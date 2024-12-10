Германия поможет Зеленскому окончательно поссориться с Трампом

Tекст: Дмитрий Бавырин

Предвыборная борьба за пост канцлера Германии происходит сейчас вокруг Украины или непосредственно на Украине. Владимира Зеленского это радует: лидера партии ХСС и фаворита борьбы Фридриха Мерца он принял в Киеве как родного. Оно и понятно: после серии болезненных дипломатических неудач Зеленский как будто встретил родственную душу.

Мерц занял позицию «ястребов»: тех, кто требует перешагнуть через «красные линии» России, которые пока еще действующий канцлер Олаф Шольц отказывается перешагнуть.

Прежде всего это поставки Украине дальнобойных ракет Taurus без ограничений в их использовании для ударов по РФ. Такой шаг снимает для немцев еще одно табу – на отправку военнослужащих на Украину. Шольц из тех западных лидеров, кто не стал валять дурака и признал, что обслуживать эти ракеты могут только германские военнослужащие. Опция «отдать, отойти в сторону и не платить за последствия» у Германии отсутствует.

Сам Шольц с фотогеничным чемоданом в руках приезжал в Киев на прошлой неделе. Его позиция – продолжить поддержку деньгами и вооружениями, но в вопросе ракет и участия военных НАТО в конфликте проявил твердость. По сути, он и сделал этот вопрос главной темой предвыборной кампании, благо против передачи Украине ракет выступают более 60% немцев (за – менее 30%).

«Фридрих Мерц хочет предъявить России, которая является ядерной державой, ультиматум. В Бундестаге он открыто заявил: если президент России не сделает то, чего хочет Германия, через сутки немецкие крылатые ракеты будут запущены вглубь России, – напомнил канцлер на предвыборном мероприятии своей партии СДПГ. – Все, что я могу сказать, будьте осторожными: не играйте в русскую рулетку с безопасностью Германии».

При этом Шольц подчеркнул, что выбор за народом и что голосование по этому вопросу состоится 23 февраля, в день выборов в Бундестаг.

Когда речь идет о вопросах войны и мира, нужен не «непредсказуемый лидер», а «хладнокровная голова», добавил канцлер.

Стоит признать, что Шольц в крайне неблагоприятных для себя условиях (народ его, мягко говоря, не любит) «поймал волну» и предложил выбирать между войной и миром, где мир (хотя бы относительный) – это он, а война – это Мерц.

Такое противопоставление для него – палочка-выручалочка, потому что канцлерство Шольца совпало с «экономической лихорадкой» в Германии. Из-за нее немцы хотят его сменить, но менять Шольца на войну – это уже по-настоящему трудный выбор. Социологи свидетельствуют, что подавляющее большинство все-таки предпочитает мир, и на эскалацию конфликта не согласно. И хотя по рейтингам пока лидирует Мерц, Шольцу удалось сократить отрыв.

Пока не ясно, стал ли Мерц заложником своей «ястребиной линии» или обдумывает возможность маневра, для чего и приехал на Украину. Военную обстановку там он оценил как «сложную», а закрепление армии России как «надежное в некоторых местах». Однако Зеленский явно воспринимал гостя, как будущего канцлера Германии, как свою «отдушину» и новую надежду, которая поможет собрать обновленную коалицию «ястребов» против избранного президента США Дональда Трампа. Да, именно против Трампа.

С Трампом Зеленский виделся за сутки до приезда Мерца – в Париже, куда президент Франции Эммануэль Макрон пригласил их на новое открытие собора Парижской Богоматери после пожара и реставрации. Как утверждают источники нескольких американских СМИ, Трамп этой встречи не хотел, но Макрон его все-таки уговорил, и они уединились на полчаса втроем с Зеленским.

На основании уже не только «источников», но и собственных слов Зеленского, который рассказал о переговорах с Трампом на открытой части встречи с Мерцем, можно судить о текущей дипломатической тактике Киева.

Трамп хочет завершить конфликт или как минимум заморозить его путем переговоров Киева с Москвой – и хочет этого твердо. Зеленский, прежде вариант с «заморозкой» отвергавший, теперь заявляет, что на «заморозку» согласен, пытаясь убедить Трампа в том, что они союзники по этому вопросу.

Но есть нюанс: чтобы «заморозка» была надежной, Украину якобы нужно «укрепить», «достигнуть мира с позиции силы» (такую формулировку ранее использовал Трамп, теперь повторяет Зеленский). Это предполагает вливание в нее новых ресурсов – и финансовых, и военных, а также одну из двух (лучше обе) «программ-минимум»: либо Киев приглашают в НАТО, либо страны НАТО размещают на Украине военный контингент, чтобы «Россия не могла напасть снова».

К идее приглашения в НАТО Трамп остался так же холоден, как и его команда, с которой в Вашингтоне на эту тему ранее общался глава офиса и «правая рука» Зеленского – Андрей Ермак.

В свою очередь Макрон пытался одобрить у Трампа идею с отправкой воинского контингента на Украину. Француз ее в свое время первым предложил – и до сих пор не успокоился.

В западных и украинских интерпретациях этот контингент называют «миротворцами». Однако на присутствие именно миротворческого контингента должны согласиться все стороны конфликта. Россия на это не согласится, ее руководство неоднократно подчеркивало – никакого вступления в НАТО, никаких баз НАТО, никакого контингента НАТО у Украины не будет, это неотменяемая цель СВО.

Отношение Трампа к такой постановке вопроса не известно. Вероятно, он сказал что-то вроде «пока еще рано подобное обсуждать», но Зеленский все равно воодушевился, и теперь завлекает в эту орбиту Мерца.

Сам Мерц привез в Киев предложение создать некую «контактную группу», чтобы «координировать дальнейшую помощь Украине после инаугурации Трампа». Зеленский предложение поддержал, но, судя по всему, интерпретировал по-своему: как создание в Европе некого противовеса Трампу с его скепсисом.

Со слов Мерца и пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, участниками этой «контактной группы» должны стать Великобритания, Италия, Франция, Германия, Польша и Дания (крайне антироссийская и активно помогающая Украине страна). «Группа должна отработать нашу позицию в первую очередь политически: поговорить с США, потому что с января президентом будет Трамп», – сказал Никифоров.

Надо полагать, эта группа должна давить на Трампа в интересующих Зеленского вопросах и обсуждать с ним «заморозку» по схеме Киева – с наращиванием поддержки, и если не с приглашением в НАТО, то с отправкой на Украину миротворцев. А Германия в данном случае – это Германия во главе с Мерцем, но не с Шольцем, который против половины идей Зеленского.

Такой вот «хитрый план» для работы на ближайшие месяцы. Главная проблема для Украины, что безумия в Зеленском явно больше, чем хитрости. Он роет себе политическую могилу, куда может затянуть еще и Мерца, который, похоже, пока не понял, во что влип.

Немец пытался строить из себя «крутого парня», но не подписывался ни на приглашение Украины в НАТО, ни на отправку туда «миротворцев», благо такие идеи в ФРГ еще более непопулярны, чем передача ракет. Только вот Киев будет утверждать, что согласие на все это и присоединение к «контактной группе по восстановлению мира» – это, по сути, одно и то же. А Мерц сам такую «контактную группу» созвать предложил.

Паче чаянья Зеленский добьется того, что выбор между Мерцем как прямой войной с Россией и Шольцем как невмешательством («миром») станет для немцев еще более наглядным. Кроме того, данный маневр будет выглядеть так, будто Мерц перебежал дорогу Трампу с его мирными инициативами, а про Трампа известно, что человек он злопамятный и мстительный.

О мстительности Трампа Зеленский, поглощенный своей новой идеей и тактикой, кажется, вообще забыл – и усугубил свой конфликт с новой администрацией.

А именно: заявил, что еще раз обсудит идею приглашения в НАТО с уходящим президентом США Джо Байденом, потому что с Трампом это обсуждать «бессмысленно», ведь пока он не президент.

У Трампа это заметили (Илон Маск точно заметил) и оценили, вероятно, не только как хамство, но и как глупость. С Байденом тему НАТО обсуждать тем более бессмысленно, поскольку он «хромая утка» и за оставшееся до инаугурации Трампа время не в состоянии продавить приглашение Украины у несогласных с этим стран альянса, включая Германию. Даже если Мерц все-таки «за» (просто не признается) и действительно станет канцлером ФРГ, это произойдет на минимум пару месяцев позже того, как Трамп станет президентом США (правящие коалиции в ФРГ формируются небыстро).

В то же время глубокий личный конфликт с президентом США (кто бы им ни был) для главы Украины фатален.

Для современной украинской элиты хорошие отношения лидера с Белым домом – один из главных политических ресурсов и ключ доступа к ресурсам материальным. Если власть не обеспечена этим ресурсом, Зеленского съедят свои же и заменят на любого, кто вернет поддержку США.

У Мерца пока есть время подумать, лезть ли в политическую могилу вослед Зеленскому, но особо талантливым политиком он не был никогда (из-за чего, собственно, и оказался вытеснен из политики в эпоху Ангелы Меркель, проиграв ей внутрипартийную борьбу).

Вот и теперь: Мерц хотел примерить на себя роль «железного канцлера» Бисмарка, действующего с позиции твердости и силы, а у Зеленского ему отвели роль Гитлера, который испортил отношения Германии с США и послал военных на восточный фронт. Чем все это закончилось для немцев и для «бандеровцев» Мерцу, хочется верить, напоминать не нужно.