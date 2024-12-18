Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.0 комментариев
Bloomberg сообщил о планах спецпосланника Трампа посетить Киев и Москву
Bloomberg: Спецпосланник Трампа посетит Киев и готов поехать в Москву для мирных переговоров
Специальный представитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине и России, Кит Келлог, планирует визит в Киев в следующем месяце, он также готов рассмотреть поездку в Москву для мирных переговоров, сообщает Bloomberg.
Кит Келлог планирует посетить Киев в следующем месяце, пишет Bloomberg. Он также намерен отправиться в Лондон, Париж и Рим, чтобы собрать информацию о ситуации.
Пока неясно, состоится ли визит Келлога в Москву, однако его готовность к поездке в российскую столицу после инаугурации Трампа 20 января может стать значительным шагом на фоне санкций против России, отмечает агентство.
В новой должности Келлогу потребуется объяснить мировым лидерам стратегию Трампа в отношении украинского конфликта. Трамп, в частности, обещал вооружить Украину, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.
В понедельник Трамп дал понять, что ожидает от президента Украины Владимира Зеленского готовности к территориальным уступкам ради мира. «Он должен быть готов заключить сделку, это все», – сказал Трамп в своем клубе Мар-а-Лаго в Флориде.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Трамп определил место в политике для Эрдогана и Зеленского.
Ранее дипломат Константин Долгов пояснил, что Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию из-за нелегитимности президента Украины.
Решение о переговорах должно приниматься Киевом, заявил, между тем, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.