Галузин заявил об отсутствии предмета диалога с ЕС по Украине

Tекст: Катерина Туманова

Российский МИД не видит перспектив для возобновления переговоров с Европой, так как предмета для разговора с Германией, Францией и Британией сейчас нет.

Европейские государства продолжают обсуждать новые санкционные пакеты вместо реального поиска путей политического урегулирования.

«Мы в принципе не намерены идти договариваться с западноевропейцами. Они безоглядно накачивают киевский режим оружием и деньгами для террористических атак против населения России», – заявил «Известиям» Галузин.

По его оценке, подобные шаги наглядно демонстрируют полную недоговороспособность Запада.

«Конструктивных идей не предлагают, то есть предмета для разговора с ними сейчас, по сути, нет», – пояснил дипломат.

При этом Галузин добавил, что Москва рассмотрит возможные обращения послов о новых встречах, однако западным представителям необходимо приходить с конструктивными идеями.







