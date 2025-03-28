Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.2 комментария
Рубио: Вашингтон изучит позицию России по санкциям перед решением Трампа
Администрация США намерена проанализировать позицию России по вопросу отмены антироссийских санкций в рамках урегулирования ситуации на Украине, и президент Дональд Трамп определит дальнейшие действия, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
По его словам, администрация Вашингтона планирует проанализировать позицию Москвы по вопросу отмены антироссийских санкций, передает ТАСС.
Рубио заявил, что сотрудники администрации проведут совещание с американскими должностными лицами, участвовавшими в консультациях с Россией в Эр-Рияде. Он отметил, что они разберутся с вопросами, которые затронули представители РФ.
Госсекретарь США сообщил, что речь идет о санкциях, часть из которых не является американскими, и добавил, что США не могут снять их, даже если захотят.
Отвечая на вопрос о затягивании переговоров по Украине российской стороной, Рубио отметил, что пока не готов вынести суждение.
Он подчеркнул, что российская сторона встречается с американскими представителями, ведет диалог и соглашается на прекращение огня, хотя и с условиями.
На вопрос о возможности проведения переговоров «на более высоком уровне», Рубио заявил, что на данный момент требуется больше прогресса на экспертном уровне, однако не исключил такую возможность в будущем.
На этой неделе в Эр-Рияде состоялись переговоры России и США, которые продлились 12 часов. В Кремле сообщили, что стороны договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства.