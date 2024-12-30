В новый пакет помощи Украине США включили HIMARS и Javelin

Tекст: Ольга Иванова

США в очередной раз подтвердили свою поддержку Украине, передает РИА «Новости». В рамках нового пакета помощи, оцененного в 1,25 млрд долларов, Украина получит разнообразные виды вооружений с армейских складов США. Как сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен, в состав пакета войдут боеприпасы для ракетных систем HIMARS и артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.

Дополнительно Украина получит противотанковые системы Javelin и AT-4, ракеты TOW и боеприпасы класса «воздух-земля». Американская сторона также предоставит оборудование для противодействия беспилотным летательным аппаратам, средства связи, обмундирование и индивидуальное снаряжение.

Блинкен отметил, что эта помощь предоставляется в рамках списания запасов министерства обороны США. Это очередной шаг в серии поддержек, направленных на укрепление обороноспособности Украины в текущей ситуации.

Ранее в понедельник президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву.