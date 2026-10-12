Newsweek: Залужный и Буданов стали кандидатами на пост президента Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Среди основных претендентов на смену Владимиру Зеленскому после призывов президента США Дональда Трампа к смене власти в Киеве оказались Валерий Залужный, Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов), Михаил Федоров и Петр Порошенко, передает ТАСС со ссылкой на журнал Newsweek.

Залужный считается главным соперником Зеленского. Опрос Rating Group показал, что 64% респондентов доверяют Залужному, в то время как Зеленскому – 53%. Около 23% опрошенных готовы проголосовать за Зеленского, а более пятой части – за Залужного.

Рейтинг доверия Буданова составляет около 53%, Федорова – 38%. В первом туре за Федорова проголосовали бы 7,6% респондентов, за Буданова – 6,7%. Петр Порошенко, занимавший пост президента в 2014–2019 годах, остается оппозиционным депутатом. В 2025 году Зеленский ввел против него санкции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Владимир Зеленский напомнил Дональду Трампу о праве украинцев выбирать главу государства.

В этот же день французский политик Флориан Филиппо заявил о праве украинцев на выборы нового президента, стремящегося к миру.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что заявлений Трампа недостаточно для проведения выборов на Украине.