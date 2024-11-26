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    26 ноября 2024, 23:00 • В мире

    Шольц показал неожиданный талант политика

    Шольц показал неожиданный талант политика
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Этого не должно было случиться, но это случилось: действующий канцлер Германии Олаф Шольц вновь выдвинут своей партией на должность канцлера. Главный пост он все равно потеряет, но останется важной фигурой в политике, от которой будет зависеть поддержка Берлином Украины и переход войны с Россией на еще более опасную стадию.

    Внутренняя политика Германии скучна и предсказуема в сравнении с любой другой крупной западной страной на пространстве от США до Польши. Сюрпризом стало то, что действующий (пока еще) канцлер Олаф Шольц вдруг обернулся более талантливым политиком, чем принято считать (если, конечно, понимать политику, исходя из самых распространенных определений – как «искусство возможного» и как науку по обретению и сохранению власти).

    Шольц далеко не гений. В лучшем для него случае – хорошист. Тем не менее речь идет о человеке, чей предсказанный путь – быть изгнанным из власти с позором и стать «козлом отпущения» за многочисленные немецкие проблемы. Вместо этого он сохранит пусть не место канцлера, но значимый кусок власти и личное влияние на мировые дела.

    Рецессия, инфляция, деиндустриализация, энергетический кризис, падение уровня жизни немцев и авторитета Берлина на международной арене – вопреки всему этому Шольц не разделит участь мировых лидеров, которые потонули с тех пор, как решили бросить России военно-политический вызов. Это лидеры таких стран, как США, Британия, Япония, Италия, Польша, Нидерланды.

    Из тех, кто начинал, на плаву остались только глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и (строго до осенних выборов) премьер Канады Джастин Трюдо.

    Шольц не во второй, но и не в первой группе: в 2025 году он пойдет на понижение, став вице-канцлером и, весьма вероятно, главой МИД. Об этом можно говорить вполне уверенно, поскольку немецкая политика все-таки остается скучной и предсказуемой.

    Выборы, которые пройдут 23 февраля 2025 года, выиграет блок ХДС-ХСС, который когда-то возглавляла Ангела Меркель, а канцлером станет нынешний лидер христианских демократов Фридрих Мерц. Но для формирования правительства ему придется позвать в коалицию младшего партнера в лице пока что правящей СДПГ Шольца, а младшему партнеру в таких случаях обычно передают МИД.

    Других вариантов не просматривается. «Зеленые» и либералы, входящие в уходящую коалицию, идут к историческому поражению на выборах. Несистемные партии «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт», наоборот, идут к рекордным для себя результатам, но в коалицию Мерц их не возьмет ни под каким соусом. Остается СДПГ, рычаги управления которой Шольц сохранил за собой.

    Его личная победа в том, что он вовремя задвинул в сторону конкурентов в борьбе за власть внутри партии, в первую очередь министра обороны Бориса Писториуса, который, если верить соцопросам, остается самым популярным политиком страны – он популярнее и Шольца, и даже Мерца. Как именно у Шольца это получилось – загадка. Возможно, Писториусу лишняя ответственность не нужна, а хорошие отношения с Шольцем, напротив, дороги, но он взял самоотвод, несмотря на логичность его повышения и серьезную оппозицию канцлеру в рядах СДПГ.

    Более того, теперь Шольц даже сможет навязать Мерцу некоторую борьбу, поскольку главная линия разлома между ними значительна – начинать войну Германии с Россией или не начинать. То есть поставлять ли Киеву дальнобойные ракеты «Таурус» с разрешением бить по любой точке РФ или все-таки не рисковать и поберечься, благо военные конфликты с Россией вызывают в немецкой памяти довольно пугающие картины.

    Мерц в начале ноября пообещал поставлять и разрешать, откровенно угрожая Москве. Склонность к тому, чтобы не вовремя ляпнуть глупость, годами удерживала вероятного будущего канцлера на обочине немецкой политики. Вот и теперь: вскоре после угроз Мерца в Москве выложили на стол козырь в виде «Орешника», а

    европейская пресса любезно подсчитала, что время подлета российской ракеты до Берлина составит 11 минут.

    Шольц, нужно отдать ему должное, по вопросу «Таурусов» и принципиален, и последователен. Он даже не скрывает того, о чем в Вашингтоне, Лондоне и Париже любят сохранять недосказанность: чтобы задавать таким ракетам цели, нужны немецкие специалисты, то есть прямое вовлечение национальной армии в конфликт с Россией. Такое, как предупреждали в Москве, без ответа не останется.

    Надо думать, в том числе и поэтому германские социологи выдают расклад, разгромный для позиции Мерца: 27% против 61% у тех, кто разделяет позицию канцлера – ракет Украине не давать и на подобном уровне в конфликт не втягиваться.

    Это делает «Таурусы» перспективной темой для предвыборной агитации Шольца, если поставить вопрос ребром: пускай он и канцлер-неудачник, при котором все стало гораздо хуже, до самого худшего – войны с Россией – он все-таки ситуацию не довел, тогда как Мерц угрожает довести.

    Есть ощущение, что Мерц на самом деле и сам не рвется на восточный фронт, а СДПГ в его коалиции и Шольц во главе МИД станут для Берлина при новом канцлере удобной отговоркой для того, чтобы ничего в ракетном вопросе не менять, не эскалировать и просто ждать у моря погоды.  

    Понятно, что суверенитет ФРГ хранится в письменном столе президента США. Но пока Шольцу все-таки хватило таланта не втягиваться в ракетную авантюру Вашингтона, Лондона и Парижа, а ведь от него давно никаких талантов не ждут. Он показал мало для политика, который начинал свою карьеру с критики расширения НАТО и американской военщины, но по меркам зависимой немецкой элиты кое-что смог.

    Шольцевский вариант дальнейших действий немецкой экономике тоже не слишком понравится. Тактика в том, чтобы продолжать спонсировать Киев, то есть откупаться от участия в «коалиции отвязных» деньгами. А денег в бюджете Германии на это прям вот совсем нет, на что Шольцу указывал бывший министр финансов и лидер либералов Кристиан Линднер.

    Он почему-то считал, что бить по России «Таурусами» выйдет дешевле, но канцлер решил, что лучше занимать, чем воевать, что и стало причиной распада коалиции и того, что выборы пройдут в феврале, а не осенью.

    Единственный путь к решению немецких проблем с экономикой – это отказ от подобной благотворительности и переход к прагматизму, который в случае ФРГ подразумевает попытки восстановить отношения с Россией. Но этого от грядущих выборов точно не стоит ждать. Пока еще немецкая элита слишком сильна, чтоб не уступать власть «Альтернативе для Германии» и партии Вагенкнехт, в программе которых все это есть.

    Союз этих двух сил между собой тоже кажется невероятным, так как во многих других вопросах они выступают антагонистами, а для части довольно «красных» рядов Вагенкнехт «альтернативщики» попросту «фашисты».

    Так что канцлером станет Мерц, а по правую руку от него сядет осторожный и на удивление живучий Шольц. Все будет идти, как шло до этого: без мудрости и воли, но и без перегибов.

    Пространство возможностей для дальнейшей политики Берлина определится без его участия, будь то переговоры Москвы с администрацией Дональда Трампа или боевые действия на территории конфликта. Иного для современной Германии и не подразумевалось. Для иного суверенитет надо иметь.

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