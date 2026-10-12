12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.8 комментариев
Newsweek назвал Залужного главным кандидатом на смену Зеленскому
Newsweek: Залужный и Буданов стали кандидатами на пост президента Украины
Главным соперником Владимира Зеленского на потенциальных выборах президента Украины выступает бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Среди основных претендентов на смену Владимиру Зеленскому после призывов президента США Дональда Трампа к смене власти в Киеве оказались Валерий Залужный, Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов), Михаил Федоров и Петр Порошенко, передает ТАСС со ссылкой на журнал Newsweek.
Залужный считается главным соперником Зеленского. Опрос Rating Group показал, что 64% респондентов доверяют Залужному, в то время как Зеленскому – 53%. Около 23% опрошенных готовы проголосовать за Зеленского, а более пятой части – за Залужного.
Рейтинг доверия Буданова составляет около 53%, Федорова – 38%. В первом туре за Федорова проголосовали бы 7,6% респондентов, за Буданова – 6,7%. Петр Порошенко, занимавший пост президента в 2014–2019 годах, остается оппозиционным депутатом. В 2025 году Зеленский ввел против него санкции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Владимир Зеленский напомнил Дональду Трампу о праве украинцев выбирать главу государства.
В этот же день французский политик Флориан Филиппо заявил о праве украинцев на выборы нового президента, стремящегося к миру.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что заявлений Трампа недостаточно для проведения выборов на Украине.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ