В Киеве заявили, что США и Украина «всухую проиграли» в переговорах с Россией

Tекст: Александра Юдина

По его словам, недавние переговоры Украины с США, прошедшие в Саудовской Аравии, завершились поражением для Киева, передает РИА «Новости».

«Мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую. Я бы сказал, 5:0, в одни ворота», – подчеркнул Елисеев.

Он также добавил, что Киев не получил желаемых результатов и более благоприятных условий для своей страны.

Бывший дипломат выразил сожаление по поводу того, что Украина не смогла укрепить свои позиции на переговорах с Соединенными Штатами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США намерена проанализировать позицию России по вопросу отмены антироссийских санкций в контексте урегулирования ситуации на Украине, и президент Дональд Трамп определит дальнейшие действия.

Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, при этом в политике США намечалась тенденция к стремлению услышать и понять российскую позицию, что отметил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.