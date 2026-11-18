Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент транслировался на официальном YouTube-канале парламента, передает ТАСС. «Господин Казарян, серьезно говорю: еще одна реплика с места – и вы выйдете отсюда. Выйдите из зала, господин Казарян. Покиньте зал, я применяю предусмотренную регламентом санкцию: вы должны покинуть зал до конца дня. Покиньте зал. Сотрудников службы безопасности приглашаю для того, чтобы они вывели Казаряна из зала», – заявил Рубинян.

После этого в зал вошли сотрудники службы безопасности. Оппозиционные депутаты пытались помешать им увести Казаряна. Покидая зал, депутат назвал спикера трусом.

В ответ Рубинян выкрикнул: «Сам ты трус, и иди отсюда. Быстро убирайся. Давай! Выходи! Давай».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в парламенте Армении произошла массовая драка с бросанием кресел между представителями оппозиции и депутатами от правящей партии «Гражданский договор».

В начале октября в парламенте произошла потасовка после слов депутата Эдгара Казаряна о растрате государственных средств.