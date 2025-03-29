То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
В Киеве заявили, что США и Украина «всухую проиграли» в переговорах с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев выразил разочарование от переговоров Украины с США, заявив, что они закончились поражением, сравнимым с игрой 5:0.
По его словам, недавние переговоры Украины с США, прошедшие в Саудовской Аравии, завершились поражением для Киева, передает РИА «Новости».
«Мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую. Я бы сказал, 5:0, в одни ворота», – подчеркнул Елисеев.
Он также добавил, что Киев не получил желаемых результатов и более благоприятных условий для своей страны.
Бывший дипломат выразил сожаление по поводу того, что Украина не смогла укрепить свои позиции на переговорах с Соединенными Штатами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США намерена проанализировать позицию России по вопросу отмены антироссийских санкций в контексте урегулирования ситуации на Украине, и президент Дональд Трамп определит дальнейшие действия.
Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, при этом в политике США намечалась тенденция к стремлению услышать и понять российскую позицию, что отметил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.