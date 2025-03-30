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Самолет упал на дом в США: все на борту погибли
В Миннесоте самолет упал на дом, пассажиры и экипаж погибли
В Бруклин-Парке, штат Миннесота, небольшой самолет упал на жилой дом, все на борту погибли, но жители дома не пострадали.
Небольшой самолет потерпел крушение в американском городе Бруклин-Парк, штат Миннесота, сообщает NBC со ссылкой на местные власти. Самолет упал на жилой дом, в результате чего все пассажиры и члены экипажа на борту погибли. Возник пожар, который, однако, не причинил вреда жителям дома.
На данный момент количество людей на борту остается неизвестным. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США займутся расследованием этого инцидента. Первоначальные данные указывают, что происшествие произошло в субботу вечером.
Пока не поступало информации о причинах крушения. Специалисты из NTSB и FAA планируют провести детальный анализ места происшествия и обломков самолета с целью выяснения всех обстоятельств.
Местные власти в данный момент сосредоточены на ликвидации последствий крушения и оказании необходимой поддержки жителям затронутого района.
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