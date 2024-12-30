Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Дороги, школы, больницы строятся, разрушенные дома восстанавливаются, промышленность оживает, бизнес развивается. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.0 комментариев
В новый пакет помощи Украине США включили HIMARS и Javelin
США в рамках нового пакета военной помощи отправят Украине оружие на общую сумму 1,25 млрд долларов, включая боеприпасы для HIMARS и системы Javelin, о чем сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
США в очередной раз подтвердили свою поддержку Украине, передает РИА «Новости». В рамках нового пакета помощи, оцененного в 1,25 млрд долларов, Украина получит разнообразные виды вооружений с армейских складов США. Как сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен, в состав пакета войдут боеприпасы для ракетных систем HIMARS и артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.
Дополнительно Украина получит противотанковые системы Javelin и AT-4, ракеты TOW и боеприпасы класса «воздух-земля». Американская сторона также предоставит оборудование для противодействия беспилотным летательным аппаратам, средства связи, обмундирование и индивидуальное снаряжение.
Блинкен отметил, что эта помощь предоставляется в рамках списания запасов министерства обороны США. Это очередной шаг в серии поддержек, направленных на укрепление обороноспособности Украины в текущей ситуации.
Ранее в понедельник президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву.