАСС. Там добавили, что регсегмент поспособствует развитию региональных сервисов, работающих с использованием биометрии, и позволит адаптировать систему под задачи и проекты региона.

Оператором регионального сегмента в таком случае будет орган власти региона или подведомственное ему госучреждение. Биометрию из регионального сегмента можно будет использовать только для региональных низкорисковых операций. По итогам общественного обсуждения перечень сервисов и особенности его применения могут быть скорректированы.

В Минцифры сообщили также, что зарегистрировать биометрию в регсегменте можно будет в городском приложении, кроме того, можно будет дать согласие на использование биометрии в региональных сервисах через мобильное приложение «Госуслуги биометрия».

В Минцифры подчеркнули, что регистрация на сервисах возможна только с согласия гражданина, а также использование биометрии для получения услуг во всех случаях может быть только добровольным.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штраф до 1 млн рублей за нарушения при обращении с биометрическими персональными данными.