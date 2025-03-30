Юрист рассказал о новых противопожарных правилах в России с сентября

Новый противопожарный режим в России ограничил с сентября костры и сжигание мусора на частных участках

Tекст: Денис Тельманов

Обновленный противопожарный режим в России, сообщает РИА «Новости», будет введен с 1 сентября и направлен на регулирование использования открытого огня в населенных пунктах.

Юрист и руководитель центра правопорядка в Москве Александр Хаминский подчеркнул, что теперь запрещено использовать открытый огонь для приготовления пищи и сжигания мусора на территориях населенных пунктов, вне специально оборудованных мест.

Новые правила, по словам Хаминского, также нацелены на борьбу с сорной растительностью, представляющей опасность для распространения пожаров. Населенные пункты, расположенные рядом с участками, заросшими травой, считаются подверженными угрозе природных пожаров.

Кроме того, ужесточаются правила, касающиеся курения. Запрет будет распространяться на места погрузочно-разгрузочных работ с противопожарными материалами. Хаминский также отметил изменения в порядке эвакуации при пожарах: запрещается использование лифтовых холлов для торговых объектов и хранения горючих материалов.

Особое внимание уделено сохранению видимости планов эвакуации. Ранее некоторые предприятия общественного питания пренебрегали этим правилом, что, по словам Хаминского, больше невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нарушение правил пожарной безопасности при сжигании мусора на дачах может привести к большим штрафам. Также сообщалось, что за нарушение правил пожарной безопасности при жарке шашлыков на дачах штрафы могут достигать 30 тыс. рублей, согласно мнению депутата Госдумы Никиты Чаплина.