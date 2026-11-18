Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?11 комментариев
Оппозиционного депутата парламента Армении выгнали за перепалку со спикером
Спикер парламента Армении Рубен Рубинян и депутат от оппозиционной фракции «Сильная Армения» Эдгар Казарян вступили в словесную перепалку, в результате которой депутата выдворили из зала.
Инцидент транслировался на официальном YouTube-канале парламента, передает ТАСС. «Господин Казарян, серьезно говорю: еще одна реплика с места – и вы выйдете отсюда. Выйдите из зала, господин Казарян. Покиньте зал, я применяю предусмотренную регламентом санкцию: вы должны покинуть зал до конца дня. Покиньте зал. Сотрудников службы безопасности приглашаю для того, чтобы они вывели Казаряна из зала», – заявил Рубинян.
После этого в зал вошли сотрудники службы безопасности. Оппозиционные депутаты пытались помешать им увести Казаряна. Покидая зал, депутат назвал спикера трусом.
В ответ Рубинян выкрикнул: «Сам ты трус, и иди отсюда. Быстро убирайся. Давай! Выходи! Давай».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в парламенте Армении произошла массовая драка с бросанием кресел между представителями оппозиции и депутатами от правящей партии «Гражданский договор».
В начале октября в парламенте произошла потасовка после слов депутата Эдгара Казаряна о растрате государственных средств.