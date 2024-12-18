Трамп определил место в политике для Эрдогана и Зеленского

Tекст: Дмитрий Бавырин

Дональд Трамп явно кайфует от своего промежуточного положения, когда он лицо все еще неофициальное – и может позволить себе говорить больше, чем глава государства, но уже обладает почти тем же доступом к информации, что и действующий президент. Брифинги правительства, отчеты Пентагона, доклады ЦРУ – всем этим уходящая администрация делится с приходящей, чтобы переход власти стал плавным.

Только в области внешней политики перемены всё равно могут стать резкими.

Из того, что Трамп наговорил на пресс-конференции во Флориде, для российской повестки представляют интерес два заявления – про Украину и про Сирию. Точнее, про Владимира Зеленского и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начнем с Эрдогана, которого избранный президент назвал «умным парнем и очень жестким». Трамп, по сути, стал первым значимым мировым лидером (пусть формально он еще не лидер), кто прямо заявил: за наступлением из Идлиба и перехватом власти в Дамаске стоит Турция.

«Они хотели этого много лет, и Эрдоган это получил. Это нормально, это еще один способ борьбы. Я знаю, те люди, которые вошли, контролируются Турцией… Турция будет держать ключи к Сирии»,

– сказал избранный президент США.

Трампу как будто всё равно, что происходит в Сирии. Это контрастирует с той суетой, в которую погрузились его однопартийцы – республиканцы. Ранее флагманская газета консерваторов Wall Street Journal утверждала, что Турция готовит полномасштабное наступление на сирийских курдов – союзников США в регионе. В связи с этим некоторые сенаторы уже призвали ввести против Анкары санкции.

Но как минимум до дня инаугурации 20 января проблема курдов – это не проблема Трампа. Он давний сторонник невмешательства в сирийский конфликт, а ссориться с Эрдоганом не хочет. Возможно, Трамп даже будет ему благодарен, если президент Турции полностью подавит курдов за ближайший месяц: всё это можно будет свалить на уходящую администрацию Джо Байдена, а для новой администрации – одной проблемой меньше.

Конфликт вокруг Украины увлекает Трампа гораздо сильнее – и это большая проблема уже для Владимира Зеленского. Его будущий президент США, в отличие от Эрдогана, обидеть совсем не боится – наоборот, нарочно пытается так сделать, как будто бы из мести за прошлые обиды. Их у Трампа к Зеленскому как минимум три: не помог с компроматом на семью Байдена, критиковал позицию Трампа по конфликту на Украине, участвовал в избирательной кампании Камалы Харрис в Пенсильвании.

На пресс-конференции Трампа все узнали, что он не приглашал Зеленского на свою инаугурацию. «Но он может приехать, если хочет», – как бы благодушно, а на самом деле издевательски добавил политик.

До того в Киеве уже успели нафантазировать появление особого «формата Нотр-Дам»: Зеленский, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон. «Формат» уже собирался в Париже (Макрон тогда упросил Трампа провести полчаса с Зеленским, хотя тот отказывался), а 20 января якобы соберется в Вашингтоне, где все порешает в пользу Украины.

Может и порешает, конечно. Но, видимо, без Зеленского, да и вряд ли в пользу Украины.

Трамп также дал понять, что намерен отозвать у Киева байденовское разрешение на удары дальнобойными американскими ракетами по территории РФ, которое считает «глупым».

Из этого, помимо прочего, следует, что до 20 января количество ударов дальнобойными американскими ракетами по территории РФ может резко возрасти. Люди, занимающие в Киеве место руководства, неоднократно давали повод усомниться в своей адекватности, так что могут решить «отгулять на полную катушку», пока Трамп не запретил.

У самого Трампа на Зеленского и Ко другие планы. «Он должен быть готов подписать соглашение (с Россией). Всё», – отрезал избранный президент, будто насчет Украины он для себя уже всё решил.

Это демонстративно пренебрежительное отношение разъедает украинский режим, как кислота. Если украинские элиты (включая военных) поймут, что Зеленский, во-первых, больше не пользуется покровительством США, во-вторых, не в состоянии обеспечить приток американских денег и других ресурсов, это побудит их заменить его на любого, кто пользуется и в состоянии. Поддержка США для Украины критична, поэтому отсутствие поддержки США для ее руководства фатально.

Другое дело, фатально ли это для украинского проекта как инструмента США по борьбе с Россией.

Бывший посол Вашингтона в Киеве Джон Хербст в эфире одной из украинских радиостанций выразил мнение, что Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, поэтому отложит вопрос вступления Украины в НАТО и готов решительно продвинуть формулу «компромисс в обмен на территорию» (то есть то, чего украинское руководство так боялось).

При этом, как указывает Хербст, часть будущей администрации считает, что «если Россия возьмет Украину под контроль, то для репутации Трампа это будет хуже, чем выход из Афганистана для Байдена». «Но есть и другие люди в его команде, которые совсем иное говорят и думают. И они очень громкие», – добавил он.

Мы этих людей, судя по всему, знаем: как минимум, это будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс и самый богатый человек мира Илон Маск. Не факт, что в Белом доме возобладает их позиция, но раньше считалось, будто такой позиции нет и быть не может.

Официальные представители Киева и Евросоюза неоднократно убеждали всех, что полный уход США с Украины в пользу России – немыслимый сценарий. Теперь, оказывается, мыслимый.

Впрочем, бывшие союзники Вашингтона в Афганистане такому сценарию не удивились бы: в их стране его уже отыграли. Курдам, кажется, тоже нужно готовиться к чему-то подобному (если еще не поздно). Украинцы далеко не первые и вряд ли последние из тех, кого американцы просто бросают на произвол судьбы, наскоро заштопывая раны и переключаясь на более перспективный проект.