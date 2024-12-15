Трамп решил взяться за Зеленского всерьез

Tекст: Дмитрий Бавырин

Дональд Трамп пинком вышибает Владимира Зеленского с обложки журнала Time 2022 года и занимает его место, глумливо пританцовывая. Таким видео сын избранного президента Дональд Трамп – младший поделился в социальных сетях. Очередное доказательство тому, что от смены власти в США Зеленского не ждет ничего хорошего.

Те источники, кто говорил, что Трамп и его окружение презирают главу украинского режима, похоже, не приукрашивали.

А вот то, что человеком 2024 года в журнале Time назван Трамп (в этом и смысл выложенного видео), его семьей переоценено. Каждый, кто побеждает на выборах президента США, становится в Time «человеком года», а если победил дважды, то дважды становится. Это отражение американоцентричной картины мира, на которую за пределами США ориентироваться не нужно.

Другое дело, что неожиданно интересным оказалось интервью, которое в Time взяли у избранного президента. Это тот редкий случай, когда для России и Украины оно интереснее, чем для Америки. Американцы для себя вообще ничего нового не почерпнут, а вот россияне и украинцы смогут.

Нашему конфликту оказалась посвящена чуть ли не половина разговора. Трамп был на привычном уровне самолюбив, поверхностен и невнятен, но больше обычного косноязычен. Его речь выглядела примерно так:

«Мы сядем за стол переговоров в ближайшее время. Надеюсь, скоро. Тогда я расскажу вам обо всем, что происходит. Сейчас происходит много полезного. Я рассматриваю два основных направления, так? У нас есть Россия и Украина, а также другие проблемы. Но, послушайте, когда в дело вмешивается Северная Корея, это добавляет еще один элемент, который сильно усложняет ситуацию. Я знаю Ким Чен Ына, мы очень хорошо ладим. Я, наверное, единственный, с кем он когда-либо по-настоящему общался. Если подумать, я действительно единственный, с кем он общался. Но там много серьезных осложняющих факторов. Однако мы сядем, и в конце каждого из этих дел, или обоих сразу, может быть, одновременно, я покажу вам, как хорошо я справился».

Этот (и подобный ему) поток сознания ценен тем, что в нем проступает трамповская искренность или «новая искренность», как ее еще называют. Это когда несешь по кочкам все, что думаешь, не взирая на корректность и возможный ущерб от своих слов. Но в ряде случаев важно не что говорит Трамп, а в каком контексте.

Прежде «спор славян между собою» никогда не занимал Трампа настолько сильно, теперь он на нем как будто зациклился. Даже когда его спрашивают о возможности войны США с Ираном, Трамп отвечает «все может быть» – и опять возвращается к Украине. В рамках ближневосточного блока вопросов такое повторяется дважды: рассуждения о том, давал ли премьер-министр Израиля Трампу гарантии о завершении боевых действий в секторе Газа, опять приводят Трампа в Восточную Европу.

То есть этот вопрос для него сейчас действительно в приоритете. В то же время избранный президент темнит и делает это так, что у Зеленского и Ко должно возникнуть нехорошее предчувствие: США бросят Украину на произвол судьбы.

В качестве ответа Трампа на вопрос, откажется ли он от поддержки Украины, чаще всего цитируют такую фразу: «Я хочу достичь соглашения, и единственный способ достичь соглашения – не отказываться». Но журналисту пришлось повторить этот вопрос четыре раза (причем дважды - в такой формулировке), чтобы добиться от Трампа чего-то, что можно трактовать как самоуспокоительное «нет». До этого Трамп трижды уходил от прямого ответа и напирал на то, что конфликт нужно как-то заканчивать.

Он дважды поднял тему ударов по России американскими ракетами, трижды назвал это ошибкой, два раза усугублением войны, один раз глупостью. Зеленский должен догадаться, что обвинение в глупости адресовано именно ему: официально это ведь он бьет ракетами по России, выклянчив разрешение у Байдена (который упирался почти год).

Этими словами Трамп отрезал себе один из путей отступления к «ястребам». Тот способ шантажа России и потакания Украине, который ты прилюдно назвал опасным и глупым, сложнее будет потом применять самому.

Поэтому складывается впечатление, будто Трамп для себя уже все решил. Возможно, не в деталях, но в целом решил, что скорее оставит Украину на произвол судьбы, чем одобрит стрельбу ракетами по России.

Более того, он уже начал отстаивать свое решение и засветил свой метод обороны от тех, кому оно не понравится. Это упор на гуманизм и человеколюбие: главное, мол, завершить кровопролитие, а остальное вторично.

В рамках одного смыслового абзаца Трамп трижды повторил «я не хочу, чтобы людей убивали». В рамках другого по два раза произнес «количество погибших ошеломляет» и «это безумие нужно прекратить».

Методы «прекращения безумия» по-прежнему в тумане, за исключением того, что Трамп заинтересован обрушить мировые цены на нефть. Идея подорвать таким образом экономику России ему нравится значительно больше, чем ракетные удары.

По словам Трампа, он не хочет рассказывать подробностей, чтобы не навредить возможной сделке. Но намекает, что миротворческий процесс уже вовсю идет («Сейчас происходит много полезного»).

При этом избранный президент США категорически отказался отвечать на вопрос о том, общался ли он с президентом РФ Владимиром Путиным после победы на выборах.

Отметим, что между вариантами «общался» и «не общался» имеется промежуточный - общался через посредников. Если гадать, кто мог бы быть посредником, есть два очевидных варианта: журналист Такер Карлсон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (ярый сторонник заморозки конфликта и «главный трампист Евросоюза»). Карлсон недавно прилетал в Москву для интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а Орбан в Москву звонил после личной встречи с Трампом.

Нежелание раскрывать «тайные пружины дипломатии», дабы не подставлять их под атаку «ястребов», одно из возможных объяснений тому, почему Трамп отказался отвечать на самый простой вопрос из тех, которые ему задали.

В сухом остатке имеем человека, который, во-первых,

не боится обидеть власти Украины пренебрежительно к ним настроен и уклоняется от темы дальнейшей поддержки Киева.

Во-вторых, категорически и открыто отвергает ракетные удары по России как метод.

В-третьих, заранее спорит с критиками условий мира, которые будут, как любит говорить Зеленский, «несправедливыми для Украины», ибо мир это, если по Трампу, самоценно и гуманно.

Где-то тут должен быть подвох - и он, разумеется, есть, даже если не брать в расчет желания Трампа обрушить цены на нефть (это он попытается сделать в любом случае, это дня него тоже самоценно).

Позднее уже другое издание - близкое к республиканцам The Wall Street Journal - опубликовало свой материал о вероятной политике Трампа на Украине, в целом подтверждая выводы об его отношении к Зеленскому, приглашению Киева в НАТО и конфликту как таковому. Однако Трамп якобы поддерживает отправку на Украину военного континента из стран Европы для того, чтобы впоследствии конфликт не возобновился.

Логика понятна, и очень похожа на прежнюю логику Трампа: нужно завершить военную часть конфликта, а дальше с Украиной пускай европейцы возятся. Однако европейцы теперь почти поголовно в НАТО, а отсутствие баз, контингента или военных учений стран НАТО на Украине - это неоднократно повторенное властями России условие завершения конфликта и базовая задача СВО.

Возможно, европейский контингент предусматривается как уступка Зеленскому, который чего-то такого недавно и просил (раз уж не берут в НАТО). Однако неприемлемость подобной уступки для России обнуляет весь миротворческий пафос Трампа.

Презрение к Зеленскому как человеку, из-за которого конфликт дошел до текущей стадии, это хорошо, но мало. Нужно более глубокое понимание первопричин противостояния, многие из которых относятся не к Украине, а к самим США. А этого понимания Дональд Трамп еще ни разу не продемонстрировал.