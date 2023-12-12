Путин подписал закон о штрафе в 1 млн рублей за нарушения при обращении с биометрией

Tекст: Алексей Дегтярев

Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливается, что за нарушения требований при размещении и обновлении персональной биометрии банками, МФЦ и иными организациями штраф составит от 100 до 300 тыс. для должностных лиц, и от 500 тыс. до 1 млн рублей – для юрлиц, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Составлять протоколы о таких нарушениях и рассматривать дела таких категорий должны должностные лица Банка России и Роскомнадзора.

Также увеличиваются штрафы за обработку персональных данных без согласия в письменной форме либо с нарушением установленных требований, включаемых в такое согласие.

Для граждан такие штрафы составят от 10 до 15 тыс. рублей (ранее от 6 до 10 тыс. рублей), для должностных лиц – от 100 до 300 тыс. рублей (ранее от 20 до 40 тыс. рублей) и для юрлиц – от 300 до 700 тыс. (ранее от 30 до 50 тыс. рублей).