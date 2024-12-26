Медведев призвал проработать тестирование детей мигрантов по русскому языку

Медведев: Более 40% из 200 тыс. детей мигрантов недостаточно владеют русским языком

Tекст: Дарья Григоренко

Медведев на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства отметил необходимость детальной проработки вопросов, связанных с реализацией закона об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед зачислением в школы. Закон вступает в силу с 1 апреля 2025 года, передает ТАСС.

Медведев указал, что длительное пребывание семей мигрантов в России может стать причиной напряженности в межнациональных отношениях, особенно если такие иностранные граждане не работают и не обучаются, пишет РИА Новости.

На своей странице во «ВКонтакте» Медведев написал, что провел совещание по вопросам совершенствования миграционного законодательства. Он отметил, что необходимо детально проработать все аспекты реализации закона, включая финансирование.

Напомним, в Госдуме одобрили проект закона, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка, а председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что около 41% обучающихся в российских школах детей мигрантов не владеют русским языком.