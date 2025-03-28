Рубио: Вашингтон изучит позицию России по санкциям перед решением Трампа

  • Новость часаЗахарова сравнила захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры с возращением Вия
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    Пашинян ломает хребет главной идее всех армян
    Путин пообещал «добить» украинскую армию
    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу
    США перестали платить взносы в ВТО
    В Белом доме отреагировали на предложение Путина о внешнем управлении Украиной
    Путин указал на роль Европы в готовности Киева воевать «до последнего украинца»
    Киев: Перемирие в Черном море не касается военных кораблей
    Россия потребовала от ОБСЕ добиться от Молдавии освобождения Гуцул
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    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как защитить Россию от наплыва исламистов из Сирии

    Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.

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    28 марта 2025, 09:15 • Новости дня

    Рубио: Вашингтон изучит позицию России по санкциям перед решением Трампа

    Рубио: Вашингтон изучит позицию России по санкциям перед решением Трампа
    @ Saul Loeb/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация США намерена проанализировать позицию России по вопросу отмены антироссийских санкций в рамках урегулирования ситуации на Украине, и президент Дональд Трамп определит дальнейшие действия, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По его словам, администрация Вашингтона планирует проанализировать позицию Москвы по вопросу отмены антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Рубио заявил, что сотрудники администрации проведут совещание с американскими должностными лицами, участвовавшими в консультациях с Россией в Эр-Рияде. Он отметил, что они разберутся с вопросами, которые затронули представители РФ.

    Госсекретарь США сообщил, что речь идет о санкциях, часть из которых не является американскими, и добавил, что США не могут снять их, даже если захотят.

    Отвечая на вопрос о затягивании переговоров по Украине российской стороной, Рубио отметил, что пока не готов вынести суждение.

    Он подчеркнул, что российская сторона встречается с американскими представителями, ведет диалог и соглашается на прекращение огня, хотя и с условиями.

    На вопрос о возможности проведения переговоров «на более высоком уровне», Рубио заявил, что на данный момент требуется больше прогресса на экспертном уровне, однако не исключил такую возможность в будущем.

    На этой неделе в Эр-Рияде состоялись переговоры России и США, которые продлились 12 часов. В Кремле сообщили, что стороны договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства.

    27 марта 2025, 20:14 • Новости дня
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Планы США по присоединению Гренландии являются серьезными, а считать их экстравагантными является ошибкой, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного форума «Арктика – территория диалога».

    По словам Путина, планы США о присоединении Гренландии только на первый взгляд могут кого-то удивить: «Глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного». Слова главы государства приводит официальный сайт президента.

    Президент напомнил, что такие планы у Соединенных Штатов Америки проявились еще в 60-е годы XIX века: «Уже тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии, но эта идея не получила тогда поддержку Конгресса».

    «Кстати, напомню, что в 1868 году в американских газетах высмеивали покупку Аляски: она называлась «безумием», «ледяным ящиком» и «садом белых медведей Эндрю Джонсона» – тогдашнего президента Соединенных Штатов. Поэтому предложение по Гренландии провалилось», – объяснил глава государства. Но сегодня приобретение Аляски, отметил Путин, наверняка оценивается в самих США совсем иначе, как деятельность президента Джонсона.

    «Поэтому ничего удивительного в том, что происходит сегодня, нет. Тем более что эта история началась только тогда, а она продолжалась и дальше. В 1910 году, например, была подготовлена трехсторонняя сделка по обмену территориями между США, Германией и Данией. В результате Гренландия отошла бы Соединенным Штатам, но сделка сорвалась тогда», – сказал президент.

    Он также напомнил, как во время Второй мировой войны США разместили в Гренландии военные базы для защиты от захвата нацистами, а после окончания войны Штаты предложили Дании выкупить остров.

    «Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни, и очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике», – подчеркнул Путин.

    «Что касается Гренландии, это вопрос, который касается двух конкретных государств, к нам он не имеет никакого отношения. Но при этом нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом всё чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих «новобранцев» – Финляндии и Швеции», – отметил президент.

    Ранее Путин заявил о необходимости создания торгового флота России в Арктике.

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    28 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    В Белом доме прокомментировали предложение Путина о внешнем управлении Украиной
    В Белом доме прокомментировали предложение Путина о внешнем управлении Украиной
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власть на Украине определяется ее конституцией и народом, заявили в Белом доме, комментируя предложение ввести внешнее управление на Украине.

    Представитель Совета национальной безопасности Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать слова президента России Владимира Путина о возможности внешнего управления Украиной заявил: «Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область Путин отметил, что введение временного управления на Украине могло бы способствовать проведению демократических выборов в стране. По его словам, это позволило бы привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы вести переговоры о мире и подписании соответствующих документов. Путин уточнил, что это «только один из вариантов».

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    27 марта 2025, 20:22 • Видео
    Почему Зеленский повеселел и расхамился

    Саммиту группы поддержки Владимира Зеленского в Париже предшествовали несколько событий и заявлений, которые обнажили стратегию руководства Украины, Британии и Франции. Зеленский в эту стратегию настолько верит, что как будто повеселел.

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    28 марта 2025, 03:25 • Новости дня
    Россия увидела «окно возможностей» для реализации «зерновой сделки»

    Полянский заявил об «окне возможностей» для реализации «зерновой сделки»

    Россия увидела «окно возможностей» для реализации «зерновой сделки»
    @ Zhang Chunlei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия считает, что достигнутые с США соглашения открывают окно возможностей для реализации меморандума ООН по поставкам российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский отметил, что соответствующий документ был подписан в 2022 году в рамках зерновой сделки между ООН и Россией, но из-за позиции Запада его выполнение оказалось затруднено, передает ТАСС.

    Полянский подчеркнул, что сейчас существует «окно возможностей» для реализации этой части сделки, и выразил надежду на полное осуществление зерновой сделки в будущем. Он указал, что в настоящее время ему неизвестно о каких-либо новых соглашениях, включающих ООН в вопросы безопасности судоходства в Черном море.

    «Возможно, новый механизм будет более успешен, если дело дойдет до его реализации, потому что пока, как я понимаю, европейская и украинская стороны полностью исключают любую возможность снятия санкций с вовлеченных российских предприятий», – сказал он, добавив, что есть еще «много вопросов», которые требуют решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Черноморская зерновая инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий. Россия и США договорились о реализации Черноморской инициативы, согласовав меры по обеспечению безопасности судоходства в акватории. Москва при этом настаивает на отмене ряда санкций.

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    27 марта 2025, 21:56 • Новости дня
    Названы возможные сроки новых переговоров России и США

    Стало известно о сроках новых переговоров России и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между Россией и США по украинскому вопросу могут продолжиться в Эр-Рияде в апреле.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства отметил, что консультации продолжаются в техническом ключе, но организационные аспекты будущих переговоров пока обсуждаются.

    На этой неделе в Эр-Рияде состоялись переговоры России и США, которые продлились 12 часов. В Кремле сообщили, что стороны договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства.

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    27 марта 2025, 13:16 • Новости дня
    Рар: Автомобильные пошлины испортят отношения США и ЕС

    Политолог Рар: Автомобильные тарифы США приведут Германию к деиндустриализации

    Рар: Автомобильные пошлины испортят отношения США и ЕС
    @ Nicolas Maeterlinck/Belga News A/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон медленно «убивает» своего конкурента в лице Европы. Проблема Берлина и Брюсселя в том, что они не могут конкурировать с Соединенными Штатами в части эффективности промышленности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Дональд Трамп объявил о введении США пошлин на импортные автомобили. В ЕК заявили, что постараются урегулировать споры с Белым домом через переговоры.

    «Цель развязываемой Дональдом Трампом торговой войны состоит в том, чтобы заставить автопроизводителей Европы переехать с европейского рынка на американский», – считает немецкий политолог Александр Рар.

    По его оценкам, в случае реализации этого плана ФРГ потеряет последние остатки автомобильной промышленности. «В Германии, которая является мотором экономики Евросоюза, усилится деиндустриализация. То же самое произойдет в остальных европейских странах и Канаде», – прогнозирует эксперт.

    Проблема Берлина и Брюсселя в том, что они не могут конкурировать с Соединенными Штатами в части эффективности производства, добавил собеседник. «Во-первых, высокие сборы в ЕС мешают компаниям вкладывать деньги в развитие промышленности», – пояснил Рар.

    «Кроме того, в Германии люди разучились работать. Они привыкли получать большие пособия от государства, не стремясь трудиться, – продолжил он. – Наконец, европейцы приняли решение все средства тратить на военную экономику. К сожалению, такой прием является краткосрочной панацеей для сдерживания экономического падения».

    На этом фоне Трамп действует методично и осознанно. «Вашингтон медленно "убивает" своего конкурента в лице Европы. Урсула фон дер Ляйен не сможет уговорить президента США отказаться от новых тарифов. Впрочем, глава Белого дома, возможно, согласится с ними повременить», – считает спикер.

    Однако, оговаривается он, Соединенные Штаты в этом случае припомнят Еврокомиссии бойкот американским мирным инициативам по Украине. «Стоит ожидать, что в этой торговой войне выиграет Америка. Введение автомобильных пошлин негативно отразится на отношениях Вашингтона и Брюсселя», – заключил Рар.

    Ранее Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% на импорт автомобилей. Тарифы вступят в силу 2 апреля. Глава Белого дома считает, что решение заставит иностранных автопроизводителей открывать заводы в Соединенных Штатах, а это приведет к экономическому росту. По его оценке, меры за два года могут принести в бюджет от 600 млрд до 1 трлн долларов.

    Кроме того, Трамп пригрозил усилить пошлины в случае кооперации Брюсселя и Оттавы против Вашингтона. «Если ЕС будет сотрудничать с Канадой, чтобы нанести вред экономике США, то мы введем крупные пошлины, куда более крупные, чем планируемые ныне, в отношении обеих сторон», – написал он в соцсети Truth Social.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление по поводу новых тарифов. «Теперь мы проведем оценку этого объявления вкупе с другими мерами, которые США планируют принять в ближайшие дни», – сообщила она. По ее словам, ЕС «продолжит искать решение путем переговоров», одновременно «защищая свои экономические интересы».

    Примерно половина автомобилей, продаваемых в США, произведена в других странах, отмечает The New York Times. По данным Politico, в 2024 году Соединенные Штаты импортировали пассажирские автомобили на сумму 214 млрд долларов, в том числе из таких стран, как Япония, Мексика и Южная Корея.

    Трамп ранее ввел пошлины в 25% в отношении европейских стали и алюминия. Новая тарифная политика вступила в силу 12 марта. Брюссель пошел на ответные меры. Кроме того, Париж призвал применить «самый мощный торговый инструмент ЕС» против Вашингтона.

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    27 марта 2025, 11:40 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ прячут оружие на энергетических объектах

    Эксперт Леонков: Украина провоцирует Россию нарушить энергетическое перемирие

    Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ прячут оружие на энергетических объектах
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Попытка ВСУ воспользоваться мораторием на удары по энергосистеме и спрятать оружие на подстанциях предсказуема. В этих условиях задача российских военных – отследить, когда противник решит вывезти вооружение, а затем в момент перемещения уничтожить его, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.

    «Тактика противника не меняется. Ранее он пытался размещать часть техники на территории атомных станций. Кроме того, украинские военные неоднократно прикрывались мирными гражданами, занимали социальные объекты, в том числе школы и детские сады», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

    То, что сейчас ВСУ, пользуясь мораторием на удары по энергосистеме, стали прятать оружие на подстанциях, собеседник счел предсказуемым. «Впрочем, это временная мера. Противнику понадобится это вооружение на поле боя. Наша задача – отследить, когда его выведут и начнут перебрасывать, и уничтожить во время перемещения или непосредственно на линии боевого соприкосновения», – подчеркнул эксперт.

    Иного способа в период действия моратория нет, считает он. Впрочем, можно обратить внимание американской стороны на действия Киева. «Украинское руководство помимо того, что всячески срывает договоренность о 30-дневном прекращении ударов по энергоинфраструктуре, так еще и пытается спровоцировать ВС России на ответные действия и атаки по подстанциям. Пусть с офисом Зеленского разбирается администрация США», – заключил Леонков.

    Ранее ВСУ начали использовать объекты энергетической инфраструктуры для укрытия особо ценного вооружения. Это происходит на фоне заключенных договоренностей о ненанесении ударов по энергосистеме.

    В частности, вооружение размещается на подстанциях мощностью 750 кВт, которые соединяют атомные электростанции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пророссийского подполья.

    По словам собеседника агентства, ВСУ прятали вооружение и военнослужащих в медицинских учреждениях. Теперь они выбрали энергетические объекты, зная, что Россия не станет наносить удары по этому критически важному сектору.

    Напомним, 18 марта в ходе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа были достигнуты договоренности об энергетическом перемирии в зоне СВО сроком на 30 дней. Позднее в Кремле уточнили, что при нарушении моратория одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

    Между тем, Украина продолжает атаки на российские энергетические объекты. Так, накануне Минобороны России сообщило, что украинские беспилотники атаковали хранилища и подстанции в Крыму, Брянской и Курской областях. Атакам подверглись, в частности, наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа и объект филиала ПАО «Россети Центр – Брянскэнерго».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей.

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    28 марта 2025, 02:55 • Новости дня
    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу

    Зеленский заявил о готовности доверять Трампу только в случае «ответа» США на «нарушения» Россией договоренностей

    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не сможет доверять главе американского государства Дональду Трампу, если США не будут реагировать на «нарушения» договоренностей со стороны России.

    Зеленский подчеркнул, что если Америка «действенно отвечает» на якобы допущенные «нарушения» со стороны России, то это вызывает доверие к США и американскому президенту, передает РИА «Новости».

    «А если они нарушают и им за это ничего не делают и нет санкций, а наоборот, обсуждают ослабление санкций, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль настаивает на отмене санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых структур в рамках сделки по безопасности в Черном море.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что санкции против России могут быть смягчены. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценить режим антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине.

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    27 марта 2025, 12:16 • Новости дня
    МИД: Россия и США открыли возможности для мирного сосуществования
    МИД: Россия и США открыли возможности для мирного сосуществования
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва получает из Вашингтона сигналы о готовности к взаимоуважительному диалогу, что открыло окно возможностей для перехода от фронтального противостояния к неконфронтационному сосуществованию.

    Как передает ТАСС, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что Россия получает из Вашингтона сигналы о готовности к взаимоуважительному диалогу. Это заявление он сделал на конференции Российского совета по международным делам. Он подчеркнул, что состоялись важные телефонные переговоры между президентами России и США, а также контакты представителей на разных уровнях.

    Рябков отметил, что эти переговоры открыли окно возможностей для перехода от фронтального противостояния к неконфронтационному сосуществованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в ходе мирных переговоров по Украине смогла добиться уступок и выиграть время. Германия обвинила США в поддержке России в конфликте на Украине. Минфин США допустил возможность смягчения санкций против России.

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    28 марта 2025, 03:48 • Новости дня
    Киев: Перемирие в Черном море не касается российских военных кораблей
    Киев: Перемирие в Черном море не касается российских военных кораблей
    @ Friedemann Kohler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соглашение о прекращении огня в Черном море не распространяется на российские военные корабли, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

    Как заявил Тихий, после обсуждения с США в Киеве «убеждены», что договоренности касаются «и гражданского судоходства, и портов». «И что тоже очень важно, эта договоренность не распространяется на российские военные корабли», – приводят его слова украинские СМИ.

    Напомним, Россия и США договорились о мерах по обеспечению безопасности судоходства в акватории, неприменению силы в отношении торгового флота и запрету использования коммерческих кораблей в военных целях.

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    27 марта 2025, 14:53 • Новости дня
    Захарова назвала сектантской военную форму делегатов с Украины на переговорах
    Захарова назвала сектантской военную форму делегатов с Украины на переговорах
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военная форма, в которой находились украинские делегаты на переговорах в Эр-Рияде, схожа с сектантской символикой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «У меня впечатление, что так, наверное, в историю и войдет, что экстремисты и террористы из киевского режима, создав секту, в том числе разработали специализированную систему условных обозначений и символики, одной из которых стала военизированная форма», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    В ходе переговоров в Эр-Рияде Россия и США согласовали объекты, подпадающие под временный мораторий на удары. В список вошли ПНЗ, нефте- и газопроводы, хранилища и насосные станции.

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    27 марта 2025, 10:55 • Новости дня
    NYT: Россия заработала уступки и время в мирных переговорах по Украине

    New York Times: Россия заработала уступки и время в мирных переговорах по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Московские требования на переговорах о перемирии замедляют процесс и дают России преимущество над США, желающими заключить сделку, пишет The New York Times.

    Россия добилась уступок в переговорном процессе по перемирию, выдвигая условия, которые замедляют процесс и дают ей преимущество, передает The New York Times.

    На недавних переговорах в Саудовской Аравии обсуждалось прекращение огня в Черном море, но Россия потребовала снятия экономических санкций, прежде чем согласиться на условия.

    США, в свою очередь, не дали четкого ответа на сроки и лишь повторили общее требование президента Дональда Трампа о прекращении боевых действий.

    Эксперты считают, что Россия использует переговоры, чтобы выиграть время и получить уступки, в то время как администрация Трампа стремится заключить серию ограниченных соглашений.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Москва может выдвигать требования по отношению к НАТО, но страны альянса на свое усмотрение решат, как на эти требования «реагировать». Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что обсуждение снятия санкций с России будет уместно только в рамках долгосрочного мирного соглашения, и пока это преждевременно.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что из-за разницы между фактическим и юридическим контролем обсуждение территориальных вопросов станет особенно сложным в ходе урегулирования ситуации на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров назвал Крым, Донбасс и Новороссию «давно закрытыми вопросами».

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    27 марта 2025, 13:44 • Новости дня
    МИД России исключил уступки в диалоге с США по стратегической стабильности

    Рябков заявил об отсутствии изменений для диалога с США по стратегической стабильности

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не видит предпосылок для диалога по стратегической стабильности с США, так как отношения между странами не претерпели значительных изменений, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков на конференции Российского совета по международным делам.

    Рябков отметил, что в нынешних обстоятельствах Россия считает недопустимым идти на уступки относительно диалога с США по стратегической стабильности, передает ТАСС.

    По его словам, Москва не видит в отношениях с Вашингтоном изменений, необходимых для начала диалога по стратегической стабильности.

     The New York Times сообщала, что московские требования на переговорах о перемирии замедляют процесс и дают России преимущество над США, желающими заключить сделку.

    Рябков сообщил, что Москва получает из Вашингтона сигналы о готовности к взаимоуважительному диалогу.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что договоренности с США начинают работать на пользу России.

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    27 марта 2025, 13:36 • Новости дня
    Захарова: Россия ждет, когда с Россельхозбанка снимут санкции и подключат к SWIFT

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва ждет момента, когда с Россельхозбанка снимут санкционные ограничения и подключат его к SWIFT, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Российская сторона ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых структур, обеспечивающих операции по международной торговле продовольствиями и удобрениями, сказала Захарова, передает ТАСС.

    Также Москва ждет, когда будет проведено подключение банка и этих систем к SWIFT.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что санкции против России могут быть смягчены.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как конфликт на Украине подходит к снятию санкционных ограничений с России.

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    27 марта 2025, 23:24 • Новости дня
    Опровергнут финско-украинский фейк о почте министра обороны США на Mail.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления о том, что у министра обороны США Пита Хегсета есть почта на российском хостинге Mail.ru, не соответствуют действительности, сообщил эксперт по антикризисным коммуникациям и борьбе с дезинформацией Тимофей Ви.

    Комментируя сообщения о том, что у Хегсета якобы «был аккаунт в российской почте» phegseth@mail.ru, Ви подчеркнул, что прежде такой «аккаунт никогда не существовал». «До сих пор. Я только что зарегистрировал его», – сообщил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как поясняет Telegram-канал «Война с фейками», он смог зарегистрировать соответствующий почтовый ящик, тем самым разоблачив фейк – правила Mail.ru запрещают создавать аккаунты с идентичным адресом даже в тех случаях, когда «пользователь сам удалил почтовый ящик или он удалился из-за неактивности в течение пяти лет». Поскольку удалось зарегистрировать адрес, значит, прежде им не пользовались.

    О том, что у Хегсета есть почта на российском хостинге, заявили финский антироссийский пропагандист Пекка Каллионеми и украинские телеграм-каналы. Заявление Каллионеми Ви назвал «очевидным розыгрышем».

    При этом отмечается, что «на свежезарегистрированную почту Тимофея Ви начали приходить десятки писем от американцев про то, что Пит Хегсет предатель». «На скрине, который сделал Тимофей Ви, регистрируя почту, виден его российский номер телефона. Однако этот момент украинские пользователи проигнорировали и сделали вывод, что он также принадлежит Питу Хегсету», – говорится в сообщении.

    Напомним, о якобы «утечке» данных Хегсета сообщили в связи со скандалом вокруг чата Signal. Главред американского журнала The Atlantic Джеффри Голдберг случайно оказался в закрытом чате в мессенджере Signal, где члены Совета нацбезопасности США, включая Хегсета, обсуждали планы операции против йеменских хуситов.

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    28 марта 2025, 01:56 • Новости дня
    Путин счел желание Трампа завершить конфликт на Украине искренним
    Путин счел желание Трампа завершить конфликт на Украине искренним
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп искренне хочет завершения конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «На мой взгляд, вновь избранный президент Соединенных Штатов искренне хочет завершения этого конфликта», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он отметил, что и в России, и в мире внимательно смотрят за ходом российско-американских переговоров.

    Путин также заявил о готовности России «работать с Европой» над урегулированием конфликта на Украине, но отметил, что европейцы «ведут себя непоследовательно» и «постоянно пытаются нас водить за нос».

    «Но ничего, мы уже к этому привыкли. Надеюсь, тоже никаких ошибок, основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будем», – сказал президент.

    Он подчеркнул, что безопасность России должна быть обеспечена на длительную историческую перспективу, для мирного урегулирования на Украине необходимо устранить первопричины конфликта, которые «привели к сегодняшней ситуации».

    Напомним, Путин заявил, что российские войска могут «добить» украинскую армию, а также предложил подумать над возможностью внешнего управления на Украине.

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