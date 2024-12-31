Команда Трампа запретила будущим чиновникам публикации в соцсетях без согласования

Сьюзи Уайлс запретила кандидатам в администрацию Трампа публиковать в соцсетях

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», будущая глава аппарата избранного президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс дала указание кандидатам на высшие должности в администрации воздержаться от публикаций в социальных сетях. Уточняется, что это необходимо до тех пор, пока их кандидатуры не будут утверждены сенатом.



Сьюзи Уайлс в своем послании напомнила кандидатам, что никто из членов новой администрации или переходного периода не должен выступать от имени США или избранного президента. «Соответственно, все предполагаемые кандидаты должны воздержаться от любых публикаций в социальных сетях без предварительного одобрения нового советника президента по юридическим вопросам», – говорится в документе.

По данным New York Post, это указание было принято во внимание, и кандидаты действительно воздержались от публикации сообщений со своих публичных аккаунтов.

После недавней победы на выборах Дональд Трамп объявляет о назначениях в свою команду с большой скоростью, отдавая предпочтение своим давним союзникам и бизнесменам. Однако некоторые из этих кандидатур вызывают обеспокоенность из-за отсутствия у них дипломатической подготовки.

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