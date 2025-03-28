Рубио: Вашингтон изучит позицию России по санкциям перед решением Трампа

Tекст: Александра Юдина

По его словам, администрация Вашингтона планирует проанализировать позицию Москвы по вопросу отмены антироссийских санкций, передает ТАСС.

Рубио заявил, что сотрудники администрации проведут совещание с американскими должностными лицами, участвовавшими в консультациях с Россией в Эр-Рияде. Он отметил, что они разберутся с вопросами, которые затронули представители РФ.

Госсекретарь США сообщил, что речь идет о санкциях, часть из которых не является американскими, и добавил, что США не могут снять их, даже если захотят.

Отвечая на вопрос о затягивании переговоров по Украине российской стороной, Рубио отметил, что пока не готов вынести суждение.

Он подчеркнул, что российская сторона встречается с американскими представителями, ведет диалог и соглашается на прекращение огня, хотя и с условиями.

На вопрос о возможности проведения переговоров «на более высоком уровне», Рубио заявил, что на данный момент требуется больше прогресса на экспертном уровне, однако не исключил такую возможность в будущем.

На этой неделе в Эр-Рияде состоялись переговоры России и США, которые продлились 12 часов. В Кремле сообщили, что стороны договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства.