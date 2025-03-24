  • Новость часаКонсультации России и США в Эр-Рияде завершены
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Финляндизация Украины и украинизация Финляндии

    Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Где наше кино об СВО

    Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

    4 комментария
    Александр Дюков Александр Дюков Блогер Апачев в Судже выдал комбо из негатива

    Написать нехорошие слова на вражеском здании может воевавший, с боем пробившийся солдат. И его все поймут и простят. А когда что-то пишет упитанный гражданский, проездом на фронте – это вызывает негатив.

    5 комментариев
    24 марта 2025, 22:49 • Новости дня

    Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов

    Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились после 12 часов консультаций

    Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, продолжавшиеся более 12 часов, завершились, совместное заявление по их итогам будет обнародовано 25 марта.

    Переговоры между российской и американской делегациями в столице Саудовской Аравии завершились, передает ТАСС. Встреча длилась более 12 часов и закончилась без оглашения итогов.

    По информации источника в российской делегации, официальное совместное заявление по итогам обсуждений планируется опубликовать во вторник, 25 марта.

    Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская и американская делегации не планируют заключать какие-либо соглашения после консультаций в Эр-Рияде.

    Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что российская сторона надеется продвинуться вперед на переговорах с США в Эр-Рияде.

    22 марта 2025, 03:12 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа: Украина согласилась на президентские выборы

    Стивен Уиткофф заявил о согласии Украины на проведение президентских выборов

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов, о чем он сообщил в интервью Такеру Карлсону.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, выступая в интервью у американского журналиста Такера Карлсона, заявил о согласии руководства Украины на проведение президентских выборов, пишет ТАСС.

    Карлсон напомнил о позиции России, согласно которой текущий лидер Украины не избран, что делает невозможным заключение соглашений с этой страной. В ответ на вопрос журналиста о вероятности проведения выборов Уиткофф подтвердил: «Да, они состоятся. Они [руководство Украины] уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут».

    Кроме того, Уиткофф отметил изменения в отношении Украины к вопросу членства в НАТО, заявив, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в значительной степени признали невозможность вступления страны в альянс. По его словам, это признание стало результатом их осознания текущей международной обстановки.

    Также Уиткофф высказался о возможном введении в течение следующей недели моратория на боевые действия в Черном море между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что обе стороны продолжают обстреливать корабли друг друга, но соглашение о прекращении огня может быть достигнуто после обсуждения некоторых деталей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны США.

    Вашингтон декларировал дипломатическую победу, сообщив, что Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы», что стало итогом переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии и фактически капитуляцией Киева перед США.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, но подчеркнул, что обсуждение должно состояться при согласии украинского лидера Владимира Зеленского и европейских партнеров.

    Коментарии (33)
    24 марта 2025, 14:36 • Новости дня
    Карасин сообщил о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде
    Карасин сообщил о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Андрей Рыженко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между экспертными группами России и США, проходящие в Эр-Рияде, длятся уже три часа, сообщил участник российской делегации, сенатор Григорий Карасин.

    Карасин подчеркнул, что процесс идет «полным ходом», и стороны обсуждают важные вопросы международных отношений, передает РИА «Новости». Он также сообщил, что несмотря на различные позиции, стороны сохраняют взаимопонимание, что подтверждается длительностью переговоров.

    Сенатор не стал делать прогнозы относительно дальнейших встреч между экспертами России и США. Он отметил: «Мы еще это не закончили. Подождите, планировать наперед будем потом».

    Напомним, в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на переговорах будет обсуждаться безопасность судоходства в Черном море.

    Коментарии (4)
    23 марта 2025, 16:40 • Видео
    Позор и поражение Каи Каллас

    План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

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    23 марта 2025, 00:58 • Новости дня
    Сафронов ответил на вопрос о стоимости подаренного Путиным Трампу портрета

    Сафронов назвал подаренный Путиным Трампу портрет бесценным

    Tекст: Антон Антонов

    Портрет, который президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, вероятно, является бесценным, заявил народный художник России Никас Сафронов, отметив, что авторство картины не сообщалось.

    Сафронов отметил, что художники обычно не комментируют свои работы, а также не указывают, для кого они были созданы. Он подчеркнул, что «в России много талантливых людей, слава богу, много художников», пишут «Аргументы и факты».

    На вопрос о возможной стоимости картины художник ответил: «Такая работа, вероятнее всего, бесценна». Сафронов добавил, что если кто-то раскроет авторство произведения, он будет готов прокомментировать ситуацию по-другому.

    Искусствовед Елизавета Лихачева заявила RT, что автором портрета может быть сам Сафронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал главе американского государства портрет Трампа, заказанный Путиным у известного российского художника. На прошлой неделе Путин провел встречу с Уиткоффом.

    Коментарии (12)
    23 марта 2025, 02:51 • Новости дня
    Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области
    Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области украинские войска оказались в критическом положении, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

    В интервью Такеру Карлсону Уиткофф заявил, что вооруженные силы Украины в регионе «окружены». «Это факт», – приводит его слова РБК.

    Он подчеркнул, что ВСУ оказались «в ловушке». Как заявил Уиткофф, речь идет о «серьезной ситуации на поле боя».

    Напомним, Уиткофф заявил, что США считают статус регионов, присоединившихся к России, центральным вопросом в конфликте на Украине. Также Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

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    24 марта 2025, 13:05 • Новости дня
    Кремль раскрыл тему переговоров России и США в Эр-Рияде

    Песков сообщил о переговорах по безопасности судоходства в Черном море в Эр-Рияде

    Кремль раскрыл тему переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Безопасность судоходства в Черном море станет одной из ключевых тем на переговорах в Эр-Рияде, куда направилась российская делегация, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, черноморская инициатива и связанные с ней темы возобновления обсуждений были предложены президентом США Дональдом Трампом. Президент России Владимир Путин согласился с данной инициативой и отправил российскую делегацию в Эр-Рияд именно с этим мандатом, передает ТАСС.

    Ранее в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине, которые проходят в гостинице The Ritz-Carlton.

    Российская сторона надеется продвинуться вперед на этих переговорах, о чем сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

    Коментарии (13)
    22 марта 2025, 12:23 • Новости дня
    Пушков: Отношение США к событиям на Украине постепенно меняется
    Пушков: Отношение США к событиям на Украине постепенно меняется
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Член Совета Федерации Алексей Пушков сообщил, что западные СМИ начинают пересматривать оценку событий на Украине 2014 года, признавая роль ультра-правых боевиков в начавшейся стрельбе на майдане.

    В своем Telegram-канале он указал, что отношение к событиям на Украине в 2014 году постепенно меняется.

    Он привел в пример статью издания «The Hill», где упоминается, что стрельбу на киевском майдане в феврале 2014 года начали украинские ультра-правые боевики. Авторы статьи признают, что именно они открыли огонь по силам правопорядка и протестующим, после чего обвинили в этом полицию и Виктора Януковича.

    Эта провокация, по мнению авторов публикации, стала предшествующей причиной госпереворота на Украине.

    Пушков подчеркнул, что западные СМИ начинают пересматривать свои оценки событий тех лет. Он отметил, что такое признание в американской прессе является важным шагом к более объективному освещению ситуации.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что США начали готовить изгнание Владимира Зеленского.

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    22 марта 2025, 09:18 • Новости дня
    Уиткофф передал Путину пожелание Трампа

    Уиткофф передал Путину сигнал о желании Трампа восстановить двусторонние отношения

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту России Владимиру Путину сигнал от американского лидера Дональда Трампа о желании восстановить двусторонние отношения, и российский президент проявил взаимность в этом вопросе.

    Уиткофф отметил, что цель Трампа заключается в том, чтобы две великие державы совместно решали конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, после получения этого послания Путин продемонстрировал готовность следовать по этому пути. Российский лидер, по словам спецпосланника, послал все возможные сигналы, что он также заинтересован в улучшении отношений.

    Напомним, Вашингтон декларировал дипломатическую победу, сообщив, что Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы», что стало итогом переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии и фактически капитуляцией Киева перед США.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

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    23 марта 2025, 16:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине

    Политолог Ткаченко: ЕС пытается вбить клин между РФ и КНР темой использования китайских миротворцев на Украине

    Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Активизация диалога России и США, а также намерения Дональда Трампа развязать вторую торговую войну с КНР толкают Пекин к наращиванию связей с Европой. Теоретически, ЕС может воспользоваться этим для разрушения отношений России и Китая, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее немецкие СМИ сообщили, КНР якобы обсуждает с ЕС размещение военных в составе миротворческого контингента на Украине.

    «Заметка Welt может быть попыткой ЕС рассорить Россию и Китай. Однако не стоит исключать, что подобные консультации между Пекином и Брюсселем действительно проводятся на случай постепенного урегулирования конфликта на Украине», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, Китай несколько лет пытался продвигать собственные мирные инициативы по конфликту на Украине. Многие предложения Поднебесной казались России в целом приемлемыми. Однако возможная нормализация диалога Москвы и Вашингтона отвела усилия Пекина на второй план», – рассуждает он.

    «Поэтому для КНР было бы логично присоединиться к намерениям ЕС разместить на Украине миротворческий контингент, чтобы остаться в фарватере дипломатического урегулирования конфликта», – акцентирует эксперт.

    «Однако Москва в рамках СВО стремится исключить появление на территории Украины зарубежных войск и их инфраструктуры. Поэтому возможные действия Пекина могут оказаться для нас непонятными», – добавляет он.

    «Но и Китай сейчас находится в противоречивом положении. Россия долгое время была единственной великой державой, с которой КНР поддерживала стабильные контакты. Активизация диалога Москвы и Вашингтона создает для Китая необходимость нарастить связи с Европой. Это же диктуют и намерения Трампа развязать против Пекина вторую торговую войну», – полагает собеседник.

    «С другой стороны, ЕС не желает переводить отношения с КНР в дружественное русло. Глава Еврокомиссии Урсула фон деря Ляйен продолжает использовать в своей риторике антикитайские заявления. Поэтому для Брюсселя вопрос привлечения военного контингента из Китая может быть лишь инструментом разрушения отношений Москвы и Пекина. Нашим дипломатам необходимо об этом помнить», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что Китай якобы обратился к ЕС с готовностью разместить собственных военных в составе европейского миротворческого контингента на Украине. Как сообщает немецкое издание Welt, речь идет о «коалиции желающих», о необходимости создании которой заявил британский премьер Кир Стармер.

    Отмечается, что подобный шаг способен «потенциально способствовать приему Россией миротворцев». Несмотря на это, представитель «дипломатических кругов» в Брюсселе все равно называет данный вопрос «деликатным». Таким образом, в настоящий момент в ЕС до сих пор проверяется желательность участия КНР в инициативе.

    Напомним, о формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне еще в начале марта. Уже тогда Стармер подчеркнул, что объединение будут возглавлять Британия и Франция. Планируется, что первый съезд участников формата состоится уже в ближайшее время.

    До этого гонконгская газета South China Morning Post писала, что КНР может отправить миротворческий контингент на Украину, если это будет необходимо после достижения договоренности о прекращении огня. Как отмечал Чжоу Бо, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии китайского Университета Цинхуа и бывший полковник армии страны, данный шаг будет возможным, если в состав коалиции войдут другие государства, не являющиеся членами НАТО.

    Коментарии (11)
    23 марта 2025, 17:56 • Новости дня
    Уиткофф: США ожидают прогресса от переговоров с Россией в Саудовской Аравии
    Уиткофф: США ожидают прогресса от переговоров с Россией в Саудовской Аравии
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил надежду на значительный прогресс в переговорах с Россией, которые состоятся в Саудовской Аравии.

    По его словам, важным шагом будет обсуждение прекращения огня в Черном море, передает ТАСС. Уиткофф заявил телеканалу Fox News: «Полагаю, что в понедельник в Саудовской Аравии будет виден настоящий прогресс, в частности по вопросу прекращения огня в Черном море. После этого естественным образом будет идти движение в сторону полного прекращения огня».

    Согласно информации от помощника президента России Юрия Ушакова, 24 марта в Эр-Рияде запланированы консультации экспертов РФ и США по вопросам урегулирования украинского кризиса. Российскую делегацию на этих переговорах возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    Напомним, Вашингтон декларировал дипломатическую победу, сообщив, что Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы», что стало итогом переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии и фактически капитуляцией Киева перед США.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

    Коментарии (15)
    22 марта 2025, 04:04 • Новости дня
    Уиткофф: Путин подарил Трампу его портрет

    Путин передал через Уиткоффа портрет Трампа

    Уиткофф: Путин подарил Трампу его портрет
    @ Sergey Aksyonov/Twitter.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу его портрет, заказанный Владимиром Путиным у известного российского художника, в качестве жеста готовности к диалогу.

    Как передает ТАСС, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что передал президенту Дональду Трампу его портрет в подарок от российского лидера Владимира Путина. В интервью Такеру Карлсону Уиткофф отметил, что этот жест был знаком готовности к диалогу между лидерами.

    Уиткофф указал, что президент Путин заказал портрет у известного российского художника и попросил его передать Трампу. По словам Уиткоффа, Трамп был искренне тронут подарком. Это стало частью личной дипломатии между главами государств, которых связывают сложные отношения.

    Ранее Трамп заявил, что США, Украина и Россия сделали шаг к урегулированию конфликта, достигнув предварительных договоренностей, которые он назвал «очертаниями сделки».

    Коментарии (17)
    24 марта 2025, 12:59 • Новости дня
    Песков: Путин не отменял запрет на удары по энергообъектам Украины
    Песков: Путин не отменял запрет на удары по энергообъектам Украины
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не давал команду об отмене запретов на удары по украинским энергообъектам, хотя ВСУ нарушили эту договоренность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего», – цитирует Пескова ТАСС.

    Так он прокомментировал последние украинские атаки на объекты энергетики.

    В воскресенье ВСУ из артиллерии обстреляли электроподстанцию в Пологах в Запорожской области, из-за этого без света остались жители города и нескольких районных сел.

    В пятницу ВСУ подорвали ГИС «Суджа» в Курской области, Минобороны назвало это «намеренной провокацией», совершенной для дискредитации мирных инициатив президента США.

    Коментарии (21)
    24 марта 2025, 10:30 • Новости дня
    Российская и американская делегации в Эр-Рияде начали переговоры по Украине
    Российская и американская делегации в Эр-Рияде начали переговоры по Украине
    @ ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине, встреча проходит в гостинице The Ritz-Carlton.

    Переговоры между делегациями России и США начались в Эр-Рияде, сообщает ТАСС. Основной темой обсуждения является урегулирование конфликта на Украине. По информации, полученной от источника близкого к российской делегации, переговоры проходят в гостинице The Ritz-Carlton.

    Российскую делегацию представляют высокопоставленные чиновники: председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона надеется продвинуться вперед на переговорах с США в Эр-Рияде, о чем сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

    Ранее американская и украинская делегации завершили переговоры в Эр-Рияде после пяти часов консультаций.

    Коментарии (3)
    22 марта 2025, 14:46 • Новости дня
    Карасин заявил об ожиданиях прогресса на переговорах с США в Эр-Рияде

    Карасин выразил надежду на прогресс в переговорах с США в Эр-Рияде

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона надеется продвинуться вперед на переговорах с США в Эр-Рияде, сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

    Карасин выразил надежду на успешное продвижение в предстоящих переговорах с США, которые состоятся в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Предполагается, что переговоры, запланированные на 24 марта, будут касаться черноморской инициативы, что особенно важно для обеих сторон.

    Карасин в интервью телеканалу «Звезда» подчеркнул, что российская делегация намерена сосредоточиться на решении хотя бы одного значимого вопроса, но «по всей повестке дня рассчитывать трудно».

    Он также отметил, что настрой у членов российской делегации «боевой и конструктивный», и они готовы бороться за достижение поставленных целей.

    Ранее Карасин сообщил, что российская делегация в воскресенье вылетит в Эр-Рияд на переговоры с Соединенными Штатами и во вторник вернется.

    Госдепартамент США решил не раскрывать имена участников делегации на переговорах с Россией в Саудовской Аравии.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США намерены провести в Саудовской Аравии «непрямые переговоры» между Россией и Украиной.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин лично назначил Григория Карасина и Сергея Беседу в качестве переговорщиков для консультаций с Соединенными Штатами.

    Коментарии (2)
    22 марта 2025, 11:12 • Новости дня
    Овечкин назвал матч НХЛ и КХЛ первым шагом к снятию ограничений для спортсменов
    Овечкин назвал матч НХЛ и КХЛ первым шагом к снятию ограничений для спортсменов
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил поддержку идее проведения матча между НХЛ и КХЛ, который обсуждался президентами России и США, назвав его первым шагом на снятие неспортивных ограничений для спортсменов.

    В официальном Telegram-канале его медиакоманды указано, что такой матч станет значительным спортивным событием как для российских, так и для американских любителей хоккея. Овечкин отметил, что этот шаг поможет в снятии «неспортивных и несправедливых ограничений для спортсменов всех стран».

    Овечкин отметил, что с энтузиазмом воспринял инициативу, обсуждаемую президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он считает, что это решение «двух мудрых лидеров, которые начали выстраивать и восстанавливать отношения между двумя великими державами».

    Хоккеист выразил готовность принять участие в этом символичном матче, если он состоится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона одобрила инициативу Москвы провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах. Министерство спорта России приступило к подготовке матчей между игроками НХЛ и КХЛ в России и США.

    Коментарии (2)
    23 марта 2025, 20:35 • Новости дня
    Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для консультаций с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для участия в консультациях с экспертными группами США, сообщил глава комитета СФ по международным делам, один из участников делегации Григорий Карасин.

    Встреча между делегациями России и США начнется утром в понедельник, сообщает ТАСС.

    «Делегация [России] прибыла в Эр-Рияд, переговоры начнутся завтра утром», – сказал Карасин.

    Ранее Карасин сообщил, что российская делегация в воскресенье вылетит в Эр-Рияд на переговоры с Соединенными Штатами и во вторник вернется.

    Госдепартамент США решил не раскрывать имена участников делегации на переговорах с Россией в Саудовской Аравии.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США намерены провести в Саудовской Аравии «непрямые переговоры» между Россией и Украиной.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин лично назначил Григория Карасина и Сергея Беседу в качестве переговорщиков для консультаций с Соединенными Штатами.

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    Кредитование, рынок труда и рубль помогают инфляции замедляться. Однако Центробанк не спешит снижать ставку. Эксперты ждали от Эльвиры Набиуллиной после пятничного заседания хороших новостей: когда же ставку все-таки начнут снижать. Но не дождались. Более того, глава ЦБ все еще не исключает повышения ставки. Впрочем, экономисты более оптимистичны. Когда кредитные деньги в России начнут дешеветь? Подробности

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    Бербок готовят возмутительно почетную ссылку

    Для министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая вскоре покинет свою должность, нашли новую работу. С высокой долей вероятности ее кандидатуру предложат на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, что уже подтвердили в Берлине. Но это очень плохая идея. Подробности

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    Мирным инициативам США помешает на Украине неконтролируемый нацизм

    Российский МИД в субботу выступил с жестким предупреждением Киеву: Москва оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный, в случае новых попыток нанести удар по энергетическим объектам РФ. Продолжение украинских атак в дипведомстве расценили как полную недоговороспособность. Ситуация объясняется в том числе и тем, что на Украине остаются сильны позиции неконтролируемых Киевом противников перемирия, которые применят любые средства для срыва договоренностей России и США, предупреждают эксперты. Подробности

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    Железные дороги Прибалтики спасет от полного краха только война с Россией

    Показатели перевозок по железным дорогам Латвии приблизились к катастрофическому минимуму. В стране все более жестко ставится вопрос: не следует ли вообще разобрать железнодорожные пути, чтобы уйти от расходов на содержание бесполезной инфраструктуры? Однако сейчас вся Прибалтика стоит перед перспективой огромных затрат на еще более бесполезный железнодорожный проект. И главным оправданием этой стройки в итоге становится мифическая «русская угроза». Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Позор и поражение Каи Каллас

      План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

    • «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

      На конец недели Турции обещана попытка цветной революции. Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

    • Новый конфликт Зеленского и Трампа

      Владимир Зеленский отказался передавать под контроль США энергетические объекты Украины, но американцы ведут себя так, как будто он согласился. Что происходит? И причем здесь Запорожская АЭС?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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