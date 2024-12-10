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    10 декабря 2024, 18:00 • В мире

    Германия поможет Зеленскому окончательно поссориться с Трампом

    Германия поможет Зеленскому окончательно поссориться с Трампом
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Киев углубил конфликт с будущим президентом США Дональдом Трампом. Для Владимира Зеленского это большая ошибка, но он воодушевлен возможностью перетянуть на свою сторону Германию после смены там канцлера на главу ХДС Фридриха Мерца. Мерц хочет проводить в отношении России «жесткую линию» – и с мыслями об этом приехал в Киев. А зря.

    Предвыборная борьба за пост канцлера Германии происходит сейчас вокруг Украины или непосредственно на Украине. Владимира Зеленского это радует: лидера партии ХСС и фаворита борьбы Фридриха Мерца он принял в Киеве как родного. Оно и понятно: после серии болезненных дипломатических неудач Зеленский как будто встретил родственную душу.

    Мерц занял позицию «ястребов»: тех, кто требует перешагнуть через «красные линии» России, которые пока еще действующий канцлер Олаф Шольц отказывается перешагнуть.

    Прежде всего это поставки Украине дальнобойных ракет Taurus без ограничений в их использовании для ударов по РФ. Такой шаг снимает для немцев еще одно табу – на отправку военнослужащих на Украину. Шольц из тех западных лидеров, кто не стал валять дурака и признал, что обслуживать эти ракеты могут только германские военнослужащие. Опция «отдать, отойти в сторону и не платить за последствия» у Германии отсутствует.

    Сам Шольц с фотогеничным чемоданом в руках приезжал в Киев на прошлой неделе. Его позиция – продолжить поддержку деньгами и вооружениями, но в вопросе ракет и участия военных НАТО в конфликте проявил твердость. По сути, он и сделал этот вопрос главной темой предвыборной кампании, благо против передачи Украине ракет выступают более 60% немцев (за – менее 30%). 

    «Фридрих Мерц хочет предъявить России, которая является ядерной державой, ультиматум. В Бундестаге он открыто заявил: если президент России не сделает то, чего хочет Германия, через сутки немецкие крылатые ракеты будут запущены вглубь России, – напомнил канцлер на предвыборном мероприятии своей партии СДПГ. – Все, что я могу сказать, будьте осторожными: не играйте в русскую рулетку с безопасностью Германии».

    При этом Шольц подчеркнул, что выбор за народом и что голосование по этому вопросу состоится 23 февраля, в день выборов в Бундестаг.

    Когда речь идет о вопросах войны и мира, нужен не «непредсказуемый лидер», а «хладнокровная голова», добавил канцлер.

    Стоит признать, что Шольц в крайне неблагоприятных для себя условиях (народ его, мягко говоря, не любит) «поймал волну» и предложил выбирать между войной и миром, где мир (хотя бы относительный) – это он, а война – это Мерц.

    Такое противопоставление для него – палочка-выручалочка, потому что канцлерство Шольца совпало с «экономической лихорадкой» в Германии. Из-за нее немцы хотят его сменить, но менять Шольца на войну – это уже по-настоящему трудный выбор. Социологи свидетельствуют, что подавляющее большинство все-таки предпочитает мир, и на эскалацию конфликта не согласно. И хотя по рейтингам пока лидирует Мерц, Шольцу удалось сократить отрыв.

    Пока не ясно, стал ли Мерц заложником своей «ястребиной линии» или обдумывает возможность маневра, для чего и приехал на Украину. Военную обстановку там он оценил как «сложную», а закрепление армии России как «надежное в некоторых местах». Однако Зеленский явно воспринимал гостя, как будущего канцлера Германии, как свою «отдушину» и новую надежду, которая поможет собрать обновленную коалицию «ястребов» против избранного президента США Дональда Трампа. Да, именно против Трампа.

    С Трампом Зеленский виделся за сутки до приезда Мерца – в Париже, куда президент Франции Эммануэль Макрон пригласил их на новое открытие собора Парижской Богоматери после пожара и реставрации. Как утверждают источники нескольких американских СМИ, Трамп этой встречи не хотел, но Макрон его все-таки уговорил, и они уединились на полчаса втроем с Зеленским.

    На основании уже не только «источников», но и собственных слов Зеленского, который рассказал о переговорах с Трампом на открытой части встречи с Мерцем, можно судить о текущей дипломатической тактике Киева.       

    Трамп хочет завершить конфликт или как минимум заморозить его путем переговоров Киева с Москвой – и хочет этого твердо. Зеленский, прежде вариант с «заморозкой» отвергавший, теперь заявляет, что на «заморозку» согласен, пытаясь убедить Трампа в том, что они союзники по этому вопросу.

    Но есть нюанс: чтобы «заморозка» была надежной, Украину якобы нужно «укрепить», «достигнуть мира с позиции силы» (такую формулировку ранее использовал Трамп, теперь повторяет Зеленский). Это предполагает вливание в нее новых ресурсов – и финансовых, и военных, а также одну из двух (лучше обе) «программ-минимум»: либо Киев приглашают в НАТО, либо страны НАТО размещают на Украине военный контингент, чтобы «Россия не могла напасть снова».

    К идее приглашения в НАТО Трамп остался так же холоден, как и его команда, с которой в Вашингтоне на эту тему ранее общался глава офиса и «правая рука» Зеленского – Андрей Ермак.

    В свою очередь Макрон пытался одобрить у Трампа идею с отправкой воинского контингента на Украину. Француз ее в свое время первым предложил – и до сих пор не успокоился.

    В западных и украинских интерпретациях этот контингент называют «миротворцами». Однако на присутствие именно миротворческого контингента должны согласиться все стороны конфликта. Россия на это не согласится, ее руководство неоднократно подчеркивало – никакого вступления в НАТО, никаких баз НАТО, никакого контингента НАТО у Украины не будет, это неотменяемая цель СВО.

    Отношение Трампа к такой постановке вопроса не известно. Вероятно, он сказал что-то вроде «пока еще рано подобное обсуждать», но Зеленский все равно воодушевился, и теперь завлекает в эту орбиту Мерца.

    Сам Мерц привез в Киев предложение создать некую «контактную группу», чтобы «координировать дальнейшую помощь Украине после инаугурации Трампа». Зеленский предложение поддержал, но, судя по всему, интерпретировал по-своему: как создание в Европе некого противовеса Трампу с его скепсисом.     

    Со слов Мерца и пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, участниками этой «контактной группы» должны стать Великобритания, Италия, Франция, Германия, Польша и Дания (крайне антироссийская и активно помогающая Украине страна). «Группа должна отработать нашу позицию в первую очередь политически: поговорить с США, потому что с января президентом будет Трамп», – сказал Никифоров.

    Надо полагать, эта группа должна давить на Трампа в интересующих Зеленского вопросах и обсуждать с ним «заморозку» по схеме Киева – с наращиванием поддержки, и если не с приглашением в НАТО, то с отправкой на Украину миротворцев. А Германия в данном случае – это Германия во главе с Мерцем, но не с Шольцем, который против половины идей Зеленского.

    Такой вот «хитрый план» для работы на ближайшие месяцы. Главная проблема для Украины, что безумия в Зеленском явно больше, чем хитрости. Он роет себе политическую могилу, куда может затянуть еще и Мерца, который, похоже, пока не понял, во что влип.

    Немец пытался строить из себя «крутого парня», но не подписывался ни на приглашение Украины в НАТО, ни на отправку туда «миротворцев», благо такие идеи в ФРГ еще более непопулярны, чем передача ракет. Только вот Киев будет утверждать, что согласие на все это и присоединение к «контактной группе по восстановлению мира» – это, по сути, одно и то же. А Мерц сам такую «контактную группу» созвать предложил.

    Паче чаянья Зеленский добьется того, что выбор между Мерцем как прямой войной с Россией и Шольцем как невмешательством («миром») станет для немцев еще более наглядным. Кроме того, данный маневр будет выглядеть так, будто Мерц перебежал дорогу Трампу с его мирными инициативами, а про Трампа известно, что человек он злопамятный и мстительный.

    О мстительности Трампа Зеленский, поглощенный своей новой идеей и тактикой, кажется, вообще забыл – и усугубил свой конфликт с новой администрацией.

    А именно: заявил, что еще раз обсудит идею приглашения в НАТО с уходящим президентом США Джо Байденом, потому что с Трампом это обсуждать «бессмысленно», ведь пока он не президент.

    У Трампа это заметили (Илон Маск точно заметил) и оценили, вероятно, не только как хамство, но и как глупость. С Байденом тему НАТО обсуждать тем более бессмысленно, поскольку он «хромая утка» и за оставшееся до инаугурации Трампа время не в состоянии продавить приглашение Украины у несогласных с этим стран альянса, включая Германию. Даже если Мерц все-таки «за» (просто не признается) и действительно станет канцлером ФРГ, это произойдет на минимум пару месяцев позже того, как Трамп станет президентом США (правящие коалиции в ФРГ формируются небыстро).

    В то же время глубокий личный конфликт с президентом США (кто бы им ни был) для главы Украины фатален.

    Для современной украинской элиты хорошие отношения лидера с Белым домом – один из главных политических ресурсов и ключ доступа к ресурсам материальным. Если власть не обеспечена этим ресурсом, Зеленского съедят свои же и заменят на любого, кто вернет поддержку США.

    У Мерца пока есть время подумать, лезть ли в политическую могилу вослед Зеленскому, но особо талантливым политиком он не был никогда (из-за чего, собственно, и оказался вытеснен из политики в эпоху Ангелы Меркель, проиграв ей внутрипартийную борьбу).

    Вот и теперь: Мерц хотел примерить на себя роль «железного канцлера» Бисмарка, действующего с позиции твердости и силы, а у Зеленского ему отвели роль Гитлера, который испортил отношения Германии с США и послал военных на восточный фронт. Чем все это закончилось для немцев и для «бандеровцев» Мерцу, хочется верить, напоминать не нужно.   

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