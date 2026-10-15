Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.4 комментария
Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине
Галузин заявил об отсутствии предмета диалога с ЕС по Украине
Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин исключил возможность переговоров с представителями Европы, которые не настроены искать пути политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса через устранение его первопричин.
Российский МИД не видит перспектив для возобновления переговоров с Европой, так как предмета для разговора с Германией, Францией и Британией сейчас нет.
Европейские государства продолжают обсуждать новые санкционные пакеты вместо реального поиска путей политического урегулирования.
«Мы в принципе не намерены идти договариваться с западноевропейцами. Они безоглядно накачивают киевский режим оружием и деньгами для террористических атак против населения России», – заявил «Известиям» Галузин.
По его оценке, подобные шаги наглядно демонстрируют полную недоговороспособность Запада.
«Конструктивных идей не предлагают, то есть предмета для разговора с ними сейчас, по сути, нет», – пояснил дипломат.
При этом Галузин добавил, что Москва рассмотрит возможные обращения послов о новых встречах, однако западным представителям необходимо приходить с конструктивными идеями.