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    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

    4 комментария
    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

    20 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    8 комментариев
    31 декабря 2024, 03:53 • Новости дня

    Команда Трампа запретила будущим чиновникам публикации в соцсетях без согласования

    Сьюзи Уайлс запретила кандидатам в администрацию Трампа публиковать в соцсетях

    Tекст: Денис Тельманов

    Команда Дональда Трампа запретила кандидатам на высшие должности публиковать сообщения в социальных сетях без согласования с юридическим советником до утверждения их кандидатур в сенате.

    Как сообщает РИА «Новости», будущая глава аппарата избранного президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс дала указание кандидатам на высшие должности в администрации воздержаться от публикаций в социальных сетях. Уточняется, что это необходимо до тех пор, пока их кандидатуры не будут утверждены сенатом.

    Сьюзи Уайлс в своем послании напомнила кандидатам, что никто из членов новой администрации или переходного периода не должен выступать от имени США или избранного президента. «Соответственно, все предполагаемые кандидаты должны воздержаться от любых публикаций в социальных сетях без предварительного одобрения нового советника президента по юридическим вопросам», – говорится в документе.

    По данным New York Post, это указание было принято во внимание, и кандидаты действительно воздержались от публикации сообщений со своих публичных аккаунтов.

    После недавней победы на выборах Дональд Трамп объявляет о назначениях в свою команду с большой скоростью, отдавая предпочтение своим давним союзникам и бизнесменам. Однако некоторые из этих кандидатур вызывают обеспокоенность из-за отсутствия у них дипломатической подготовки.

    Бэкграунд (976 знаков)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва внимательно следит за публикациями и высказываниями лиц, которые займут важные должности в администрации избранного президента США Дональда Трампа, включая будущего спецпосланника по Украине Кита Келлога. Сын избранного президента США Дональда Трампа Эрик Трамп опубликовал в соцсетях картинку, на которой его отец покупает в онлайн-магазине Канаду, Гренландию и Панамский канал. Представители Республиканской партии США попросили украинское руководство не комментировать высказывания избранного президента США Дональда Трампа по Украине, сообщил источник, близкий к офису Владимира Зеленского.

    29 декабря 2024, 16:09 • Новости дня
    Лавров: Россию не устраивают предложения команды Трампа по Украине
    Лавров: Россию не устраивают предложения команды Трампа по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Россию не устраивают планы отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести контингент миротворцев ЕС и Британии. Он подчеркнул, что такие инициативы от команды Трампа не отвечают интересам Москвы, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Трамп в интервью журналу «Тайм» вел речь о «заморозке» боевых действий по линии боевого соприкосновения и вводе «миротворческих европейских сил», что не устраивает Россию.

    Лавров указал, что никаких официальных сигналов от США по урегулированию ситуации на Украине пока не поступало. До инаугурации 20 января действующим президентом США остается Джозеф Байден, и только его администрация имеет полномочия вести официальные переговоры с Россией. Глава МИД России отметил, что периодические контакты с американской стороной происходят, но переговоры по Украине в этих контактах не обсуждаются.

    Министр подчеркнул, что Москва готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на надежных и юридически обязывающих соглашениях. Такого рода договоренности должны устранить первопричины конфликта и содержать механизмы, исключающие их нарушение.

    Лавров отметил, что президент России Владимир Путин ранее озвучил принципиальную позицию Москвы по этому вопросу.

    Ранее Лавров подчеркивал, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле» и вестись с целью устранения первопричин кризиса, и также отмечал, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», подчеркивая необходимость окончательных юридических договоренностей.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

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    30 декабря 2024, 11:56 • Новости дня
    Захарова прокомментировала полет спецборта из России в США

    Захарова объяснила полет спецборта из России очередной ротацией дипломатов

    Захарова прокомментировала полет спецборта из России в США
    @ Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что полет спецборта в США связан с плановой ротацией российских дипломатов, осуществленной в конце декабря.

    По ее словам, этот полет был частью плановой ротации российских дипломатов, передает РИА «Новости».

    Ранее в соцсетях появились сообщения, что российский спецборт провел в США два дня. Согласно данным сервиса FlightRadar, 25 декабря самолет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. На следующий день Ил-96 отправился из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк, а затем, после небольшого перерыва, в Вашингтон.

    Последний этап полета состоялся 28 декабря, когда самолет вернулся из Вашингтона в Нью-Йорк и оттуда направился обратно в Москву. Захарова подтвердила, что эти перемещения являются стандартной процедурой для обновления состава дипломатического представительства России в США.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что США одобрили кандидатуру нового посла России, который прибудет в Вашингтон после инаугурации президента Дональда Трампа.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    29 декабря 2024, 07:58 • Новости дня
    Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины

    Лавров заявил о необходимости учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине

    Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время нее повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России «стратегического поражения», – заявил министр.

    Лавров подчеркнул, что такой путь является тупиковым. Российские подходы к урегулированию конфликта, озвученные президентом России Владимиром Путиным, включают принятие обязательств по правам русскоязычных граждан и признание территориальных реалий. Министр подчеркнул, что только выполнение этих предложений позволит достичь долгосрочных и справедливых договоренностей, передает РИА «Новости».

    Также речь идет о «демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО»

    «Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию «на земле», – сказал Лавров.

    Лавров отметил, что у США есть рычаги для начала переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон мог бы прекратить поставки оружия Киеву и возобновить переговорный процесс, если бы действительно хотел положить конец конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что траектория мирного процесса по украинскому кризису не нащупывается из-за позиции киевского режима.

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    29 декабря 2024, 06:27 • Новости дня
    Лавров заявил, что России придется отказаться от моратория на РСМД

    Лавров назвал мораторий России на размещение РСМД «практически нежизнеспособным»

    Лавров заявил, что России придется отказаться от моратория на РСМД
    @ New Horizon TV/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    России придется отказаться от одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, заявил глава МИД страны Сергей Лавров.

    «На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Тем не менее, Лавров подчеркнул, что на данный момент мораторий остается в силе.

    Министр обратил внимание на то, что США и НАТО игнорируют предостережения России и Китая и продолжают развертывать вооружения указанного класса ракет по всему миру. Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин недвусмысленно заявил о готовности реагировать на такие действия соразмерно.

    Глава МИД также отметил, что недавнее испытание гиперзвуковой системы средней дальности «Орешник», проведенное в боевых условиях, продемонстрировало возможности России и ее решимость в реализации компенсирующих мер.

    Лавров заявил, что в случае создания новых ракетных угроз для России, США и НАТО получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер. Он подчеркнул, что Россию интересует комплексная работа по снижению конфликтного потенциала и устранению первопричин противоречий в сфере безопасности.

    «К таковым прежде всего относим многолетнюю экспансию НАТО на восток. Именно это во многом спровоцировало украинский кризис и продолжает представлять угрозу безопасности России. Вопросы контроля над вооружениями гипотетически также могли бы обсуждаться, но лишь в качестве одного из элементов более широкой повестки дня», – сказал он.

    В процессе перевооружения своих стратегических ядерных сил Россия четко придерживается лимитов, закрепленных в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил Лавров.

    «Что будет после февраля 2026 года, когда ДСНВ прекратит своё существование, мы сейчас загадывать резона не видим. В предстоящий год ещё многое может случиться. Так что на данном этапе было бы преждевременно, да и неразумно анонсировать наши возможные ходы в этой чувствительной сфере. Будет день – будет пища», – заявил министр.

    По его словам, Россия не станет вести никаких переговоров с США по контролю за вооружениями, пока Вашингтон не откажется от антироссийского курса. Однако Россия готова и далее осуществлять ряд мер по поддержанию приемлемого уровня предсказуемости в отношениях с США в ракетно-ядерной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД, хотя пока она придерживается моратория на размещение таких ракет. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.

    21 ноября президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске.

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    28 декабря 2024, 09:51 • Новости дня
    СВР раскрыла планы США и Британии устроить атаки на российские базы в Сирии

    СВР обвинила США и Британию в подготовке атак на российские базы в Сирии с помощью ИГИЛ

    СВР раскрыла планы США и Британии устроить атаки на российские базы в Сирии
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Американские и британские спецслужбы планируют атаки на российские военные базы в Сирии при помощи ударных беспилотников, которые были переданы полевым командирам ИГИЛ (признана террористической организацией, запрещена в России), сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    СВР заявила, что спецслужбы США и Британии намерены использовать для этих атак контролируемых ими полевых командиров запрещнной в России ИГИЛ, предоставив им ударные беспилотники, передает РИА «Новости».

    По данным СВР, администрация США и руководство Британии стремятся помешать стабилизации в Сирии после свержения президента Башара Асада, намерены поддерживать состояние хаоса на Ближнем Востоке.

    В СВР заявили, что в Вашингтоне и Лондоне полагают, что теракты в Сирии могут спровоцировать Россию на эвакуацию своих военных из региона, и рассчитывают обвинить новые сирийские власти в неспособности контролировать радикалов, передает ТАСС.

    Лондон и Вашингтон пытаются обеспечить свое доминирование в регионе, используя концепцию «порядка, основанного на правилах», подчеркнули российские разведчики.

    Однако российское военное присутствие на средиземноморском побережье Сирии продолжает служить фактором региональной стабильности, что, по мнению СВР, мешает реализации замыслов западных стран.

    Ранее сообщалось, что сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах, ведя переговоры о статусе и численности контингента.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз планирует поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии при взаимодействии с новыми властями страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным из-за продолжающихся переговоров с контролирующими силами страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто больше всего выиграл и проиграл в ходе событий на Ближнем Востоке и каким становится в этом контексте российское присутствие в регионе.

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    29 декабря 2024, 21:53 • Новости дня
    МИД назвал «зачисткой от неугодных» блокировку Telegram-каналов российских каналов

    Захарова назвала блокировку Telegram-каналов российских СМИ политической цензурой Запада

    Tекст: Вера Басилая

    В странах «коллективного Запада» продолжается планомерная зачистка информационного пространства от любых неугодных источников информации, под репрессии попали Telegram-каналы российских СМИ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В странах «коллективного Запада» продолжается зачистка информационного пространства. Под репрессии попали Telegram-каналы российских СМИ, таких как РИА Новости, RT и «Российская газета». Пользователи получают уведомления о блокировке якобы из-за «нарушений местного законодательства», однако суть нарушений не уточняется, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД.

    Захарова заявила, что Россия расценивает эти шаги, ка, как политическую цензуру и укрепление курса западных стран на подавление инакомыслия. Блокировки нарушают фундаментальные права граждан на свободное выражение мнения и объективное представление о мировых событиях, отметили в МИД России.

    Министерство требует реакции от международных организаций, таких как ООН и ЮНЕСКО. Также ожидается реакция от нового Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

    В заявлении подчеркивается, что российская сторона оставляет за собой право на симметричные ответные меры.

    Ранее Министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.

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    29 декабря 2024, 23:51 • Новости дня
    СМИ сообщили о смерти экс-президента США Джимми Картера

    Джимми Картер, 39-й президент США, умер в возрасте 100 лет в Джорджии

    Tекст: Денис Тельманов

    Джимми Картер, бывший президент США, умер на 101-м году жизни в своем доме в Джорджии, как сообщила газета The Washington Post.

    Газета The Washington Post сообщила, что 39-й президент США Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет. Смерть бывшего лидера произошла в его доме в штате Джорджия. Сообщение о его кончине подтвердил сын экс-президента Джеймс Картер.

    Картер занимал пост президента с 1977 по 1981 год. За время своего единственного срока он добился значительных внешнеполитических успехов, включая посредничество в заключении Кэмп-Дэвидских соглашений между Египтом и Израилем. После окончания президентства он активно занимался благотворительной деятельностью и стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2002 году.

    Как пишет The Atlanta Journal-Constitution, Картер изменил представление о жизни президентов после завершения их полномочий. Он продолжал участвовать в общественной жизни, занимаясь защитой прав человека и борьбой с бедностью.

    В июле, как сообщала газета ВЗГЛЯД, в интернете появилась информация о якобы смерти бывшего президента США Джимми Картера, которую изначально опубликовала американская крайне правая активистка Лора Лумер, но вскоре удалила публикацию после критики за распространение непроверенной информации.

    Ранее. Дональд Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал, переданный Панаме Джимми Картером. Трамп выразил недовольство условиями его использования, и подчеркнул, что при передаче канала Джимми Картером управление им должно было осуществляться исключительно Панамой.

    Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг претензии Трампа на Панамский канал, назвав их проявлением исторического невежества и заявил, что канал останется под контролем Панамы.

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    28 декабря 2024, 09:42 • Новости дня
    На Западе призвали Трампа признать невозможность победы над Россией

    Профессор Малинен посоветовал Трампу признать невозможность победы над Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Избранному президенту США Дональду Трампу следует признать невозможность победы над Россией в конфликте на Украине, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

    Профессор Хельсинкского университета и эксперт по геополитике Туомас Малинен опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, запрещена в России) обращение к избранному президенту США Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

    В своем послании он подчеркнул, что Россию невозможно победить в конфликте на Украине. Малинен отметил, что в любых неядерных сценариях Россия выйдет победителем, и что она «не стремится оккупировать всю Украину».

    Малинен также добавил, что отталкиваясь от этих фактов, можно строить дальнейшие шаги в геополитике. Такое понимание может служить основой для будущих действий и стратегий, считает профессор.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Между тем, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация Джо Байдена настаивает на необходимости согласования всех мирных инициатив по Украине с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», и подчеркнул необходимость окончательных юридических договоренностей.

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    28 декабря 2024, 21:42 • Новости дня
    WP: Байден пожалел о выходе из президентской гонки
    WP: Байден пожалел о выходе из президентской гонки
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден признался в частных беседах, что жалеет о решении не участвовать в президентской гонке 2024 года, считая, что смог бы победить Дональда Трампа, пишет издание The Washington Post (WP).

    Как пишет WP, Байден выразил сожаление в частных беседах с приближенными, отмечая, что его президентство не привело к преодолению раскола в обществе, который усилился после прихода Трампа к власти, передает РИА «Новости». Байден надеялся, что демонстрация стабильной работы демократических институтов сможет вернуть доверие избирателей, но его ожидания не оправдались, говорится в материале.

    Одной из ключевых проблем стало несоответствие стиля управления Байдена реалиям современной политики, пишет издание. Конгрессмен Джеймс Клайберн, оказавший важную поддержку Байдену в 2020 году, отметил, что его стиль не отвечает требованиям нынешней политической среды. Это мнение разделили и другие демократы, выражая обеспокоенность из-за слабости позиций Байдена.

    Защита демократии стала центральной темой кампании Байдена перед выборами 2024 года, несмотря на призывы сосредоточиться на экономических вопросах. Этот выбор вызвал неоднозначные реакции: некоторые оценили его принципиальность, тогда как другие сочли, что он упустил возможность более активного обсуждения насущных проблем.

    Важной частью президентства Байдена стали усилия по продвижению демократических ценностей и преодолению угроз авторитаризма, пишет WP. Байден, несмотря на разногласия с Трампом, стремится обеспечить плавную передачу власти. После поражения демократов он провел беседу с Трампом, обсуждая значимые для нового срока вопросы, а также поручил команде предоставить администрации Трампа всю необходимую информацию.

    Ранее команды вице-президента Камалы Харрис и президента Джо Байдена обвинили друг друга в неудаче на выборах, указывая на ответственность низких рейтингов одобрения и внутренней конкуренции.

    В ноябре Джо Байден подтвердил свое обещание о мирной передаче полномочий Дональду Трампу после инаугурации в январе 2025 года, заявив, что это в интересах американского народа.

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    30 декабря 2024, 03:16 • Новости дня
    Число жертв торнадо в США достигло четырех

    CBS: число погибших от торнадо в южных штатах США увеличилось до 4 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Четыре человека погибли в результате серии торнадо, пронесшихся по южным штатам США, среди которых Техас, Миссисипи и Северная Каролина, где на автомобиль одного из погибших упало дерево.

    Число погибших в результате мощных торнадо, ударивших по шести южным американским штатам, возросло до четырех, передает CBS со ссылкой на официальные данные. Ранее сообщалось о двух погибших, но в результате стихии пострадали еще два человека.

    Телеканал отмечает, что губернатор Миссисипи Тейт Ривз подтвердил смерть еще одного жителя штата. В какой-то момент порядка 100 тыс. жителей региона оставались без электричества, позже эта цифра снизилась до 65 тыс. В Северной Каролине жертвой стал человек, на автомобиль которого упало дерево.

    По данным CBS, на минувших выходных в штатах Арканзас, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина и Техас было зафиксировано не менее 38 торнадо. Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре и оставила тысячи людей без света.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на улицах и в домах городов Флориды были замечены крокодилы, вытесненные из среды обитания ураганом «Милтон». Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщил о гибели десяти человек в результате урагана «Милтон». Ураган «Милтон» обрушился на западное побережье Флориды, оставив без электричества более 1,1 млн жителей.

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    29 декабря 2024, 00:57 • Новости дня
    Желание Трампа присоединить Гренландию к США связали с противодействием России

    Washington Post увязала желание Трампа присоединить Гренландию к США с «миссией по противодействию России и Китаю»

    Желание Трампа присоединить Гренландию к США связали с противодействием России
    @ shealah_craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, пишет Washington Post.

    «Это не какое-то необдуманное решение, во всем этом есть связующая нить, – приводит Washington Post слова одного из чиновников. – Трамп знает, за какие рычаги дергать». По словам представителя переходной администрации Трампа, речь идет о «всеобъемлющей миссии по противодействию России и Китаю», пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом, пригрозил вернуть Панамский канал США и заявил о необходимости контроля США над Гренландией. Близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений.

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    29 декабря 2024, 19:22 • Новости дня
    Подполковник США усомнился в умственных способностях чиновников США из-за Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник США в отставке Дэниел Дэвис выразил сомнения в способности администрации США понять, что финансовая помощь Украине не принесет желаемых результатов.

    В эфире YouTube-канала Deep Dive Дэвис заявил, что продолжение выделения денег, когда основная проблема заключается в нехватке человеческих ресурсов, не даст значительных результатов.Дэвис выразил сомнения в способности администрации США понять, что финансовая помощь Украине не принесет желаемых результатов, передает РИА Новости.

    Он отметил, что западные политики не осознают, что деньги не могут решить проблемы Киева. Он подчеркнул, что это вызывает у него одно из самых тяжелых и мучительных впечатлений при освещении конфликта на Украине.

    По словам Дэвиса, лидеры, которые должны быть самыми умными людьми, похоже, «не могут понять элементарных вещей».

    Ранее сообщалось, что администрация Джо Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 млрд долларов до ухода действующего главы государства в январе.

    Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о судьбе денег для помощи Киеву в случае их неиспользования нынешней администрацией.

    Сообщалось, что США планируют доставить на Украину значительные партии вооружений до середины января, чтобы завершить поставки до окончания президентства Джо Байдена.

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    30 декабря 2024, 05:58 • Новости дня
    Посол России заявил о готовности к сотрудничеству с Грецией в СБ ООН

    Россия выразила готовность к сотрудничеству с Грецией в Совете Безопасности ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол России в Греции Андрей Маслов заявил о готовности Москвы к сотрудничеству с Грецией в Совете Безопасности ООН, подчеркнув важность укрепления международной безопасности.

    Россия готова к конструктивному сотрудничеству с Грецией в Совете Безопасности ООН, передает РИА «Новости». Об этом сообщил посол России в Греции Андрей Маслов в интервью изданию. Он отметил, что греческая сторона должна сосредоточиться на поддержке международного мира и безопасности в качестве непостоянного члена Совета на период 2025-2026 годов.

    Маслов подчеркнул, что Россия ожидает от Греции эффективного вклада в реагирование на современные вызовы и угрозы, и выразил уверенность в готовности Москвы сотрудничать на основе общих интересов.

    «Как было в свое время подчеркнуто в соответствующем заявлении нашего министерства иностранных дел, рассчитываем, что греческая сторона в ходе своей вахты в Совете Безопасности ООН будет ставить во главу угла общие интересы поддержания международного мира и безопасности, вносить эффективный вклад в реагирование на современные вызовы и угрозы. Наша страна к конструктивному сотрудничеству на такой основе готова», – сказал Маслов.

    Посол также добавил, что время покажет, как сложатся отношения между странами в рамках сотрудничества в Совете Безопасности.

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    30 декабря 2024, 01:48 • Новости дня
    Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Джимми Картера

    Трамп выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джимми Картера

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал соболезнования по поводу смерти экс-президента Джимми Картера на своей платформе Truth Social, выразив благодарность за его усилия по улучшению жизни американцев.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп в своем блоге выразил соболезнования по поводу смерти бывшего президента США Джимми Картера. Трамп отметил, что бывшие президенты находятся в «эксклюзивном клубе», и только они понимают всю ответственность за управление великой нацией.

    Он подчеркнул значимость усилий Картера в улучшении жизни американцев и выразил благодарность за его служение. «Мы все должны выразить ему благодарность», – написал Трамп.

    Ранее основанный Картером фонд подтвердил его смерть в возрасте 100 лет. Картер, 39-й президент США, был известен своей работой по защите прав человека и гражданских свобод, а также участием в миротворческих инициативах.

    Джо Байден также выразил соболезнования, подчеркнув исключительный характер Картера. Он отметил, что Картер боролся за права обездоленных и всегда оставался образцом моральных ориентиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Джимми Картер скончался на 101-м году жизни в своем доме в Джорджии, о чем сообщила газета The Washington Post.

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    30 декабря 2024, 01:27 • Новости дня
    Маск предложил прямую демократию для Марса после колонизации

    Маск предложил управлять Марсом по принципу прямой демократии после колонизации

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск предложил ввести прямую демократию на Марсе после его колонизации, пояснив, что это может быть лучше, чем представительная демократия.

    Американский предприниматель Илон Маск, основатель компании SpaceX, предложил управлять Марсом по принципу прямой демократии после его колонизации, сообщает РИА «Новости». Маск ответил на вопрос пользователя соцсети Х о будущем устройстве политической системы на Марсе, заявив, что «марсиане решат, какое у них будет управление», добавив, что он рекомендует прямую демократию.

    Маск также отметил, что непилотируемые корабли Starship могут приземлиться на Марсе уже через два года. В то время как пилотируемые миссии могут отправиться на Красную планету в ближайшие четыре года. Это заявление является частью его долгосрочного видения колонизации Марса и освоения межзвездных перелетов.

    В сентябре Маск выразил обеспокоенность будущим человечества, заявив, что межзвездные перелеты необходимы для выживания. По его мнению, человечество может исчезнуть из-за расширения Солнца или возможного столкновения Земли с астероидом, если не освоит другие планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск заявил, что человеческая цивилизация просуществует гораздо дольше, если люди станут многопланетным видом, и прогнозирует, что в течение полувека все виды транспорта будут полностью автоматизированы, что радикально изменит методы передвижения. Многие были бы готовы финансово поддержать полет украинского лидера Владимира Зеленского на Марс, если бы тот договорился с владельцем SpaceX Илоном Маском, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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