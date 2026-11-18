Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?7 комментариев
Президент Польши тайно подарил Трампу янтарное кресло
TVN24: Трамп получил янтарное кресло в подарок от президента Польши Навроцкого
Президент США Дональд Трамп получил в подарок от польского лидера Кароля Навроцкого богато украшенное янтарное кресло, информацию о котором скрывали несколько месяцев.
Глава американского государства получил презент в июне во время визита польского лидера в Соединенные Штаты, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TVN24.
«Информацию о кресле держали в строгой тайне. Она появилась, когда по канцелярии президента начала гулять фотография подарка», – рассказали источники телеканала.
Автором изделия с американской символикой стал мастер Люциан Мырта. При этом чиновники и создатель кресла не раскрывают стоимость работы. Ранее глава президентского Бюро международной политики Марчин Пшидач заявлял о намерении передать американскому лидеру государственный и личный презенты, однако изначально сообщалось лишь о вручении мраморной таблички. По словам Пшидача, подарок произвел на политика большое впечатление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Бельгии объяснили вручение золотого перстня с бриллиантами американскому лидеру.
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