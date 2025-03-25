Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.9 комментариев
В Госдуме предупредили о штрафах за неправильное сжигание мусора
Российские дачники могут столкнуться с большими штрафами за нарушение правил сжигания мусора, если не будут соблюдены требования пожарной безопасности.
Как передает ТАСС, депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин предупредил россиян о возможных штрафах за неправильное сжигание мусора на дачных участках. Размер штрафов может варьироваться от нескольких тыс. до сотен тыс. рублей, в зависимости от тяжести последствий. Юридические лица могут столкнуться с приостановлением деятельности.
Чаплин подчеркнул, что сжигать мусор можно, но при соблюдении всех требований пожарной безопасности. Для этого необходимо обустроить место для огня, использовать металлические емкости, соблюдать безопасное расстояние до зданий и леса, очистить территорию и подготовить средства для тушения пожара.
Запрещается сжигать мусор на торфяных почвах, в условиях особого противопожарного режима, при сильном ветре и под хвойными деревьями. В садовых некоммерческих товариществах (СНТ) специализированных мест для сжигания мусора нет, поэтому дачники должны обеспечивать безопасность самостоятельно.
Чаплин добавил, что ужесточение законодательства требует изменения отношения людей к проблеме, так как выявление нарушений в полевых условиях затруднено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство природы предложило разрешить гражданам сжигать сухую растительность на дачных участках на расстоянии 15 метров от строений.