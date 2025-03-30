  • Новость часаХАМАС согласился на предложение о прекращении огня в Газе
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    Как Франция наводит украинские удары
    Медведев назвал ложью слова генсека ООН о легитимности Зеленского
    Эксперт рассказал о значении освобождения Щербаков и взятия под контроль Веселовки
    Подполье: В ресторане в Днепропетровске ликвидировали десять офицеров НАТО
    Минобороны: ВСУ нарастили число атак на энергоинфраструктуру России
    Украина запросила у США пересмотр условий экономической сделки
    МВФ спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине
    ВСУ изменили тактику атак на Белгородскую область
    В Севастополе нашли незаконные камеры у военных объектов
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

    4 комментария
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    15 комментариев
    30 марта 2025, 03:41 • Новости дня

    Юрист рассказал о новых противопожарных правилах в России с сентября

    Новый противопожарный режим в России ограничил с сентября костры и сжигание мусора на частных участках

    Tекст: Денис Тельманов

    Обновленные противопожарные правила начнут действовать с 1 сентября, ограничивая разведение костров и сжигание мусора в городских парках и частных владениях.

    Обновленный противопожарный режим в России, сообщает РИА «Новости», будет введен с 1 сентября и направлен на регулирование использования открытого огня в населенных пунктах.

    Юрист и руководитель центра правопорядка в Москве Александр Хаминский подчеркнул, что теперь запрещено использовать открытый огонь для приготовления пищи и сжигания мусора на территориях населенных пунктов, вне специально оборудованных мест.

    Новые правила, по словам Хаминского, также нацелены на борьбу с сорной растительностью, представляющей опасность для распространения пожаров. Населенные пункты, расположенные рядом с участками, заросшими травой, считаются подверженными угрозе природных пожаров.

    Кроме того, ужесточаются правила, касающиеся курения. Запрет будет распространяться на места погрузочно-разгрузочных работ с противопожарными материалами. Хаминский также отметил изменения в порядке эвакуации при пожарах: запрещается использование лифтовых холлов для торговых объектов и хранения горючих материалов.

    Особое внимание уделено сохранению видимости планов эвакуации. Ранее некоторые предприятия общественного питания пренебрегали этим правилом, что, по словам Хаминского, больше невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нарушение правил пожарной безопасности при сжигании мусора на дачах может привести к большим штрафам. Также сообщалось, что за нарушение правил пожарной безопасности при жарке шашлыков на дачах штрафы могут достигать 30 тыс. рублей, согласно мнению депутата Госдумы Никиты Чаплина.

    28 марта 2025, 11:53 • Новости дня
    ВСУ нанесли двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа»
    ВСУ нанесли двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в пятницу около 10.20 по московскому времени ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов HIMARS.

    В результате атаки произошло сильное возгорание, и объект энергетической инфраструктуры фактически был уничтожен.

    Кроме того, российская противовоздушная оборона в Саратовской области сбила и перехватила 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа.

    Целью беспилотников была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

    Кроме того, 27 марта в Белгородской области произошел прицельный артиллерийский обстрел объекта филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Это привело к отключению электроснабжения в Шебекинском районе, что повлияло на обеспечение электричеством местных потребителей.

    Ранее украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму.

    В Кремле сообщали, что киевский режим предпринимал попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет, а Минобороны заявляло о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается соблюдать достигнутые в Эр-Рияде договоренности.

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    28 марта 2025, 19:36 • Новости дня
    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона

    Захарова заявила о причастности Франции и Британии к удару ВСУ по ГИС «Суджа»

    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что удар Вооруженных сил Украины по газоизмерительной станции «Суджа» был осуществлен с использованием французских спутниковых систем и британской поддержки.

    Согласно заявлению Захаровой, опубликованному на сайте МИД, есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские системы, а ввод координат и запуск проводили британские специалисты.

    Захарова отметила, что команда была дана из Лондона. По ее словам, неделей ранее, 21 марта, этот объект уже подвергался террористической атаке, когда киевский режим приказал своим боевикам взорвать его при отступлении из Курской области.

    Теперь, после последнего ракетного обстрела, станция «Суджа» практически уничтожена.

    Напомним, украинские Вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия может не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает.

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    29 марта 2025, 14:42 • Видео
    Дозачистка всего русского в Эстонии

    Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллинне.

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    28 марта 2025, 20:52 • Новости дня
    Стало известно о приказе ВСУ вклиниться в Курскую и Белгородскую области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинским войскам было дано распоряжение взять под контроль территории в Курской области, сообщили в группировке «Север».

    Источник в группировке «Север» отметил, что этот приказ был отдан киевским командованием еще до начала переговоров, передает РИА «Новости».

    «ВСУ пытаются вклиниться в нашу оборону на различных участках фронта в Курской и Белгородской областях», – сказал собеседник агентства. По его словам, можно предположить, что украинские силы действительно пытаются это сделать, но все их попытки пока не привели к результату.

    Собеседник агентства подчеркнул, что попытки украинских войск были замечены через анализ радиоэфира, допросы пленных и поведение противника.

    Ранее в Курской области на северной окраине Гуево бойцы 22-го мотострелкового полка ликвидировали украинских десантников и уничтожили бронетехнику, включая американскую MaxxPro. Российские войска сломали сопротивление противника в Суджанском приграничье, установив контроль над селом Гоголевка.

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    28 марта 2025, 14:56 • Новости дня
    Песков: Власти Украины утратили контроль над армией

    Песков: Власти Украины утратили контроль над армией и внутренними процессами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти утратили контроль над процессами в стране, а националистические и нацистские организации активно внедряются в различные структуры Украины.

    Все это ведет к необходимости внешнего управления, заявил Песков, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины демонстрируют полное игнорирование приказов руководства страны. По словам Пескова, ВСУ продолжают наносить удары по российским энергетическим объектам, несмотря на команды Киева отказаться от таких действий.

    Ранее Министерство иностранных дел России обвинило киевский режим в потере воли к мирному урегулированию конфликта, подчеркнув, что режим Зеленского «потерял связь с реальностью и стремится нанести поражение России» через агрессивные действия.

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    29 марта 2025, 06:56 • Новости дня
    ВСУ потеряли больше тысячи военных за сутки

    Минобороны России сообщило о массовой гибели боевиков ВСУ за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки в результате активных действий различных российских группировок войск, включая «Центр», «Север», «Запад», «Днепр» и «Восток», потери Вооруженных сил Украины составили более 1 тыс. человек, а также значительное количество техники и складов боеприпасов.

    Потери Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки составили более 520 военных в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщил, что подразделения улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и полка ВСУ в районах Новосергеевки, Котлино, Красноармейска, Петровского и Новоалександровки.

    Кроме потерь в личном составе, украинские войска также потеряли два танка, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 105-миллиметровую гаубицу М101.

    В то же время, группировка войск «Север» уничтожила до 60 военных ВСУ на белгородском направлении, также уничтожив боевую бронетехнику и артиллерию. Группировка «Запад» нанесла ущерб до 230 военным, 23 пунктам управления беспилотной авиацией и полевому складу боеприпасов.

    Группировка «Днепр» за сутки уничтожила более 85 военнослужащих ВСУ, в то время как группировка «Восток» нанесла потери до 120 военных и склад боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» освободили Красное Первое в Харьковской области и Мирное в Донецкой народной республике (ДНР) .

    Всего российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР, Курской, Харьковской и Запорожской областях, в том числе Гоголевку в Курской области.

    В последние сутки группировка «Север» поразила украинские подразделения в нескольких населенных пунктах на Белгородском направлении.

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    28 марта 2025, 17:38 • Новости дня
    Суд вернул Долиной потерянную из-за мошенников квартиру
    Суд вернул Долиной потерянную из-за мошенников квартиру
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Хамовнический суд Москвы постановил вернуть певице Ларисе Долиной квартиру, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников.

    Суд удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной против Полины Лурье, аннулировав сделки по отчуждению недвижимости, передает ТАСС.

    Судья признал право собственности на спорное имущество за Ларисой Долиной и отказал в удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении певицы.

    Напомним, Долина стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, было возбуждено уголовное дело. В понедельник суд продлил арест фигурантам дела о мошенничестве в отношении Долиной.

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    28 марта 2025, 17:54 • Новости дня
    МАК завершил расследование катастрофы «Суперджета» в Шереметьеве
    МАК завершил расследование катастрофы «Суперджета» в Шереметьеве
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование авиакатастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», произошедшей 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево. Причиной происшествия названы действия экипажа, однако разработчику самолета рекомендовано рассмотреть внесение ряда изменений в конструкцию воздушного судна.

    В МАК отметили, что целью расследования было предотвращение будущих авиационных происшествий, а не установление вины. В ходе работы над случаем были изучены все известные обстоятельства происшествия в сотрудничестве с Германией, США и Францией, а также проведены дополнительные исследования, сообщается на сайте МАК.

    В отчете по результатам расследования говорится, что причиной авиационного происшествия явились некоординированные управляющие действия командира воздушного судна на этапе выравнивания при посадке и при повторных отделениях самолета от ВПП («козлении»).

    «Указанные управляющие действия привели к трем "грубым" приземлениям самолета, вследствие чего при втором и третьем приземлениях величина поглощенной энергии значительно превышала максимальные значения, для которых проводилась оценка прочности конструкции при сертификации типа воздушного судна, что привело к разрушению силовых элементов планера, топливных баков с разлитием топлива и возникновению пожара», – сообщает МАК.

    Расследование установило, что, согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти 40 из 41 погибшего явилось воздействие открытого пламени, сопровождающееся ожогам верхних дыхательных путей. «Пожар возник после третьего приземления ВС на ВПП из-за разрушения крыльевых топливных баков и разлива топлива. Разлив топлива происходил как из-за разрушений в местах крепления гидроцилиндров выпуска/уборки шасси, так и в других частях крыла», – говорится в отчете.

    В заключение отчета МАК дал рекомендации эксплуатантам самолета увеличить объем тренажерной подготовки пилотов, а разработчику самолета «cовместно с сертифицирующими организациями рассмотреть целесообразность внесения изменений в конструкцию шасси и/или введения эквивалентных мер для снижения риска возникновения течи топлива при разрушении основных опор шасси».

    Напомним, 5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. В результате погиб 41 человек, большинство отравились продуктами горения.

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    28 марта 2025, 18:25 • Новости дня
    Россия выразила демарш Канаде из-за слов посла о блокаде Ленинграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы канадского посольства в Москве Брайан Эбель вызван в МИД России из-за русофобских комментариев канадского посла после церемонии на Пискаревском кладбище.

    Причиной стали русофобские комментарии посла Канады в России Сары Тейлор после возложения цветов на Пискаревском кладбище в Петербурге, сообщается на сайте МИД.

    В российском дипломатическом ведомстве было подчеркнуто, что дипломату сделан демарш в связи с неприемлемыми высказываниями. В частности, подчеркивается, что в комментариях была допущена недопустимая увязка блокады Ленинграда с «пактом Молотова-Риббентропа» и Ялтинской конференцией.

    В российском МИДе потребовали от канадской стороны разъяснений и выразили недовольство сложившейся ситуацией. Ведомство также напомнило о важности уважительного отношения к историческим фактам и событиям, которые крайне чувствительны для России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что посол Канады в России Сара Тейлор посетила монумент «Родина-мать» в Санкт-Петербурге, но сделала из этого «издевательский перформанс» в соцсетях, опубликовав возмутительный пост.

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    29 марта 2025, 16:38 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на клип Билли Айлиш под песню российских исполнителей

    Блогеры отреагировали на клип Билли Айлиш под песню «Гламур» российских исполнителей

    Блогеры отреагировали на клип Билли Айлиш под песню российских исполнителей
    @ Jordan Strauss/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские блогеры отреагировали на ролик певицы Билли Айлиш и блогерши Квен Блэквелл под ставший популярным за границей трек «Гламур» российских исполнителей Nkeeei, Uniqe и Артема Шиловца.

    Певица Билли Айлиш вместе с известной блогершей Квен Блэквелл сняла ролик под песню российских исполнителей Nkeeei, Uniqe и Артема Шиловца «Гламур», которая была популярна в соцсетях летом 2024 года.

     «Скажем им, что это вообще-то было популярно еще в прошлом году?» – пишет Telegram-канал Peopletalk.

    «Билли Айлиш и Квен Блэквелл сняли тикток с треком Nkeeei «Гламур», под который мы отжигали еще в прошлом году. Окей, брюнеток и гламур видим, а где блонды?» – cпрашивают блогеры в Telegram-канале Super.ru.

    «Билли Айлиш – наша, записывает тиктоки под нетленку «Гламур». Кстати, певица должна была играть с Марком Эйдельштейном в сериале «Мистер и миссис Смит», но не смогла освободить график. А может все-таки согласилась, и тоже пала перед очарованием рашн бойс?» – предположила «Бабская курилка».

    «Ничего особенного, Билли Айлиш выходит от бедра под трек Nkeeei. «Гламур» Никиты вышел на мировой уровень», – отметили в «Только никому».

    «Видео сопровождается текстом о том, что Айлиш и Блэквелл впервые встретились после семилетней разлуки», – пишет Алена Водонаева.

    Ранее музыкальная композиция «Сигма бой», исполненная российскими певицами Светланой Чертищевой и Марией Янковской, попала в топ международного чарта музыкального журнала Billboard.

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    27 марта 2025, 14:23 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму

    Минобороны: Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму

    Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВСУ нанесли удары по объектам российской энергетической инфраструктуры в Брянской области и Крыму, что привело к отключению электроснабжения в ряде районов, сообщило Минобороны.

    Несмотря на заявления киевского режима о прекращении атак на российские энергетические объекты, удары продолжились, сообщило Минобороны в Telegram-канале. В 17:00 в среду в Брянской области украинский беспилотник атаковал объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». В результате был отключен высоковольтный кабель 10 кВ, что оставило без электричества потребителей в Климовском районе.

    В это же время российские средства ПВО сбили украинский ударный БПЛА в районе мыса Тарханкут в Крыму. Целью беспилотника было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

    На следующий день, 27 марта, в Брянской области около 7:00 прицельный артиллерийский обстрел вывел из строя комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается соблюдать достигнутые в Эр-Рияде договоренности.

    Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что киевский режим предпринимал попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет, а Минобороны заявляло о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие.

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    27 марта 2025, 20:36 • Новости дня
    Путин сообщил о проекте развития Арктического полигона железных дорог
    Путин сообщил о проекте развития Арктического полигона железных дорог
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия планирует развивать Арктический полигон железных дорог, модернизируя Северную железную дорогу на территории Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил президент Владимир Путин.

    Путин на Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» сообщил о планах по развитию Арктического полигона железных дорог, передает РИА «Новости». По его словам, проект будет реализован по аналогии с Восточным полигоном, который включает Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и Транссибирскую магистраль (Транссиб).

    Президент отметил, что развитие Арктического полигона включает модернизацию Северной железной дороги. Особое внимание будет уделено территории Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа. «Нам предстоит по аналогии с Восточным полигоном, который включает БАМ и Транссиб, реализовать проект развития Арктического полигона железных дорог», – сказал Путин.

    Он подчеркнул значимость разработки проекта уже сейчас, чтобы открыть новые транспортные возможности для регионов Сибири, Урала и Северо-Запада России. «Мы знаем сегодня ситуацию с развитием РЖД, знаем, какие вызовы стоят перед компанией – все хорошо известно. Но думать об этом – о том, что я сейчас сказал, о развитии Северной железной дороги – нужно уже сейчас, сегодня», – указал Путин.

    Планируемое развитие позволит разгрузить Транссиб и улучшить морские перевозки через арктические порты, сообщил президент. Это также будет способствовать укреплению транспортного коридора «Север – Юг», соединяющего Россию с государствами Центральной Азии и Персидского залива.

    «Регионы Сибири, Урала, Северо-Запада России получат прямой выход на Север, к арктическим портам, что позволит разгрузить Транссиб и эффективно использовать морские перевозки. Кроме того, новые точки выхода в Арктику появятся у коридора «Север – Юг», который связывает нас с государствами Центральной Азии и Персидского залива», – сказал российский лидер.

    Путин добавил, что для развития Трансарктического маршрута необходимо улучшить внутренние водные пути Арктики. Это позволит укрепить систему северного завоза, обеспечив надежное снабжение жителей Арктики. Он подчеркнул необходимость объединения ресурсов государства, регионов и бизнеса, включая внутренний фондовый рынок, для реализации этих инициатив.

    Ранее Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в Арктике со всеми странами и о необходимости создания торгового флота России в этом регионе.

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    28 марта 2025, 19:28 • Новости дня
    ЦБ сообщил о возобновлении ограничения по потребкредитам

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 апреля 2025 года в России вступит в силу ограничение на полную стоимость кредита (ПСК) для потребительских кредитов и займов, сообщили в ЦБ.

    Согласно нововведению, ПСК по договорам потребительского кредита (займа), заключенным или измененным с этой даты, не должна будет превышать более чем на треть среднерыночное значение по соответствующей категории кредита или займа, передает ТАСС.

    В сообщении пресс-службы Банка России подчеркивается, что это ограничение направлено на контроль роста ставок по кредитам и защиту интересов граждан. «Ограничение ПСК поможет контролировать рост ставок по кредитам, что обеспечит защиту интересов людей», – говорится в заявлении.

    Ранее, в четвертом квартале 2024 года, Банк России принял решение временно отменить ограничение ПСК. Это было сделано для того, чтобы финансовые организации могли адаптироваться к ужесточившимся денежно-кредитным условиям.

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    28 марта 2025, 09:38 • Новости дня
    Захарова сравнила захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры с возращением Вия
    Захарова сравнила захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры с возращением Вия
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила свою реакцию на события в Киево-Печерской лавре, сравнив их с возвращением мифического Вия.

    Дипломат высказалась по поводу начала захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры, передает РИА «Новости».

    «Вий вернулся в Киев», – заявила Захарова, сравнивая происходящее с мифическим персонажем Вием.

    Киево-Печерская лавра, один из крупнейших монастырских комплексов Украины, стала местом напряженной ситуации. Лавра известна своими древними пещерами, где находятся усыпальницы святых православной церкви.

    Она не уточнила, какие конкретные действия предпринимаются в ответ на это событие, однако ее заявление нашло отклик в международных новостях.

    Напомним, в пятницу в Киеве начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры с участием полиции и сотрудника заповедника, который использовал болгарку для проникновения внутрь.

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    27 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь»
    Путин разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь»
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии спуска на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь». Это первый штатный носитель крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон».

    Крейсер «Пермь» является шестым кораблем семейства «Ясень» проектов 885/885М, строительство которых ведет ПО «Севмаш», передает РИА «Новости».

    Путин назвал спуск подводной лодки «большим этапным событием». «В следующем году она должна войти в состав военно-морского флота и приступить к выполнению боевых задач», – сказал он.

    Президент отметил, что на ракетоносцы проекта «Ясень-М» установлены «современные системы навигации, связи, гидроакустики», они несут высокоточное оружие и роботизированные комплексы, «Пермь» же является еще и носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон».

    Путин выразил благодарность сотрудникам конструкторского бюро «Малахит», корабелам «Севмаша», а также коллективам всех смежных предприятий «за успешное выполнение заданий», он отметил их «добросовестную и качественную работу».

    Президент заверил, что Россия продолжит укрепление ВМФ. «Такие подводные лодки и корабли усилят мощь всех наших флотов, будут укреплять безопасность морских рубежей России, Северного морского пути, обеспечат решение задач по защите национальных интересов в различных районах Мирового океана», – сказал он. Путин при этом подчеркнул, что в условиях усиливающейся мировой конкуренции Арктика имеет «важнейшее экономическое, логистическое, транспортное значение».

    Подлодка была заложена 29 июля 2016 года, накануне Дня ВМФ, который в России отмечается 31 июля. «Пермь» входит в четвертое поколение многоцелевых атомных подводных лодок, обладая рядом современных технических характеристик.

    Согласно справочным материалам, предоставленным к церемонии, «Пермь» станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон» среди атомных подводных лодок проекта 885М.

    На Международном арктическом форуме президент России Владимир Путин рассказал о планах России по усилению ледокольного флота, включая строительство новых атомных ледоколов и обеспечение конкурентоспособности Трансарктического коридора.

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    28 марта 2025, 14:08 • Новости дня
    Эксперт: Украина системно нарушает энергетическое перемирие

    Военный аналитик Рожин: Лучший ответ на недоговороспособность Киева даст армия России

    Эксперт: Украина системно нарушает энергетическое перемирие
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия продолжает придерживаться моратория на удары по энергетической инфраструктуре, но атакует иные объекты ВСУ. При необходимости российское руководство может расширить список целей, сказал газете ВЗГЛЯД аналитик Борис Рожин. Ранее противник нанес двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа».

    «Как следует из видеоматериалов, опубликованных Минобороны, на ГИС «Суджа» происходит выгорание газа на одном из разорванных участков трубы после прилета ракеты», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    Он указал, что, по имеющимся данным, атака была совершена из РСЗО HIMARS. «Противник не считает, что должен себя в чем-то ограничивать, поэтому активно применяет имеющиеся системы для ударов по курскому приграничью», – акцентировал собеседник.

    По его оценкам, произошедшее крайне показательно. «Было ожидаемо, что Украина перейдет к системному нарушению соглашения об энергетическом перемирии. Это подсказывал в том числе прошлый опыт взаимодействия с Киевом: на протяжении последних 11 лет не была выполнена ни одна договоренность», – пояснил Рожин.

    «Офис Зеленского продолжает демонстрировать недоговороспособность. На этом фоне идея Владимира Путина о внешнем управлении Украиной звучит актуально. Речь о смене «управляющего»: сейчас действия киевским властям диктуют те, кто им платит. Российский президент же предлагает действовать в рамках ООН», – добавил он.

    Аналитик также напомнил рассуждения о целесообразности для Москвы и далее придерживаться моратория на удары по украинской энергоинфраструктуре. «Мы не переставали атаковать другие объекты ВСУ. При необходимости наше руководство расширит список целей. Но это скорее политический вопрос. Военные возможности у ВС России однозначно есть», – детализировал он. В заключение спикер подчеркнул: лучшим ответом на провокации Киева является активное наступление российской армии.

    Ранее Минобороны сообщило, что газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области «фактически уничтожена». По ней был нанесен удар реактивными снарядами РСЗО HIMARS. В результате обстрела произошло сильное возгорание.

    По мнению ведомства, эта атака показывает, что «все публично заявленные обязательства» Киева об ограничении ударов по энергетической инфраструктуре оказались «уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских «союзников».

    Также по информации Минобороны, утром 28 марта российскими средствами ПВО были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА, которыми ВСУ пытались атаковать инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

    Напомним, Россия и США согласились разработать меры о запрете ударов по российским и украинским объектам энергетики сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

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