Рябков сообщил о мониторинге публикаций будущих членов команды Трампа

Рябков заявил, что Москва мониторит заявления будущих чиновников команды Трампа

Tекст: Мария Иванова

Рябков заявил, что Россия внимательно мониторит все публикации и высказывания будущих чиновников, которые займут ответственные должности в администрации избранного президента США Дональда Трампа, пишет ТАСС. В частности, Рябков прокомментировал недавние заявления Кита Келлога, которому предстоит стать спецпосланником по Украине.

Рябков отметил, что Москва осведомлена о высказываниях Келлога о том, что Трамп может попытаться выполнить свое обещание остановить украинский конфликт до конца текущего года. Однако он подчеркнул, что такие сигналы не имеют официального характера.

По словам замминистра, для того чтобы что-то рассматривать предметно, необходимо соответствующее обращение от США.

Рябков также сообщил о подходе России к урегулированию ситуации на Украине. Он указал, что предложения России основаны на реалиях и отражают решимость защищать коренные интересы страны, включая безопасность.

«Они идут от жизни, от реалий, они отражают нашу непоколебимую решимость стоять на защите наших коренных интересов, включая интересы безопасности. Поэтому отклонения от этой линии у нас быть не может», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль езще не имел контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа по поводу возможного визита в Россию будущего спецпосланника по Украине Кита Келлога, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Кит Келлог, специальный представитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине и России, планирует визит в Киев в следующем месяце и готов рассмотреть поездку в Москву для мирных переговоров, как сообщил он сам.